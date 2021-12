Valtiovarainministeriö korjasi arviotaan valtionvelan tarpeen määrästä tänä vuonna reippaasti alaspäin. Tunnetut ekonomistit kommentoivat, miksi arvio muuttui ja mitä se kertoo Suomen taloudesta.

Valtiovarainministeriöllä oli keskiviikkona kerrottavana iloisia uutisia. Tiedotteen mukaan valtiokonttori on päättänyt jättää nostamatta noin 8 miljardin euron edestä lainoja, joiden tarve oli kirjattu tämän vuoden budjettiin. Koronakriisin keskellä lainanoton tarpeeksi oli kirjattu 11,7 miljardia euroa, mutta valtio joutuu vuonna 2021 ottamaan uutta velkaa noin 3,7 miljardia euroa.

VM:n mukaan päätös perustuu valtion vahvaan maksuvalmiusasemaan. Valtion kassan koon arvioidaan olevan päättyvän vuoden lopussa noin 2,5 miljardia euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Toisin sanoen velanoton tarvetta on saatu pienennettyä edellisvuonna kassaan kertyneellä velalla, jota valtio kasvatti koronakriisin yllättäviin menoihin varautuessaan.

Tämän lisäksi VM:n arvio vuonna 2021 toteutuvien tulojen ja menojen erotuksesta on noin 5,5 miljardia enemmän plussalla kuin mitä budjettia tehdessä arvioitiin. Tämä selittyy budjettiin sisältyvistä niin sanotuista siirtomäärärahoista, joita käytetään osittain vasta tulevina vuosina. Siirtomäärärahoissa on mukana esimerkiksi koronaepidemiaan liittyviä menoja ja monivuotisia investointeja.

Tiedotteessaan VM korostaa että pienentynyt velanottotarve ei muuta talouden isoa kuvaa tai julkisen talouden pitkän aikavälin haasteita. Ministeriön mukaan muutoksella ei myöskään ole vaikutusta tavoitteeseen saada julkisen velkasuhteen kasvu taittumaan 2020-luvun puolivälissä.

Hallituspuolueissa uutisesta luonnollisesti iloittiin, ja monissa kommenteissa sitä pidettiin osoituksena elvyttävän politiikan onnistumisesta jopa yli odotusten.

–Velkaa otetaan 11,7 miljardin sijaan 3,7 miljardia. Elvyttävä talouspolitiikka on onnistunut jopa paremmin kuten olemme koko ajan ennustaneet, kirjoitti vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo Twitter-tilillään.

Saramo otti tuoreet luvut esiin myös keskiviikkona eduskunnassa käydyssä keskustelussa, jossa käsiteltiin opposition vaihtoehtobudjetteja. Saramo väitti Suomen ottavan nyt koronakriisin keskellä vähemmän velkaa kuin monena vuonna, jolloin kokoomus on ollut hallituksessa.

Myös Sdp:n talousasiantuntijana tunnettu kansanedustaja Matias Mäkynen kommentoi asiaa Twitterissä arvuuttelemalla, kääntyisikö Suomen velkasuhde uuden käänteen seurauksena jo tänä vuonna. Tämä tarkoittaisi hallituksen merkittävän tavoitteen täyttymistä vuosia etuajassa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on asettanut tavoitteeksi velkasuhteen taittumisen 2020-luvun puolivälissä. Huhtikuun puoliväliriihen yhteydessä silloinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi käänteen tapahtuvan vuonna 2025.

Vuoden 2020 aikana julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi 10 prosenttiyksiköllä lähes 70 prosenttiin. Taustalla on luonnollisesti koronakriisin hoitoon tarvittu lisävelka.

VM:n arvio Suomen velkaantumisvauhdista on ollut synkkä: toukokuussa julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan ministeriö arvioi velkasuhteen kasvavan yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Syksyllä VM arvioi velkasuhteen tasaantuvan väliaikaisesti runsaaseen 73 prosenttiin 2020-luvun puolivälissä.

Tuoreessa arviossa todetaan, että koska valtion nettovelanotto jää tänä vuonna odotettua pienemmäksi, on myös velkasuhteen taso noin 3,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin VM:n syksyn talousennusteessa arvioitiin. Myös Mäkynen huomautti, että itse asiassa velkasuhde tulee olemaan jo tänä vuonna alempi kuin viime vuonna.

Asiantuntijoiden mukaan Suomen talouden käännettä ja velkasuhteen taittumista ei kannata kuitenkaan vielä juhlia. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila korostaa, että nyt puhutaan markkinoilta otettavan velan määrästä, joka vaihtelee aina vuosittain.

– Tämä on eri asia kuin kansantalouden tilin pitoon tuleva alijäämä.

Valtion kassan pieneneminen edellisvuoteen nähden vaikuttaa olevan yksi selkeä syy arvion muuttumiseen.

– Vuoden 2021 alussa valtiolla oli todella iso kassa osin tarkoituksella tämän koronan takia. Nyt sen annetaan pienentyä, joka VM:n mukaan selittäisi 2,5 miljardia siitä kahdeksasta. Tämä ei ole mitään aitoa julkisen talouden paranemista, vaan velkaa ei tarvitse nostaa, koska rahaa voidaan ottaa kassasta, Urrila sanoo.

Urrila korostaa että VM:n tiedote tarjoaa vain rajallisesti tietoa esimerkiksi siirtomäärärahojen kohteista.

– Mutta ilmeisesti ainakin hävittäjähankinta on sellainen, johon on varattu 1,5 miljardia euroa tälle vuodelle, ja joka mitä ilmeisimmin siirtyy tuleville vuosille.

Julkisen talouden rahoitusaseman pieneneminen ei siis missään tapauksessa ole suuruudeltaan kahdeksaa miljardia. Urrilan mukaan luvuissa kuitenkin näkyy tähän saakka jatkunut hyvä talouskehitys, joka on varmasti parantunut alkusyksyn arviosta.

Voidaanko siis sanoa että elvytyspolitiikka on toiminut paremmin kuin odotettiin?

– Elvytyspolitiikka on ollut jo pitkään tiedossa, eikä makrotalouden ennuste ole muuttunut viime kuukausina, epävarmuudet ovat jälleen kerran kasvussa virusvarianttien myötä. Bkt-ennusteessa ei ole enää tapahtunut muutosta alkusyksystä, Urrila sanoo.

Hänen mukaansa elvytys on toiminut ja sen on koko ajan odotettu toimivan, mutta nyt nähdään vasta lyhyen aikavälin vaikutus.

– Pitkän aikavälin suunta ei muutu tästä mihinkään. Loiva velkaantuminen jatkuu vaikka koronasta päästäisiin eroon ja kiihtyy 2030-luvulla kun ikääntyminen lyö läpi pahemmin.

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta pitää kahdeksan miljardin euron muutosta merkittävänä heittona.

– Ei tämä mikään pikkupyöristys ole. Ehkä se kertoo lähinnä siitä että talousennusteisiin ylipäänsä liittyy epävarmuuksia.

VM:n tarjoamia selityksiä Kaukoranta pitää uskottavina.

– Ehkä tällaista olisi pitänyt pystyä ennakoimaan, mutta syystä tai toisesta ei ole ennakoitu.

Kaukoranta sanoo yhtyvänsä myös VM:n arvioon siitä, etteivät talouden isoon kuvaan liittyvät arviot ole muuttuneet.

– Julkisen talouden pitkän aikavälin haasteet eivät riipu siitä, onko velanottoa jonakin vuonna kahdeksan miljardia enemmän tai vähemmän.

Hänen mukaansa tilapäinen velkaantuminen ja elvytys myöskään ole talouden ison kuvan kannata dramaattisen haitallista.

– Se on asia johon on varaa silloin kun sitä tarvitsee tehdä.

Kaukorannan mukaan pitää paikkansa, että vuosikymmenen puoliväliin tavoitteeksi asetettu velkasuhteen taittuminen ilmeisesti tapahtuu jo tänä vuonna. Eri asia on kuitenkin se, onko tällä julkisen talouden haasteiden kannalta merkitystä.

– Velan ottamisen ajoituksella on merkitystä tuon tyyppiseen tunnuslukuun. Mutta tämä korostaa sitä, että velkasuhteen taittuminen on julkisen talouden kokonaisuuden kannalta vähän hassu tavoite. Meidän varsinainen huolemme on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje, joka on oikeastaan riippumaton siitä taittuuko velkasuhteen kehitys tilapäisesti aiemmin vain myöhemmin, Kaukoranta sanoo.