Annika Saarikko hallitusriidoista Ylellä: ”Vasemmisto kokee, että velan määrällä ei olisi enää niin suurta merkitystä”

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mielestä hallitus ei kestä toista viime kevään kehysriihen kaltaista riitaa kehyksistä.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoi lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa hallituksen riitelyä, mikä johtuu hänen mukaansa puolueiden periaatteellisista näkemyseroista.

– Taitaa olla niin, että vasemmisto ehkä kokee taloudessa jonkun muuttuneen niin pysyvästi, että velan mittakaavalla ja määrällä ei olisi enää niin suurta merkitystä. Minä en ajattele niin. Velat pitää joskus maksaa takaisin.

– Tämän tyyppistä ajattelua olen ollut havaitsevinani, kun olemme käyneet keskustelua kehysjärjestelmän tulevaisuudesta, Saarikko sanoi.

Saarikko kertoo viittaavansa etenkin vasemmistoliittoon ja Sdp:hen.

Etenkin pääministeri Sanna Marin (sd) on pitänyt esillä kehysjärjestelmän uudistamista, jotta Suomi voisi huomioida paremmin esimerkiksi vihreitä tarpeita.

Saarikko itse kertoo edustavansa ajattelua, että velka on asia, josta pitää olla huolissaan.

– Minun sukupolveni päättäjäjoukko on elänyt sellaista maailman aikaa, jossa raha on ollut halpaa. Korot ovat olleet alhaalla kotitalouksille ja valtiolle. Mutta meillä ei ole mitään takeita, että aina olisi näin. Ja se tarkoittaa, että meillä on edessä kylmät ajat.

Lue lisää: Saarikko uhosi hallituksesta lähdöllä: ”Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa”

Saarikon mukaan poliitikoilla on aina kiusaus kasvattaa menoja. Korona-aikana kehyksistä poikettiin, mutta pysyvää poikkeusta tästä hän ei pidä perusteltuna.

Saarikko on aiemmin kertonut haluavansa keskustella ennen joulua kaikkien hallitusryhmän jäsenten kanssa varmistaakseen, että hallitus on keväällä sitoutunut kehyksiin palaamiseen.

Huhtikuun kehysneuvottelut perustuvat hänen mukaansa pitkään valmisteluun ja lähtökohtaan, että se tehdään aiemmin sovitun kehyksen mukaisesti.

– Ja sitä työtä ei ole järkevä tehdä, jos meillä ei ole tietoa siitä, että onko pääministeripuolue ja muut hallituspuolueet halukkaita pitäytymään siinä, mitä viime keväänä sovittiin.

– Taloudessa on joskus myös ikäviä päätöksiä. Voinko luottaa siihen, että me yhdessä pystymme myös niihin. Vaikka niistä voi tuoda myös harmia ja kritiikkiä.

Saarikon mukaan hallitus ei kestä toista viime kevään kehysriihen kaltaista riitaa kehyksistä.

– Toista vastaavaa vääntöä en ole valmis kohtaamaan.