Kristillisdemokraattien puheenjohtajan mielestä pääministeri Sanna Marinin olisi syytä totutella pitämään valtioneuvoston virkakännykkä mukanaan.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei kaipaa tarkempaa selvitystä pääministeri Sanna Marinilta (sd) tämän viikonloppuisen baarireissun tapahtumista.

– Varmasti tämä asia nousee poliittisessa keskustelussa ihan riittävällä tavalla esille, Essayah sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Hän on itsekin todennut että nykytietojen valossa hän olisi toiminut toisin. Tietysti tässä oleellista on varmaankin se, että onko valtioneuvoston jäsenillä tiukempi ohjeistus altistusten suhteen, mitä heidän tulee tehdä. Ja tienkin siinä tämä virkakännykän jättäminen pois matkasta, niin siinä hän on todennäköisesti rikkonut ministeriön omaa toimintaohjetta Essayah toteaa.

Lue lisää: Marin rikkoi valtion­euvoston koronaohjeita – ohjeet vaativat välitöntä eristystä

Essayah korostaa että pääministerin tulee olla aina tavoitettavissa.

– Varmasti pitää noudattaa ministeriön toimintaohjetta, että virkapuhelin on oltava aina matkassa. Maailmassa voi tapahtua monenlaista katastrofia ja pääministerin pitää olla aina saapuvilla.

Essayah olettaa että valtioneuvoston kansliassa käydään läpi viestintään liittyvät epäselvyydet ja katkokset, jos sellaisia on päässyt syntymään.

– Ehkä virkapuhelinten käytöstä tulee tarkempaa ohjeistusta.

Essayahia epäilyttää ajatus että Marin pyytäisi ohjaamaan valtioneuvoston virkapuhelimeen tarkoitettuja viestejä enemmän käyttämäänsä eduskuntakännykkään.

– Minulla on se käsitys, että näillä puhelimilla on juurikin se ero, että niiden tietoturvatasot ovat erilaisia. Toivon että tässä pidättäydytään ministeriön tarkoissa tietoturvaohjeissa.

Lue lisää: Pääministeri Marin avautui baari­kohusta Facebookissa: ”Minun olisi pitänyt lauantai-iltana käyttää parempaa harkintaa”

Essayahin mukaan jokainen kantaa itse vastuun siitä, kuinka vapaa-aikaansa viettää. Korona-altistumisen jälkeinen baarireissu saattaa kuitenkin lähettää väärän viesti suomalaisille.

– Siinä mielessä jos ajatellaan, että elämme keskellä epidemiaa ja jos on tieto siitä että altistus on tapahtunut, niin kyllähän silloin pitää olla äärimmäisen varovainen.