Kyselytunnin pääaiheeksi nousi hallituksen pohjoismainen työnhaun malli.

Perussuomalaiset ja hallitus mittelivät keskenään kyselytunnilla, onko hallituksen pohjoismainen työnhaun malli aktiivimalli kakkonen vai ei.

Kansanedustaja Ville Tavio (ps) sanoi, että viime vaalikaudella muun muassa Sanna Marin (sd) ja Sdp, kuten vasemmistoliitto vaativat aktiivimallia romukoppaan – ja nyt Marinin hallitus on ottamassa käyttöön aktiivimalli kakkosen.

– Oppositiossa Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman julisti, että perumme aktiivimallin ja luovumme byrokraattisesta mallista ja työvoimapoliittisista karensseista. Samoin vasemmistoliitto sanoi kirjallisella vetoomuksella, että se ei hyväksy aktiivimalli kakkosta. Ja nyt ajatte aktiivimalli kakkosen läpi, Tavio totesi.

– Miten te voitte pokerinaamalla väittää, että te ette luo uusia ehtoja, jotka työttömän tulee täyttää, että te ette leikkaa hänen etuuksiaan. Kuinka te kehtaatte, Tavio kysyi.

Ministerit ja pääministeri Marin kiistivät, että pohjoismainen työnhaun malli olisi aktiivimalli kakkonen.

– Me purimme aktiivimallin. Se päätös on tehty. Aivan kuten sosialidemokraatit lupasivat. Nyt me rakennamme uutta pohjoismaista mallia, jossa työttömän palvelut ja tuki, myös velvollisuudet kulkevat käsi kädessä, Marin sanoi.

– Tämä malli on oikeudenmukainen ja se tukee työtöntä työnhakijaa löytämään työtä, kouluttautumaan, saamaan riittävästi palveluita työn saamisen tueksi. Tämä on oikeudenmukainen malli ja sen takana koko hallitus seisoo, Marin jatkoi.

Rinteen-Marinin hallitus lopetti aktiivimallin liki ensitöikseen ja on ottamassa käyttöön uuden työhakumallin.

Hallituksen mallissa työntekijän pitää hakea 0-4 työpaikkaa kuukaudessa. Jos työnhausta lipsuu, ensimmäisestä rikkeestä selviää huomautuksella, toisesta rikkeestä työttömyysturva evätään viideksi päiväksi ja kolmannesta rikkeestä työttömyysturva lähtee kymmeneksi päiväksi.

Kansanedustaja Rami Lehto (ps) muistutti, että aktiivimallin esitteli sinisten työministeri Jari Lindström, ja perussuomalaiset äänesti aktiivimallia vastaan.

Lehto siteerasi Lindströmiä, joka pitää hallituksen pohjoismaista työnhaun mallia lähes kopiona Sipilän hallituksen suunnittelemasta aktiivimalli kakkosesta.

– Marinin hallitus on kopioinut aktiivimalli kakkosen edellisen hallituksen suunnitelmista. Reilua olisi, että tämä myös tunnustettaisiin. Pohjoismainen työnhaun malli on edellisen hallituksen esittämä aktiivimalli, on lähes sanasta sanaan edellisen hallituksen esittelemä aktiivimalli kakkonen. Eroja on korkeintaan joissakin sävyissä, Lehto siteerasi Lindströmiä.

– Arvoisat entiset työväenpuolueen (edustajat) hallituksessa, muuttuuko aktiivimalli kakkonen hyväksi, jos sitä kutsuu eri nimellä, Lehto kysyi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) muistutti, että viime kauden aktiivimalli ykkösessä työttömyysturvaa leikattiin, jos ei saanut itselleen työpaikkaa.

– Teillä oli aktiivimalli ykkönen, jossa työttömyysturvaa leikattiin, vaikka ihminen haki töitä ja ei pystynyt työllistymään. Tämän aktiivimallin Rinteen-Marinin hallitus poisti, Haatainen kertaili.

– Valmistelemme pohjoismaisen työnhaun mallin, jossa ei ole tällaisia epäoikeudenmukaisia elementtejä. Tässäkin mallissa työtön hakee töitä, se on edellytys. Hänelle tehdään työllisyyssuunnitelma ja sen mukaan hän hakee työpaikkaa. Samaan aikaan hän tulee saamaan paljon enemmän palveluja työttömyyden alkuvaiheeseen, eli viidentenä päivänä alkuhaastatteluun ja kahden viikon välein tapaamiset, Haatainen kertoi.

Haatainen sanoi, että pohjoismaisessa mallissa työttömälle tarjotaan muitakin palveluita, kuten lisä- ja täsmäkoulutusta ja kuntouttavia palveluita.

Aihepiiriin liittyen kansanedustaja Sari Essayah (kd) kysyi, että aikooko hallitus jatkaa työttömien suojaosan korotusta 500:een euroon myös ensi vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) sanoi, että ei, ja hankkeelle ei ole varattu rahaa.

Suojaosa oli 300 euroa ja kesällä 2020 hallitus korotti suojaosan 500:een euroon määräajaksi. Suojaosa on rahamäärä, jonka työtön voi tienata menettämättä euroakaan työttömyysturvastaan.