Valtioneuvoston turvallisuus­johtaja: Pääministeri on aina tavoitettavissa, vaikka valtio­neuvoston puhelin ei olisi mukana

Lauantai-iltana pääministeri Marin oli Helsingin yössä mukanaan vain eduskunnan työkännykkä.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen sanoo STT:lle, että pääministeri on aina tavoitettavissa, riippumatta siitä onko hänellä mukanaan valtioneuvoston virkakännykkä vai ei.

Kurvisen mukaan tiedossa on ollut, että pääministeri Sanna Marin (sd) käyttää mieluiten eduskunnan virkakännykkää.

– Silloin kun pääministeri otti tehtävät vastaan joulukuussa 2019, pidin hänelle turvabriefiä ja hän sanoi olevansa tottunut käyttämään eduskunnan puhelinta, Kurvinen kertoo.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Sanna Marinin harkinta petti – pääministeri on yökerhossakin pääministeri

Pyrkimys on, että valtioneuvoston puhelinta pidettäisiin mukana, mutta Kurvisen mukaan on selvää, että aina ja kaikkialla ei ole tarkoituksenmukaista pitää mukana kahta tai kolmea kännykkää. Muutama muukin ministeri käyttää Kurvisen mukaan ensisijaisesti eduskunnan puhelinta.

Ministerin käsikirjassa vuodelta 2019 silti ohjeistetaan, että valtioneuvoston tilannekeskuksella on ympärivuorokautinen kyky tavoittaa valtionjohto ja virkamiesjohto. Tilannekeskus ilmoittaa muun muassa merkittävistä turvallisuustapahtumista lähettämällä ilmoituksia, kutsuja ja hälytyksiä ministerien ja virkamiesjohdon virkamatkapuhelimeen, todetaan käsikirjassa.

– Virkamatkapuhelin on pidettävä mukana ja käyttövalmiina, käsikirja linjaa.

Lue lisää: Olisiko Sanna Marinin pitänyt toimia toisin? Oikeus­oppineelta tyly arvio

Marinin halu käyttää ensisijaisesti eduskunnan matkapuhelinta ei Kurvisen mukaan ole ongelma, koska valtioneuvoston valmiusyksiköllä on muitakin tapoja ministerien tavoittamiseksi. Lauantai-iltana pääministerille viestittiin valtiosihteeri Henrik Haapajärven kautta.

– Jos se riski on akuutti, puhutan todella lyhyistä vasteajoista, Kurvinen sanoo.

STT:n tietojen mukaan pääministerin turvahenkilöt eivät ilmeisesti olleet mukana tekstiviestijakelussa, kun ministereitä ja muuta valtioneuvoston henkilökuntaa lauantai-iltana ohjeistettiin välttämään kontakteja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) koronatartunnan takia.

Marin sanoi maanantaina Aamulehdelle, ettei hän aina vapaa-ajalla pidä valtioneuvoston puhelinta mukanaan.

– Pitäisin tärkeänä, ettei valtioneuvoston puhelimelle eli puhelimelle, jolla olen yhteydessä esimerkiksi kansainvälisiin kollegoihin, tapahdu mitään, kuten ettei se huku tai joudu vääriin käsiin, jos se olisi kaikkialla mukanani, Marin perusteli lehdelle.

Lue lisää: Sanna Marin Aamulehdelle: ”Minut saa aina kiinni”

Lauantai-iltana, kun tieto Haaviston koronatartunnasta tuli ja altistuneita ministereitä kehotettiin eristäytymään, oli Marin ollut ulkona viettämässä ravintolailtaa.

Valtioneuvoston tilannekeskuksen viestit eivät tule eduskunnan puhelimeen, jotenohjeistus kontaktien välttämisestä tavoitti Marinin vasta sunnuntain puolella.

Haapajärvi soitti iltaseitsemän jälkeen lauantaina Marinin eduskuntapuhelimeen ja kertoi ulkoministerin tartunnasta. Marin kertoi Twitterissä saaneensa arvion, että erityistoimille ole tarvetta.

Lue lisää: Marin kommentoi IS:lle iltaa, jona hän oli altistuneena ravintolassa: ”En alkanut sitä kyseen­alaistamaan”

– Tässä yhteydessä en saanut ohjeistusta välttää kontakteja, Marin kirjoitti sunnuntai-iltana puoli kymmenen jälkeen.

Marinille soittanut Haapajärvi kertoi maanantaina STT:lle tekstiviestitse, että ravintolaillasta ei ollut keskustelun aikana puhetta.

– Minun olisi pitänyt varmistaa, että varotoimenpiteet tulevat varmasti pääministerin tietoon, Haapajärvi pahoitteli.

Marinin yöelämässä juhlimisesta kertoi alkujaan Seiska-lehti. Lehden tietojen mukaan Marin olisi ollut kahdessa eri ravintolassa yhteensä useiden tuntien ajan ja isomman seurueen kanssa. Iltalehdelle pääministeri kertoi sunnuntaina olleensa illalla ulkona aviomiehensä kanssa ja parin tavanneen ystäviään.

Lue lisää: Pääministerin yökerhokohu kuumensi Twitterin – ”Älä selitä, Sanna”

Ministereille on annettu tiukemmat ohjeet eristäytymisestä kuin tavallisille kansalaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL linjaa, että oireettoman ja kaksi rokoteannosta saaneen henkilön ei tarvitse altistumisen jälkeen eristäytyä, ellei lääkäri sitä määrää.

Kurvisen mukaan kun kyse on valtioneuvoston jäsenestä, on tiukempi linja perusteltu, jotta hallituksen päätöksentekokyky turvataan. Koronaviruksen omikronmuunnoksen ilmaantuminen on lisäperuste pitää tiukkaa linjaa.

– Kun riski tulee valtioneuvoston sisälle, me luonnollisesti reagoimme siihen voimakkaasti. Tämä on ollut toimintalinja alusta asti.

Marin sanoi Aamulehdelle, että viikonlopun tapahtumat tullaan käymään läpi valtioneuvoston kanslian kanssa. Tarkoitus on arvioida, voitaisiinko tilannekeskuksen viestit jatkossa lähettää myös hänen toiseen työpuhelimeensa.

Valtioneuvoston kansliassa ollaan päivittämässä viestijärjestelmää ja Kurvisen mukaan siinä yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia soveltaa valtioneuvoston turvajärjestelmää eduskunnan puhelimeen. Koekäytössä oleva uusi järjestelmä saadaan käyttöön aikaisintaan ensi vuoden puolella.