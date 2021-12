Marin valtioneuvoston koronaohjeiden rikkomisesta: ”Minä en ole tätä ohjeistusta henkilökohtaisesti saanut”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan tieto VNK:n yleisohjeesta on tullut sihteereille, mutta ei hänelle esimerkiksi sähköpostiin tai iltakansiossa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Säätytalolla lyhyesti IS:lle toimintaansa koronakohussa. Marin rikkoi valtioneuvoston puolitoista viikkoa sitten päivättyä yleisohjetta jatkamalla baari-iltaansa altistumisestaan huolimatta.

Yleisohjeistus tuli pääministerin johtamasta kansliasta jo 26. marraskuuta. Marinin olisi siten voinut katsoa olevan tietoinen ohjeistuksesta. Marinin mukaan tietoa yleisohjeistuksesta ei ole hänelle tullut.

– Minä en ole tätä ohjeistusta itse henkilökohtaisesti saanut. Tämä on tullut kyllä sihteereille. Olemme eilen juuri tarkastaneet, onko tämä ohjeistus minulle tullut esimerkiksi sähköpostilla tai iltakansioon toimitettuna. Tämän hetkinen tietomme on, että sitä ei ole toimitettu, enkä tiennyt tällaisesta ohjeistuksesta tai sen olemassa olosta.

Marin painotti samaan hengenvetoon, ettei se ole mikään syy hänen olla tietämättä asiasta.

– Tietenkään se ei ole mikään syy. Minun olisi ilman muuta tästä pitänyt tietää ja kuten olen todennut minun olisi pitänyt käyttää siinä parempaa harkintaa ja ymmärrystä siinä tilanteessa. Luotin informaatioon mitä puhelimitse sain, koska se vastasi THL:n yleistä oheistusta. Minun olisi se pitänyt toiseen kertaa tarkistaa.

MTV:n kyselyssä suuri osa suomalaista katsoi Marinin tehneen erittäin tai melko vakavan virheen jatkaessaan baari-iltaansa pikkutunneille, vaikka hän tiesi korona-altistumisestaan. Kun Marinilta kysyttiin jakaako hän kansalaisten arvion, hän vetosi aiempaan lausuntoonsa siitä, että hänen olisi pitänyt kyetä käyttämään parempaa harkintaa.

– Näin en tehnyt ja siitä olen pahoillani.

Marin kertoi valtioneuvoston kanslian käyvän tänään läpi viikonlopun tapahtumia. Hänen mukaansa eduskunnan ja valtioneuvoston käytännöissä on ollut jonkin verran eroavaisuuksia.

– Tänään käymme läpi ohjeistuksia ja käytäntöjä liittyen tämänkaltaisiin altistumistilanteisiin. On myös tärkeää, että eduskunnan ja valtioneuvoston kanslian ohjeistus on yhdensuuntaista. Jonkin verran on tullut tästä ministereiltä tähän liittyen. On tärkeää yhdessä perata sekä eduskunnan että valtioneuvoston käytännöt, jotta ohjeet ovat varmasti kaikille ymmärrettävät ja samanlaiset.

Valtioneuvosto turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kuvasi viikonlopun tapahtumia eilen IS:lle puhumalla rikkinäisestä puhelimesta. Marinin mukaan puhelin oli rikki siinä, että hän sai tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) koronatartunnasta valtiosihteeriltään Henrik Haapajärveltä. Myöhempiä tarkentuneita ohjeita hän ei saanut, koska ei kantanut mukanaan valtioneuvoston puhelinta, johon tarkentuneet tiedot tulivat.

– Olen saanut tämän ensiarvion siitä, että ei ole tarvetta erityistoimenpiteille. Ei ole syytä asettautua karanteeniin, vaan työt jatkuvat normaalilla tavalla, koska ministerit on rokotettu kahteen kertaan. Rikkinäinen puhelin on ollut siinä kohtaa, että en ole enää saanut tätä päivitettyä ohjetta, että vältetään kontakteja.

Marin toisti Haapajärven kertoneen, että erityistoimenpiteitä ei tule, eikä ministereitä aseteta karanteeniin, koska kaikilla on kaksi rokotetta ja linja on THL:n ohjeiden mukainen.

– Ilman muuta on ymmärrettävää, että valtioneuvostoa sitten koskevat muita tiukemmat säännöt.

Asiaa käsitellään IS:n tietojen mukaan valtioneuvoston kansaliassa iltapäivällä. Marinin on määrä kommentoida koronakohua vielä myöhemmin tänään tarkemmin.

Marinin valtiosihteeri Haapajärvi sanoi tänään IS:lle, ettei hän tiennyt pääministerin olevan ravintolassa ja ettei hänellä ollut valtioneuvoston puhelinta mukanaan. Haapajärvi sanoi, että hänen olisi pitänyt varmistaa pääministerin saaneen ensipuhelusta tarkentuneet ohjeet.

Hän ei soittanut Marinille uudelleen, koska ei arvannut sille olevan tarvetta. Pääministerin liikkeet eivät olleet tiedossa.

Haapajärvi muistutti, että valtioneuvoston kanslian toimintaohje perustuu ministerien osalta tapauskohtaiseen arvioon. Ensiarvio tehtiin epätäydellisen informaation varassa.

– Puhuin Marinin kanssa siitä, että karanteenille ei ole tarvetta, koska kaikilla on rokotteet. Sen laajemmin emme käyneet tätä läpi. Valitettavasti kello 19, kun olen saanut ensitiedon, niin (valtioneuvoston turvallisuusjohtaja) Kurvisen ja minun tilannetiedot ovat olleet vielä varsin vajavaisia.

Näin Haapajärvi perustelee sitä, ettei soittanut Marinille muuttuneista korona­ohjeista: ”Meillä oli kädet täynnä töitä”

Myöhemmin illalla tilannekuva kuitenkin tarkentui sen verran, että valtioneuvosto päätyi suosittamaan ministereille vapaaehtoista karanteenia.

– Ministereille annettuun ohjeeseen päätettiin lopulta liittää se, että on nyt kuitenkin hyvä välttää kontakteja. Tässä välissä kävi muun muassa ilmi, että perjantain presidentin esittely oli normaalia huomattavasti pidempi, yli viisitoista minuuttia. Tämän päälle oli vielä valtioneuvoston istunto, Haapajärvi sanoi.

Hän oli itse mukana Kurvisen kanssa laatimassa ohjetekstiviestiä valtioneuvoston jäsenille.

– Tein yhden ehdotuksen pohjaan, jonka sain, näin muistelisin. Mutta olin myös valmisteluvaiheessa jo kiinni.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kuvasi eilen IS:lle tilannekuvan kirkastuneen ensisoittojen jälkeen.

– Korostan, että tilannetietoisuus on siinä vasta lisääntymässä ja täsmentymässä. Oleellista on, että valtiosihteeri saa tiedon ja sitä kautta myös pääministeri saa tiedon. Emme silloin Haaviston tilanteessa tienneet, milloin hän on altistunut, ja se jättää liikkumatilaa, miten reagoida, Kurvinen sanoi.

Hän ei halunnut avata keskustelujaan Haapajärven kanssa. Kurvisen mukaan prosesseissa on korjattavaa.

– Kertalaakista tuli tilanne, että useampi ministeri altistui. Ensin kriittiset soitot, pääministerille lähti ensimmäinen soitto, joka tarkoitti, että turvallisuusjohtajana informoin pääministerin valtiosihteeriä. Tämä toiminta on hyvää ja pysyy putken sisällä, mutta joudumme putken halkaisijaa kasvattamaan ja jossain on ollut rikkinäinen puhelin, Kurvinen vastasi.

Kurvisen mukaan rikkinäistä puhelinta tulee korjata niin, että valtioneuvoston tike-viestehin saadaa kuittausjärjestelmä. Näin tilanteessa olisi tiedetty, ettei Marin ollut tarkentuneista ohjeista kertoneita viestejä saanut.

– Putkessa pitää pinta-alaa laajentaa, että saamme sinne kuittausjärjestelmän, Kurvinen totesi.