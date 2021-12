Ulkoministeri Pekka Haavisto näkee Venäjän Natolle esittämät vaatimukset osana Yhdysvaltojen kanssa käytävää dialogia, joka on syvenemässä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi Venäjän esittämiä vaatimuksia ja Ukrainan kanssa kiristyvää tilannetta sanomalla, ettei mitään Ukrainaan kohdistuvaa uhkaa ole syytä hyväksyä.

– Lähdemme tietysti siitä että Ukraina on suvereeni maa ja sen alue on loukkaamaton. Ei ole hyväksyttävää minkäänlaista aseellista toimintaa Ukrainan puolelle suunnitella, Haavisto totesi suomalaistoimittajille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ministerineuvoston kokouksen jälkeen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi Venäjän tarvitsevan turvallisuustakuut länsirajoilleen. Venäjän ulkoministeriön mukaan Lavrov kertoi asiasta tänään amerikkalaiselle virkaveljelleen Antony Blinkenille. Ulkoministerit olivat mukana Etyjin ministerikokouksessa.

Ulkoministerien kahdenkeskisessä tapaamisessa Lavrov sanoi Venäjän haluavan oikeudellisesti sitovan lupauksen, ettei Ukrainan sallittaisi liittyä sotilasliitto Natoon ja että Nato lopettaisi itään suuntautuvan laajentumisensa. Saman vaatimuksen esitti myös Venäjän presidentti Vladimir Putin keskiviikkona Moskovassa pitämässään puheessa.

Haaviston mukaan Venäjä on jo aikaisemmin tuonut esiin huolensa Naton laajentumisesta, jonka se on liittänyt erityisesti Ukrainaan ja myös Georgiaan. Haavisto muistutti Etyjin periaatteisiin kirjatusta oikeudesta, jonka mukaan jokaisella maalla on oikeus tehdä omat turvallisuuspoliittiset valintansa.

Haavisto kehui presidentti Sauli Niinistön tämänpäiväistä lausuntoa, jossa todettiin sama asia.

– Päätökset uusien jäsenien liittymisestä tehdään hakijamaan ja Naton 30 jäsenen välillä ja jäsenyyksistä päättäminen on hakijan ja Naton jäsenmaiden asia, Niinistö kommentoi STT:lle.

Ilta-Sanomat kysyi Haavistolta, mitä hän uskoo Venäjän ajavan takaa vaatimuksillaan. Haavisto sano näkevänsä kommentit alkupuheenvuorona Venäjän ja Yhdysvaltojen väliselle dialogille, jota ollaan syventämässä.

– Ajattelen siinä kehyksessä myös näitä Venäjän julkisia puheenvuoroja. Kuten sanottua, se ei sisällä sinänsä uusia elementtejä, mutta varmasti Ukraina nähdään tässä suurvaltojen välisessä pelissä yhtenä pelinappulana, ja siihen jännitteet kilpistyvät tällä hetkellä.

Haaviston mukaan Ukrainan tilanne on puhuttanut Etyjin kokouksessa enemmän kuin mikään muu asia.

Haavistolta kysyttiin myös Venäjän viime aikoina esittämistä kommenteista, jotka ovat viitanneet Ukrainan tilanteen eskaloitumiseen. Kremlin edustaja Dmitri Peskov on todennut venäläismediassa, että sotilastoimet Ukrainassa olisivat erittäin todennäköiset.

Venäjä on myös syyttänyt Ukrainaan suorasta uhkauksesta, koska presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi sanonut maan tavoitteena olevan Krimin takaisin valtaaminen.

Haavisto sanoi, ettei ole päivän mittaan pystynyt itse lukemaan kaikkia lausuntoja.

– Mutta on todella niin että tilanne Ukrainan ja Venäjän välillä on jännittynyt ja viime päivinä on tullut lisää jännittyneisyyttä.

– Täytyy toivoa että tähän löytyy neuvotteluratkaisu. Näissä Venäjän ja Yhdysvaltojen keskusteluissa myös tätä kysymystä käydään läpi.

Dosentti Stefan Forss Maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Naton on mahdotonta suostua Putinin vaatimuksiin. Jos Nato taas jättäisi tukematta Ukrainaa, saavuttaisi Putin päätavoitteensa, joka on Nato osoittaminen heikoksi.

IS kysyi Haavistolta, onko tilanteessa uhkana kierre, jossa Naton pakko reagoida Venäjän toimintaan ja kriisi syvenee. Haavisto muistutti, että Nato on sitoutunut ennen kaikkea omien jäsenmaidensa puolustamiseen ja suunnittelee toimintansa sen mukaan.

Osa Naton jäsenmaista on ilmoittanut tukevansa Ukrainaa eri tavoin mahdollisessa konfliktissa.

– Mutta ehkä Naton perustehtävä on kuitenkin hyvä tässä muistaa, että se on omien jäsenmaidensa suojaksi tehty organisaatio, Haavisto sanoi.