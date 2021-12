Niinistö puhuu Putinista ja Venäjästä brittilehdelle: ”Aiemmin oli kauhun tasapaino, nyt on vain kauhu”

Presidentti Sauli Niinistö kertoo brittilehti The Sunday Timesin haastattelussa tasapainoilusta lännen ja Venäjän välissä sekä EU:n haasteista siirtolaisten suhteen.

Presidentti Sauli Niinistö on tavannut Venäjän presidentti Vladimir Putinin 12 kertaa.

”Suomen Putin-kuiskaajaksi” The Sunday Times- lehden haastattelussa kutsuttu presidentti Sauli Niinistö kertoo, mikä on salaisuus hyviin suhteisiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Brittilehti nostaa esiin sen seikan, että Niinistö on länsijohtajista Saksan väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin jälkeen kokenein kohtaamisissa Putinin kanssa, ja että Suomen presidentti osaa pitää suhteita yllä yhtä aikaa Natoon ja Yhdysvaltoihin sekä Venäjään.

Niinistön mukaan Putin tarkkailee toisen heikkouksia samalla kun hän haluaa tulla otetuksi vakavasti. Putin kuitenkin arvostaa tietynlaista kovuutta.

– Tärkeintä venäläisten kanssa on se, että heitä ei aliarvioi tai ei ohita heidän mielipiteitään, Niinistö sanoo.

Niinistö vertaa nykytilannetta kylmän sodan aikaisiin uhkiin, jolloin ydinaseet pitivät yllä kauhun tasapainoa Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Nyt uudet uhkat ovat entistä haasteellisempia: on hybridivaikuttamista ja kyberuhkia.

– Aiemmin oli kauhun tasapaino. Nyt meillä on vain kauhu jäljellä, Niinistö sanoo.

Niinistö pohtii myös nykyistä siirtolaiskriisiä Valko-Venäjän rajalla hybridisodankäynnin muotona.

Niinistön mukaan toisen maailmansodan jälkeen luodut kansainväliset sopimukset eivät toimi kunnolla nykyisessä tilanteessa.

Hänen mukaansa EU toimii tällä hetkellä kaksoisstandardeilla: toisaalta halutaan pitää kiinni ihmisoikeuksista mutta samalla halutaan estää siirtolaisten pääsy EU-alueelle.

– On hyvin ymmärrettävää, että ihmiset haluavat tulla Eurooppaan paremman elämän perässä – se on inhimillistä ja helppo ymmärtää. Mutta meillä ei ole varaa siihen. Myös se on ymmärrettävää, Niinistö sanoo.

Niinistö puhuu haastattelussa myös suurvaltojen käymästä Jäämeren alueen geopoliittisesta kilvoittelusta, joka luo epävarmuutta.

– On aivan selvää, että arktinen reitti on strateginen, eikä minulla ole epäilystäkään siitä, etteivätkö venäläiset ymmärtäisi sen erittäin hyvin.

