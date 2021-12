Vihreä valo palaa sille, että Veikkaus tulouttaa voittonsa valtiolle ja valtio kattaa edunsaajille rahapelien hupenevan tuoton.

Pelihaittoihin on havahduttu, Veikkauksen tuotot ovat vähentyneet, ja hallitus lupailee turvata edunsaajien varat vuodesta 2024 lähtien budjettivaroista.

Veikkauksen edunsaajien rahoitus aiotaan turvata Erkki Liikasen työryhmän ajatuksen mukaan.

Valtiosihteereistä koostuva työryhmä on saamassa valmiiksi oman esityksensä hallitukselle Veikkauksen edunsaajien rahoitusmalliksi.

– Joku voisi tulkita, että tämä ei ole ollenkaan mikään suuri uudistus, tiekarttaa valmistelevan valtiosihteeriryhmän vetäjä Henrik Haapajärvi kertoi.

Kun pelihaittoja on alettu kitkeä ahkerammin, Veikkauksen tuotot ovat pienentyneet, valtio on tukenut edunsaajia täysimääräisesti sadoilla miljoonilla eurolla budjetista edunsaajien niin sanottua hyvän tahdon toimintaa.

Veikkauksen tuotot ovat huvenneet satoja miljoonia, kun peliautomaattien määrää on vähennetty ja pelihaittoja on tilkitty tiukemmilla eurorajoituksilla ja pelaajien tunnistaumisella.

Hallitus teki kevään kehysriihessä päätöksen, että ensi vuonna Veikkauksen hupenevia tuottoja ei täysimääräisesti olisi enää korjattu, mutta päätös purettiin syksyn veikkausleikkauskohun jälkeen.

Veikkauksen tuottojen aleneminen on ollut tiedossa, Liikasen työryhmä teki aiemmin tänä vuonna oman raporttinsa ja nyt valtiosihteerityöryhmän ehdotus hallitukselle ja eduskunnalle alkaa olla valmis.

Uuden rahoitusmallin idea on yksinkertainen ja yleisesti suhteellisen hyväksytty.

– Voittovarat valtiolle, avustukset uudelta momentilta, jonka koko ei ole kytköksissä Veikkauksen voittovaroihin, vaan taso määritellään budjettiprosessissa, Haapajärvi sanoi.

Tarkoituksena on turvata rahapelien tuotolla toimineille edunsaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus vuodesta 2024 lähtien.

Siis Veikkaus tulouttaisi tuottonsa valtiolle, ja valtio joko syksyn budjettiriihessä tai kevään kehysriihessä huolehtisi omalle momentille ainakin nykyisen kokoisen euromäärän Veikkauksen edunsaajille.

– Tämä momentti xyz olisi ainakin tuoton kokoinen. Ajatuksena on suurempi kuin tuotto ja sisältäisi kompensaatiota. Samat pykälät löytyvät arpajaislaista. Arpajaislaista irrotettaisiin tuoton jakopykälät ja niistä tehtäisiin uusi jakolaki säätelisi valtion avustusmomenttia xyz.

– Varmasti vaaditaan paljon lainsäädäntöuudistuksia. Olemme pyrkineet pitämään uudistuksen mahdollisimman yksinkertaisena, jotta ehdittäisiin tehdä muutoksen vuoteen 2024 mennessä, Haapajärvi totesi.

Henrik Haapajärvi toimii pääministeri Sanna Marinin valtiosihteerinä.

Edunsaajat saisivat jatkossa rahaa entiseen tapaan, eikä jakosuhteisiin ole tarkoitus tässä vaiheessa koskea millään tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset edunsaajat saavat avustusrahoista 53 prosenttia, sosiaali- ja terveysministeriön alaiset edunsaajat 43 prosenttia ja maa- ja metsätalousministeriön edunsaajat neljä prosenttia.

Urheilun, tieteen, taiteen, kulttuurin, nuorisotyön, terveys- ja sosiaalialan järjestöt sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun voivat huokaista helpotuksesta ainakin siltä osin, että vanha systeemi jatkuu kutakuinkin ennallaan. Kun rahapeleihin ei enää työnnetä niin paljon rahaa, valtio ja veronmaksajat kattavat loput kulut pussistaan.

Yhteys edunsaajien ja Veikkauksen tuottojen välillä katkaistaan, eli edunsaajat saavat rahansa, riippumatta siitä, miten paljon suomalaiset rahapelejä pelaavat.

Valtiosihteerityöryhmän esitys pitäisi olla valmis joulukuun 17. päivä, ja Veikkauksen rahoitusasiaa käsitellään kaiken aikaa kaikkien puolueiden kesken parlamentaarisessa seurantaryhmässä.

Jatkotyössä ongelma on se, miten kaikki saadaan kirjoitetuksi lain muotoon.

Oma ongelmansa on tuo myös EU ja EU:n lainsäädäntö. Suomi, Veikkaus on saanut pitää oman rahapelimonopolinsa, ja Suomi on perustellut monopoliaan rahapelihaittojen ehkäisemisellä ja rahanpesun kitkemisellä.