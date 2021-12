Sanna Marin pyysi anteeksi lauantaista illanviettoaan: ”En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla”

Pääministeri ei tiedotustilaisuudessa selitellyt tai pannut tietokatkoksia muiden syyksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti vastuun omasta toiminnastaan mahdollisen altistumisen jälkeen lauantai-iltana, ja pyysi anteeksi.

IS kysyi pääministeriltä, miksi hän ei osannut käyttää parempaa harkintaa lauantai-iltana, kun kuuli ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) koronatartunnasta ja omasta altistumisestaan.

– Minun olisi itse pitänyt käyttää siinä parempaa harkintaa ja varmuudeksi olla menemättä ja olla olematta ihmisten ilmoilla. Ja varmistaa tämä vielä toiseen kertaan, Marin totesi.

Kaduttaako teitä ja pyydättekö anteeksi?

– Pyydän anteeksi ilman muuta omaa käytöstäni ja toimintaani. En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla. Sitä pyydän anteeksi, Marin vastasi.

Marin sai tiedon Haaviston tartunnasta lauantai-iltana kello 19 jälkeen valtiosihteeriltään Henrik Haapajärveltä. Haapajärvi antoi ensiohjeet, että mihinkään eritystoimiin ei ole aihetta.

Marin jatkoi illanviettoaan miehensä ja ystäviensä kanssa pikkutunneille asti.

Valtioneuvoston tilannekeskus lähetti ohjeet tekstiviesteillä ministereiden virkapuhelimiin kello 20 ja kello 22. Marin luki nämä viestit vasta aamulla, koska hänellä ei ollut virkapuhelinta mukanaan.

Pääministeri Sanna Marin toisti tiedotustilaisuudessaan moneen kertaan, että hän on itse vastuussa ja syyllinen tietokatkokseen.

Marin ei selitellyt tai pannut tietokatkoksia muiden syyksi.

Marinin mukaan hän ei ollut itse lukenut valtioneuvoston 26. marraskuuta laatimaa uutta koronaohjetta, jossa määräys oli välttää kontakteja heti altistumistiedon tultua.

– Minulle ei henkilökohtaisesta tuota ohjetta ole toimitettu. Se on tullut sihteereille, eikä sitä ole minulle sähköpostilla välitetty. Se ei ole mikään syy. Minun olisi pitänyt olla tietoinen tästä ohjeistuksesta, ja kannan vastuun, että minulla ei ole ollut tästä tietoa, Marin totesi.

Pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi oli puhelimitse yhteydessä Mariniin lauantai-iltana.

Marin ei sysännyt vastuuta myöskään valtiosihteerilleen Haapajärvelle, joka soitti Marinille ensitiedot ja lyhyen puhelun kello 19 jälkeen lauantaina. Ohjeen mukaan mihinkään toimiin ei pidä ryhtyä, ja Marin jatkoi illanviettoaan pikkutunneille asti.

– Hän on olettanut, että minulla on molemmat puhelimet mukana. Tässä on ollut katkos, että minä en ole saanut VNTIKE-viestejä. Olen pahoillani, etten ole tuota tietoa saanut ja ymmärtänyt sitä toiseen kertaan varmistaa.

– Olen käynyt lyhyen keskustelun. Tuo ensiarvio minulle on ollut, että ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin. Karanteenia ei tule, sillä ministereillä on kaksi rokotusta. Puhelu on ollut hyvin lyhyt.

– Minä vastaan omasta toiminnasta. Minun olisi pitänyt käyttää tässä parempaa harkintaa, tarkistaa saamani ohjeistus ja tältä osin vastaan omasta toiminnastani, Marin totesi.

Tiedossa on, että Marin käyttää pääasiassa eduskuntakännykkää ja pitää sitä aina mukanaan. Virkakännykkää Marin sanoo käyttävänsä lähinnä vain päämiesten kanssa asiointiin, ja puhelimessa on vain Signal-sovellus.

Marinilla on älykello, josta hän näkee kaikki eduskuntakännykkään tulevat viestit. Virkakännykän viestit eivät älykelloon tule.

Kuvien mukaan Marin oli juonut yökerhon tanssilattialla Corona-merkin olutta. Tiedotustilaisuuden lopulla Marinilta kysyttiin, miksi hän joi Corona-olutta, ja oliko se vitsi vai sattuma.

– Olen juonut olutta. Itse en kyllä muista erityisesti mitä olutta olen juonut. Ei siinä ole minkään muunlaista viestiä, Marin vastasi.