Entiset ministerit Päivi Räsänen (kd) ja Paula Risikko (kok) kummastelevat pääministeri Sanna Marinin (sd) tapaa olla pitämättä valtioneuvoston virkakännykkää mukanaan vapaa-ajalla.

Sisäministereinä toimineet kansanedustajat Päivi Räsänen (kd) ja Paula Risikko (kok) kertovat saaneensa ministeriaikoinaan selkeän ohjeistuksen valtioneuvoston virkakännykän käytöstä.

– Ainakin minä sain selkeän ohjeen siitä, että valtioneuvoston virkapuhelimen on oltava aina käytössä ja aina päällä. Niinpä kuljetin sitä aina mukanani enkä laittanut puhelinta äänettömälle edes yön ajaksi, Räsänen kertoo.

Risikko puolestaan muistaa, että kirjallisen ohjeistuksen lisäksi valtioneuvoston puhelimen käyttöä käytiin myös suullisesti läpi ministerien perehdytyksessä.

– Niin kirjallisesti kuin suullisesti neuvottiin, että ministerin on kuljetettava valtioneuvoston virkakännykkää mukana niin, että hän on aina tavoitettavissa.

Valtioneuvoston kanslian virkakunta lähetti lauantai-iltana kaikille hallituksen ministereille kehotuksen välttää kontakteja, jos he olivat olleet koronatartunnan saaneen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr) seurassa perjantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli kohdannut Haaviston perjantaina muun muassa pitkässä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa. Lauantai-iltaa hän oli taas viettänyt helsinkiläisessä yökerhossa eikä hän ollut ottanut sinne mukaansa valtioneuvoston puhelinta, johon kehotus oli lähetetty. Hänellä oli ollut mukanaan ainoastaan eduskunnan virkakännykkä, johon viestiä ei ollut tullut. Saatuaan tiedon sunnuntaina Marin oli hakeutunut koronatestiin, jonka tulos oli ollut negatiivinen. Myös maanantain testitulos osoittautui negatiiviseksi.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtajan Ahti Kurvisen mukaan on ollut tiedossa, että pääministeri käyttää mieluummin eduskunnan kuin valtioneuvoston puhelinta. Marin on itse kertonut, ettei hän aina pidä valtioneuvoston virkapuhelinta mukanaan vapaa-ajalla, jotta se ei katoaisi tai joutuisi vääriin käsiin.

Räsänen ja Risikko ihmettelevät pääministerin antamaa perustelua.

– Minun on vaikea tunnistaa sellaista riskiä, että valtioneuvoston puhelin voisi hukkua tai joutua vapaa-ajalla vääriin käsiin, Räsänen sanoo.

– Kyllähän puhelimen haltijan on huolehdittava puhelimesta. Se on virkakännykkä, jota kaikkien ministerien on pidettävä koko ajan mukanaan. Jos lähtee jonnekin, puhelin on otettava mukaan. Se on sääntö, Risikko toteaa.

Räsäsen mukaan valtioneuvoston virkakännykän numero on salainen. Hän kertoo, että numeroon voivat soittaa vain muut ministerit, tasavallan presidentti ja virkamiehet sekä ministerin omat avustajat.

– Siihen numeroon eivät siis soita muut kuin sellaiset ihmiset, joilla on tärkeää asiaa. Siksi se puhelin oli minulla aina mukana, kun taas eduskunnan virkakännykän minä kyllä laitoin äänettömälle öisin. Sen numero oli kuitenkin julkinen ja siihen saattoi kuka tahansa soittaa, Räsänen sanoo.

Risikko muistaa sisäministeriajoiltaan yhden tapauksen, jossa valtioneuvoston virkapuhelimen merkitys korostui erityisesti.

– Juuri siitä puhelimesta minut tavoitettiin, kun Turussa tapahtui terroriteko elokuussa vuonna 2017. Olin itse silloin Hämeenlinnassa.

Turvallisuusjohtaja Kurvinen vakuutti itsenäisyyspäivänä STT:lle, että pääministeri on aina tavoitettavissa, riippumatta siitä, onko hänellä mukanaan valtioneuvoston virkakännykkä vai ei.

Kurvinen myös sanoi, ettei pääministerin halu käyttää ensisijaisesti eduskunnan matkapuhelinta ei ole ongelma, koska valtioneuvoston valmiusyksiköllä on muitakin tapoja ministerien tavoittamiseksi. Esimerkiksi lauantai-iltana pääministerille viestittiin valtiosihteeri Henrik Haapajärven kautta.

Marin luonnehti viikonlopun tapahtumia Ilta-Sanomien haastattelussa maanantaina erittäin ikäviksi ja harmitteli, ettei valtioneuvoston turvallisuuspäällikön ohjeistus ollut tavoittanut häntä. Aamulehden haastattelussa samana päivänä Marin totesi, että hänestä on arvioitava, voisiko jatkossa valtioneuvoston kanslian valtioneuvostolle ja valtion toimijoille lähtevät tike-viestit lähettää hänen toiseen virkakännykkäänsä.