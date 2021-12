Pääministeri Sanna Marin ei saapunut tiistaina eduskuntaan vedoten koronarajoituksiin.

Pääministeri Sanna Marinilla (sd) on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän luottamus, sanoo ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Pääministeri Marin on hyvin seikkaperäisesti ja erittäin avoimesti käynyt kaikki tämän viikonlopun tapahtumiin liittyvät asiat läpi. Minun osaltani se kyllä riittää ja meidän ryhmällä on täysi tuki pääministerille, Lindtman sanoi tiistaina eduskunnassa.

Hänen mukaansa Sdp:n eduskuntaryhmän asiasta käymä keskustelu on ollut sopuisaa.

– Meidän ryhmä on aika rauhallinen tässä asiassa.

Marin vietti lauantaina pitkää ravintolailtaa, vaikka oli kuullut altistuneensa koronalle edellisenä päivänä. Mari osallistui perjantaina yhteisiin kokouksiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa, jolla todettiin lauantaina koronatartunta.

Lue lisää: Pääministeri Marin avautui baari­kohusta Facebookissa: ”Minun olisi pitänyt lauantai-iltana käyttää parempaa harkintaa”

Marin kertoi saaneensa tiedon altistumisesta valtiosihteeriltään, jonka mukaan karanteeniin ei olisi ollut tarvetta. Valtioneuvoston turvapalvelu oli kuitenkin lähettänyt Marinin virkapuhelimeen kaksi viestiä, joissa lähikontakteja kehotettiin välttämään. Marinilla ei ollut valtioneuvoston virkapuhelinta mukanaan baarissa ja hän kertoi saaneensa viestit vasta seuraavana päivänä.

Lue lisää: Ministeri Lintilän mukaan on Sdp:n tehtävä arvioida, mikä pääministeri Marinin luottamus­taso on

– Tämänkin puolen hän on käynyt hyvin tarkasti, yksityiskohtaisesti ja avoimesti läpi ja myös valtioneuvoston turvallisuusjohtaja on avannut tätä asiaa. Pääministeri on kyllä vuorokauden ympäri tavoitettavissa. Minusta tämä on hyvin selkeyttävä puheenvuoro, Lindtman sanoi toimittajille.

Marinin harkintakyvyn mahdollista pettämistä Lindtman kommentoi huomauttamalla että Marin on jo itse pahoitellut tapahtunutta.

– Minusta olennainen viesti on se, minkä hän on itsekin kertonut, eli että jos hänellä olisi silloin ollut ne kaikki tiedot käytettävissä, joita hänellä tänä päivänä on, niin hän olisi varmasti harkinnut toisella tavalla. Hän on myöskin itse todennut ja pahoitellut että hän ei tätä saamaansa ohjetta toiseen kertaan harkinnut tai osannut epäillä.

Oppositiopuolue perussuomalaisista väläytettiin tiistaina, että Marinin olisi vielä selvitettävä tapahtunutta pääministerin ilmoituksella. Lindtmanin mielestä tällaiseen ei ole aihetta, eikä pääministerin ilmoitus ole oikea väline tällaisen asian käsittelyyn.

Lue lisää: Perussuomalaisten Juvonen vaatii: Marinin annettava eduskunnalle ilmoitus viikonlopun toiminnastaan

– Olennaista tässä on nyt nähdä se, että hän on tämän viikonlopun tapahtumat käynyt hyvin tarkkaan läpi. Suhteellisuuttakin tässä keskustelussa tarvitaan.

Pääministeri Marin ei itse saapunut paikan päälle eduskunnan istuntoon tiistaina, vaikka hänen on kerrottu voineen palata lähitöihin negatiivisten koronatestitulosten ansiosta. Syyksi Marinin etätöihin jäämiselle kerrotaan eduskunnan tiukentuneet koronaohjeet kansanedustajille.