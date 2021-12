Pekka Haavisto matkusti ennen koronatartuntaansa paljon – tartunnan lähde pimennossa

Ulkoministeri Pekka Haaviston tartunta todettiin lauantaina illalla, kun hän kävi testissä tulevaa työmatkaa varten.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti eilen lauantaina, että ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on todettu koronatartunta.

Tiedossa ei ole, mistä ministeri on tartunnan saanut.

Ulkoministeri on kuitenkin matkustanut tällä viikolla ahkerasti.

Viime tiistaina ja keskiviikkona 30.11.–1.12. Haavisto osallistui Latvian Riiassa järjestettyyn Naton ulkoministerikokoukseen.

Latvian pahaksi äitynyt koronaepidemia on nyt osoittanut laantumisen merkkejä, mutta maassa on edelleen voimassa poikkeusolot tilanteen vuoksi. Viranomaiset eivät tällä hetkellä suosittele maahan matkustamista.

Keskiviikkona ja torstaina 1.–2. joulukuuta Haavisto vieraili Tukholmassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ministerineuvoston kokouksessa.

Perjantaina Haavisto vieraili Tampereella uuden Nokia-areenan ensimmäisessä jääkiekko-ottelussa.

Samassa aitiossa Haaviston kanssa oli muitakin tunnettuja henkilöitä. Liikemies Poju Zabludowicz, ex-poliitikko Kimmo Sasi, Helsingin entinen kaupunginjohtaja Jan Vapaavuori ja toimittaja Arto Nyberg, ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer ja suomalainen jalkapallovalmentaja ja entinen pelaaja Sami Hyypiä.

Haaviston tartunta todettiin lauantaina illalla, kun hän kävi testissä tulevaa työmatkaa varten.

Hallitusta on tiedotettu Haaviston tartunnasta ja valtioneuvoston kanslia on tiedottanut ministerejä ja eduskuntaa tartunnasta. Myös Haaviston kanssa tekemisissä olleille on kerrottu tartunnasta.

Tiedossa ei ole, että muita hallituksen jäseniä olisi altistunut.