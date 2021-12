Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) toivoo selkeämpiä koronaohjeita ministereille. Saarikon mukaan kaikki päättäjät näyttävät esimerkkiä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kohautti juhlittuaan viikonloppuna yökerhossa pikkutunneille asti, vaikka oli saanut tiedon mahdollisesta altistumisestaan virukselle.

Marin pyysi anteeksi toimintaansa keskiviikkona.

Nyt pahoitteluvuorossa on elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), joka osallistui sunnuntai-iltapäivänä katsojan roolissa Suomen ja Latvian väliseen salibandyotteluun, vaikka oli saanut edellisenä päivänä tiedon mahdollisesta altistumisestaan.

Lintilä teki kotitestin kuultuaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tartunnasta ja päätti lähteä otteluun, kun testitulos oli negatiivinen.

– Jälkikäteen arvioituna se oli väärä päätös. Olen tehnyt virheen ja pyydän sitä anteeksi, Lintilä viestittää avustajansa välityksellä.

Lintilä kommentoi asiaa ensimmäisenä Keskipohjanmaa-lehdelle.

Lintilä arvioi tuoreeltaan Marinin tapausta sanomalla, että ”ei siinä nyt varmaan ihan askel lankulle osunut”. Salibandyottelusta Lintilä ei vielä tuolloin maininnut mitään.

– En kertonut silloin osallistumisestani, koska en katsonut kuuluvani altistuneisiin, Lintilä kommentoi Keskipohjanmaalle.

Lintilän mukaan hänellä ja Haavistolla oli etäisyyttä kymmenkunta metriä ja molemmat käyttivät maskia. Lintilä oli samassa kokouksessa Haaviston kanssa kolme varttia.

THL:n mukaan yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa koronapositiivisen kanssa täyttää suuren riskin altistumisen kriteerit. Altistumista ei kuitenkaan ole THL:n mukaan välttämättä tapahtunut, jos sekä koronapositiivinen että lähikontakti ovat käyttäneet maskeja.

Valtioneuvoston turvallisuusosasto oli lähettänyt lauantaina ministereille viestin, jossa oli pyydetty välttämään kontakteja toistaiseksi. Ohjeistus koski kaikkia, joilla oli ollut Haaviston kanssa sama ohjelma perjantaina.

Valtioneuvoston turvallisuusosaston viesti oli tavoittanut juhlimassa olleen pääministeri Marinin vasta sunnuntaina. Marin oli saanut jo lauantaina kello 19.20 tiedon Haaviston tartunnasta valtiosihteeri Henrik Haapajärveltä.

Aiemmin Marinin poliittisena erityisavustajana toiminut Haapajärvi sanoi Marinille, ettei karanteenille ole tarvetta, koska kaikilla on rokotteet.

Marin ei ollut lukenut valtioneuvoston 26. marraskuuta laatimaa uutta koronaohjetta, jossa oli määräys välttää kontakteja heti altistumistiedon tultua.

Marin palasi lähitöihin tiistaina saatuaan negatiivisen testituloksen sunnuntaina ja maanantaina.

Valtioneuvosto tiedotti keskiviikkona, että ministereille laaditaan omat, valtioneuvoston covid-19-epidemian yleisohjetta tarkemmat ohjeet. Myös turvaviestien hälytysjärjestelmää kehitetään.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kyselytunnilla torstaina.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi eduskunnassa IS:lle pitävänsä tärkeänä, että ministereiden ohjeistuksia tarkennetaan.

– Kaikki päättäjät näyttävät osaltaan esimerkkiä ja on tärkeää, että meidän ohjeistuksemme muuttuvat selkeämmiksi. On tärkeää, että niitä noudatetaan. Kaikkein tärkeintä on ottaa rokotteet, Saarikko totesi.

Saarikko peruutti itse altistumisensa vuoksi osallistumisensa Brysselissä järjestettyyn valtiovarainministerikokoukseen.