Valtioneuvoston turvallisuus­johtaja kommentoi Marin-kohua: ”Jossain on ollut rikkinäinen puhelin”

Ulkoministeri Haaviston koronatartunnasta tuli tieto lauantai-iltana, ensimmäisenä tiedon sai pääministeri Marin, joka jatkoi ravintolailtaansa.

Valtioneuvoston kanslian koronaohjeet ja pääministeri Sanna Marinin (sd) toiminta lauantai-iltana herättävät kysymyksiä.

Marin sai tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) koronatartunnasta lauantaina kello 19.20 valtiosihteeriltään Henrik Haapajärveltä, mutta Marin jatkoi ravintolailtaansa puolisonsa ja ystäviensä kanssa pikkutunneille asti.

Valtioneuvoston kanslian uudenkarheat koronaohjeet henkilöstölle on päivitetty 26. marraskuuta. Ohjeen mukaan kontakteja olisi vältettävä heti, kun tieto altistumisesta tulee.

– Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden henkilöstöä suositellaan välttämään kontakteja heti kun tieto altistumisesta on saatu.

– Täyden rokotussarjan saanutta henkilöä ei yleensä aseteta altistumisen jälkeen karanteeniin. Tällöin on kuitenkin vapaaehtoisesti vältettävä kontakteja, ohje opastaa.

Valtioneuvoston kanslian tilannekeskus lähetti ministereiden virkakännyköihin tekstiviestin Haaviston koronatartunnasta ja toimintaohjeet kello 20, ja laajennetulla jakelulla toisen viestin kello 22.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtajan Ahti Kurvisen mukaan tapauksesta on opittavaa.

Menikö lauantaina kaikki putkeen, turvallisuusjohtaja Kurvinen?

– Totta kai, kehittämistä on. Kun viesti katkeaa matkalla tai muoto muuttuu, silloin pitää tarkastella koko ketju auki ja katsoa, missä voidaan tehdä paremmin.

– Totta, ohjeissa lukee, että pitää välttää kontakteja, vaikka olisi täysin rokotettu ja ei yleensä aseteta karanteeniin. Olemme noudattaneet tiukempaa linjaa, ehdottomasti. Ministereistä on todettu, että heidän tapaukset käsitellään aina erikseen.

– Kertalaakista tuli tilanne, että useampi ministeri altistui. Ensin kriittiset soitot, pääministerille lähti ensimmäinen soitto, joka tarkoitti, että turvallisuusjohtajana informoin pääministerin valtiosihteeriä. Tämä toiminta on hyvää ja pysyy putken sisällä, mutta joudumme putken halkaisijaa kasvattamaan ja jossain on ollut rikkinäinen puhelin, Kurvinen vastasi.

Olet itse informoinut valtiosihteeri Haapajärveä. Annoitko ohjeet, että pääministeriä suositellaan välttämään kontakteja heti?

– Kun ensisoitto lähtee, se lähtee niillä tiedoilla mitä on. Millaiseksi lopullinen ohjaus muodostuu, se on vasta rakentumassa. Sisällöltään puhelu ei ole yksi yhteen tekstiviestin sisältö.

Lähtikö sinulta tieto Marinille, että Haavistolla on korona, olet altistunut ja suositellaan välttämään kontakteja?

– En avaa keskusteluja, joita on käyty. Korostan, että tilannetietoisuus on siinä vasta lisääntymässä ja täsmentymässä. Oleellista on, että valtiosihteeri saa tiedon ja sitä kautta myös pääministeri saa tiedon. Emme silloin Haaviston tilanteessa tienneet, milloin hän on altistunut, ja se jättää liikkumatilaa, miten reagoida, Kurvinen totesi.

Miten pääministeri voi olla tietämätön valtioneuvoston ohjeesta, että altistumisen jälkeen suositellaan välttämään kontakteja heti?

– Tuohon en pysty vastaamaan. Inhimillinen tekijä on se, että pääministerillä on ohjelmassaan paljon kaikkea. Ministerit saivat aiemmin 1–5 sivun ohjeet, ja olen tehnyt kabineteille yksityiskohtaisia ohjeita. Nyt erillisiä ohjeita ei ole, nyt on yleisohje, johon pitäisi tutustua, Kurvinen arveli.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Valtioneuvoston oman yleisohjeen mukaan altistuneen pitäisi käydä koronatestissä vasta kuudentena päivänä.

– COVID-19-taudissa karanteenin ja vapaaehtoisen kontaktien välttämisen pituus on yleensä 10 päivää. Molempia toimenpiteitä voidaan joissain kunnissa lyhentää testillä. Jos on oireeton, voit halutessaan mennä koronatestiin aikaisintaan kuudentena vuorokautena altistumisesta, ohje kertoo.

Marin kävi testissä toisena ja kolmantena päivänä.

– Kun on täysi rokotesarja ja tulee altistus, kansalaisena seurataan oloa ja jatketaan elämää normaalisti. Meillä otetaan omaehtoinen kontaktien välttäminen, ja meillä on laaja etätyösuositus. Miksi nyt noudatettiin kolmen vuorokauden sääntöä? Se on minun henkilökohtainen päätös, jonka varmistin THL:n suosituksista, Kurvinen kertoi.

– Altistuminen on mahdollinen altistuminen. Muistetaan, että kyseessä on valtioneuvosto. Lähes kaikki ministerit olisivat viikon pois? Riskiarvio oli, että riski on hyväksyttävissä ja kolmen päivän päästä kaikki menevät testiin ja sen jälkeen töihin, ja konsultoin terveydenhuollon ammattilaisia, Kurvinen jatkoi.

Pääministeri Marin ei saanut kello 20 ja kello 22 tulleita viestejä ravintolaan, koska hän oli jättänyt virkakännykkänsä kotiin. Hän luki viestit

Marin on toivonut, että hän saisi valtioneuvoston tilannekeskuksen viestit myös toiseen puhelimeensa, niin sanottuun eduskuntakännykkään.

Turvallisuusjohtaja Kurvinen ei tätä heti luvannut.

– Sitä en pysty lupaamaan. Perusteena on, että olemme saaneet järjestelmän demovaiheeseen. Ohjelma ei ole yleisemmin käytössä ja pitää varmistaa, että se on tietoturvallinen. Valtioneuvoston kännykän dataa ei pystytä helposti siirtämään muihin kännyköihin, Kurvinen sanoi.

Kurvinen vakuutti, että pääministerin saa aina kiinni, vaikka hänellä ei virkapuhelinta olisi mukana.

– Saamme yhteyden pääministeriin todella nopeasti. Siitä ei ole kysymys. Jos tiedän, että viesti ei mene perille, se saadaan teknisesti ratkaistua, ja vähintään lähettitoiminnalla.

– Kun kysyit, että menikö putkeen. Siinä putkessa pitää pinta-alaa laajentaa, että saamme sinne kuittausjärjestelmän, Kurvinen totesi.

Pääministeri Marin on sanonut, että viikonlopun tapahtumat käydään läpi valtioneuvoston kanssa. Tämä palaveri on keskiviikkona iltapäivällä.