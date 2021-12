Hallituksessa kysellään johtajuuden perään, mutta Sanna Marin on ulkoistanut huonojen uutisten välittämisen Krista Kiurulle.

Ylen tämänpäiväisessä kannatusmittauksessa trendi on selvä. Oppositiopuolueet ovat nostaneet kannatustaan ja perussuomalaiset ohitti pääministeripuolueen, pudottaen Sdp:n kolmanneksi.

Tämä ei sinänsä ole yllättävää, vaan näin tapahtuu useimpien pääministeripuolueiden kannatukselle hallituskauden edetessä. Pääministeri Sanna Marin on saanut nauttia korkeista kannatusluvuista jopa tavallista pidempään, mistä hän voi ainakin osittain kiittää koronaa ja vahvan kriisijohtajan tarvetta.

Mutta mihin Marin on nyt kadonnut, kun häntä tarvitaan? Suomen koronatilanne on vakava. Päivittäisissä tartunnoissa tehdään ennätyksiä ja tehohoidon kuormitus kasvaa. Pääministeri kuitenkin pysyy hiljaa, eikä ole julkisuudessa juurikaan kommentoinut koronatilannetta.

Mitä Marin pelkää? Ainakin Sdp:ssä on pelätty syksystä lähtien sitä, että koronatilanteen heikentyminen ja rajoitusten paluu romahduttavat pääministeripuolueen ja pääministerin kannatuksen. Kansa on kyllästynyt koronaan ja rajoituksiin ja Marin on jo kerran ehtinyt julistaa Suomen avatuksi ja koronan voitetuksi.

Myös hallituksen sisällä on kyselty syksyn mittaan johtajuuden perään. Kuka nyt kertoo kansalle, koska ei ole enää oikea aika lähteä mökeille? Marinin jättämän tyhjiön onkin täyttänyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Mutta tottelevatko ihmiset Kiurua, joka on leimattu koko epidemian ajan turhan pelottelijaksi?

Kiurun kanta epidemian hoitoon on ollut kautta linjan sama. Kun ministeri avaa suunsa, alkavat tuomiopäivän pasuunat laulaa. Hänen tehtävänsä on ollut varautua pahimpaan. Jos tilanne Suomessa heikkenisi dramaattisesti, osoittaisi syyttävä sormi juuri koronaministeriin.

Kun Marin loppukesästä kehotti suomalaisia elämään ja julisti, että korona on voitettu, mutisi Kiuru Suomea avattavan liian aikaisin. Kiurua haukuttiin ja syytettiin pessimismistä. Nyt ääni kellossa on muuttunut, ja Kiurun koetaan olleen koko ajan oikeassa. Kun korona tuntuu jälleen lähtevän käsistä, vaikuttavat Kiurun aiemmat varoitukset täysin loogisilta.

Todellisuudessa koronaepidemia ei ole ennustettavissa oleva asia. Uusia virusvariantteja syntyy ja ihmisten käyttäytymistä rokotteiden ja rajoitusten suhteen on mahdoton ennustaa. Eikä rajoituksia voi pitää loputtomiin voimassa vain varmuuden vuoksi. Sinänsä kyse ei ole siitä, kuka oli alkusyksystä oikeassa ja kuka ei. Korona yllätti jälleen koko maailman, eikä Suomi ollut ainoa, joka teki virhearvion.

Suoraselkäisintä Marinilta olisi astua esiin ja myöntää tämä virhearvio. Pääministeri ei voi olla vain hyvien uutisten tuoja. Kriisin edessä Suomi tarvitsisi pääministeriä, joka kertoo kansalle, miten tästäkin korona-aallosta selvitään. Ei pääministeriä, joka piilottelee ja kieltäytyy myöntämästä, että virhearvio tuli tehtyä, mutta nyt mennään eteenpäin. Kriisiviestintä ei saa kärsiä siitä, että pääministerin kannatus saattaa pudota.