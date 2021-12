Pääministeri Sanna Marinin kohujen odotetaan nousevan keskusteluun, kun Sdp:n eduskuntaryhmä kokoustaa tänään iltapäivällä.

Sdp:n eduskuntaryhmässä on viime päivinä seurattu pääministeri Sanna Marinin (sd) viikonlopun selvittelyä julkisuudessa väsyneissä ja turtuneissa tunnelmissa.

Pääministeri on viime aikoina tuntunut ajautuvan kohusta toiseen, ja ryhmässä kysellään nyt, milloin Marinin illanviettoihin liittyvä uutisointi oikein loppuu.

Eilen keskiviikkona Marin pyysi anteeksi omaa toimintaansa korona-altistumisensa jälkeen.

Pääministeri jatkoi lauantaina juhlimista helsinkiläisessä ravintolassa pikkutunneille asti siitä huolimatta, että oli saanut tietää ulkoministeri Pekka Haaviston koronatartunnasta ja omasta altistumisestaan.

Vaikka monen Sdp:n kansanedustajan mielestä tapaus on saanut liian isot mittasuhteet, myöntää lähes yhtä moni, että pääministerin harkinta petti, ja anteeksipyyntö oli tällä kertaa paikallaan.

– Eikö olisi luonnollista, että jättäisi juhlinnan ja illan siihen, eräs edustaja ihmettelee.

– On selkeää, että virheitä on tapahtunut. Olisin itse tuossa asemassa pitänyt kännykkää enemmän mukana, toinen toteaa.

Se kuitenkin tuntuu aiheuttavan ryhmässä erityisesti närää, että pääministerin ”perintöprinssiksi” tituleerattu, bile-Ilmari liikanimen ryhmässä saanut kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd), liittyy jälleen kerran tapaukseen.

Seiskan mukaan Nurminen oli mukana seurueessa, jonka kanssa Marin jatkoi illanviettoaan lauantaina helsinkiläisessä baarissa.

Sdp:n ryhmälle kyse ei kuitenkaan tunnu enää olevan pelkästään viime viikonlopun tapahtumista ja siihen liittyvistä avoimista kysymyksistä.

Sen sijaan ryhmässä on yleistä kummastelua ja hämmästelyä siitä, mistä vastaavia kohuja ja harkitsemattomia tekoja tulee kerta toisensa jälkeen.

– Milloin nämä illanviettoihin liittyvät uutiset oikein loppuvat, eräs edustaja kysyy.

Pitkin syksyä Marin on saanut vastata ihmettelyihin juhlinnastaan sekä virka-asunnollaan Kesärannassa että kesäisessä Helsingissä.

Vastauksena kritiikkiin hän päätyi julkaisemaan lokakuussa Instagramissa “boomer-päivityksen”, joka vasta räjäyttikin pankin, sillä se nähtiin suorana kuittailuna vanhemmalle sukupolvelle.

Sdp:n eduskuntaryhmästä muistutetaan, että Marin on jo aikaisemmin myöntänyt haluavansa ravistella kuvaa pääministeri-instituutiosta. Marin on todennut olevansa nuoremman sukupolven edustaja, 36-vuotias perheenäiti.

– Hän pyrkii elämään ikäisensä lailla huolimatta siitä, onko pääministeri vai. Se on sitten oma kysymyksensä, kuinka järkevää se on. On se aiemminkin nähty, että pääministeri ei ole kuolematon, Sdp:n ryhmästä todetaan.

Marinin kielteisen julkisuuden pelätään jo uhkaavan selkeästi puolueen kannatusasemia.

Eduskuntaryhmät ovat tänään iltapäivällä koolla ennen eduskunnan kyselytuntia, ja keskustelua Marinin käytöksestä odotetaan syntyvän.

Kerta ei olisi ensimmäinen, kun Marin saa vastata omalle ryhmälleen itseensä kohdistuneesta julkisuudesta.

Loka-marrakuun vaihteessa ryhmässä käytettiin hyvinkin kriittisiä puheenvuoroja pääministeriä vastaan.

Tuolloin etenkin Marinin kannattajat näkivät kritiikin olevan järjestäytynyttä, pääministerin haastajan Antti Lindtmanin kannattajien toimintaa.

