Ulkoministeri Pekka Haavistolla on todettu koronatartunta

Ulkoministerin kerrotaan olevan oireeton. Tiedossa ei ole, mistä ministeri on tartunnan saanut.

Ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on todettu koronavirustartunta. Hän on toistaiseksi ollut oireeton, valtioneuvoston kanslia tiedottaa. Myös Haavisto itse twiittasi asiasta.

Haaviston kerrotaan työskentelevän toistaiseksi etänä kotoaan käsin.

Valtioneuvoston kanslia ja ulkoministeriö ovat käynnistäneet asian edellyttämät toimet, tiedotteessa sanotaan.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski kertoo, että Haaviston koronatartunta todettiin lauantai-iltana. Haavisto oli käynyt testissä tulevaa työmatkaa varten. Työmatka peruuntuu tartunnan vuoksi. Paasikoski ei osannut lauantai-iltana kertoa, mikä työmatka oli kyseessä.

– Hän on oireeton ja saanut kaksi rokotetta, Paasikoski sanoo.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka kauan Haavisto työskentelee etänä tai, joudutaanko muita työmatkoja perumaan.

Hallitusta on tiedotettu Haaviston tartunnasta ja valtioneuvoston kanslia on tiedottanut ministerejä ja eduskuntaa tartunnasta. Myös Haaviston kanssa tekemisissä olleille on kerrottu tartunnasta.

Paasikosken mukaan tiedossa ei ole, että muita hallituksen jäseniä olisi altistunut.

– Tahoja, joiden kanssa Haavisto on ollut tekemisissä, on informoitu.

Paasikosken mukaan tiedossa ei ole, mistä ulkoministeri on tartunnan saanut.