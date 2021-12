Teknologiayritys Ensto Oy:n omistajan Marjo Miettisen mukaan ylityökiellot saattavat olla joillekin yrityksille iso ongelma, ja ne herättävät pahaa verta.

Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtajan Marjo Miettisen mukaan monilla yrityksillä menee ihan hyvin, mutta alalla on myös paljon yrityksiä, joilla on suuria vaikeuksia.

Työntekijäpuolta edustava Teollisuusliitto ilmoitti tänään ylityökiellosta koko teknologiateollisuuteen ja varoitti samalla raskaammista työtaistelutoimista.

Työehtosopimusneuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa keskeytyivät 30. marraskuuta. Ala on nyt sopimuksettomassa tilassa.

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Ensto Oy:n omistaja Marjo Miettinen pitää työmarkkinatilannetta valitettavana.

– Surullista, että se on tähän tilanteeseen mennyt. Varsinkin nyt, kun aika monilla yrityksillä menee ihan hyvin. Mutta kun tämä ei ole niin yksinkertaista. Meillä on hirveän paljon niitä yrityksiä myös, joilla on suuria vaikeuksia, Miettinen sanoo Ilta-Sanomille.

Miettisen käsityksen mukaan neuvottelut ovat muutoin sujuneet ihan hyvässä hengessä.

– Rahakysymyksiin tässä tietenkin törmättiin. Ikävää. Ei tätä kukaan halua.

Miettisen mukaan tällaisessa tilanteessa on aina pelkoa lakoista.

– Kaikin keinoin sitä pitää mielestäni yrittää välttää, mutta ei tietenkään millä ehdoilla tahansa. Luulen, että ylityökiellotkin saattavat olla joillekin yrityksille iso ongelma. Siitä tulee jo paljon badwilliä (pahaa verta).

Painostustoimia kohdistetaan kaikkiin Teknologiateollisuus ry:n jäseniin, myös niihin, jotka eivät ole päättämässä työmarkkinaratkaisusta.

Teknologiateollisuus ry päätti viime talvena siirtää valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan toiseen yhdistykseen. Työehtosopimuksista neuvottelee Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Yhdistykseen ovat voineet liittyä yritykset, jotka haluavat edelleen sopia työehdoista työehtosopimuksella. Muut yritykset voivat neuvotella omat yrityskohtaiset sopimuksensa.

Nyt neuvottelut ovat katkenneet, sopimusta ei ole syntynyt ja palkkakierroksesta saattaa tulla kallis.

Onko näköpiirissä, että työnantajayrityksillä olisi halua lähteä yhdistyksestä pois?

– Tähän en pysty vastaamaan yritysten puolesta. Sehän riippuu siitä, miten keskustelu etenee, Miettinen vastaa.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi kertoo, ettei yhtäkään eroilmoitusta ole tullut. Hän ei ole myöskään kuullut, että yrityksissä harkittaisiin lähtöä työnantajayhdistyksestä. Yhdistyksessä on nyt yli 900 jäsentä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan eroilmoituksia yhdistyksestä voidaan hyväksyä hallituksen kokouksessa 21. joulukuuta.

Jos jokin yritys haluaisi lähteä pois yhdistyksestä, Ruohoniemi kertoo, että sääntöjen mukaan irtautumisaika on kuukausi.

– Mutta toki voidaan seuraavassa hallituksen kokouksessa, joka pidetään ennen joulua, hyväksyä eroilmoituksia. Hallituksen päätöksellä ero on voimassa samantien, Ruohoniemi sanoo.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n hallituksen seuraava kokous on 21. joulukuuta.

Ruohoniemen mukaan työnantajapuolen tavoitteena on löytää ratkaisut työehtosopimuksista niin pian kuin mahdollista. Hänen mukaansa teollisuuden toimialoilla työehtosopimuksista tulee varmasti myös yleissitovia.