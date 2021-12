Perussuomalaisten kansanedustajien puheet koronapassissa ja rokotteiden haittavaikutuksista käynnistivät kiihkeän keskustelun eduskunnassa.

Eduskunnassa käytiin tiistaina lähetekeskustelu hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikon keskustelussa pitämä puheenvuoro sai tunnelman salissa kuumenemaan henkilökohtaisten syytösten tasolle.

Niikko arvosteli lakiesitykseen sisältyvää koronapassin voimassaolon pidentämistä ja käytön laajentamista sanomalla, että vielä pari kuukautta sitten hallitus väitti koronapassin olevan avaava, ei rajaava toimenpide.

– Ei mennyt montakaan viikkoa, kun alettiin kuulla ministereiden suusta puheita siitä, että koronapassista täytyy saada muokattua uusi rajoitustoimi, Niikko sanoi.

Niikon mielestä esitetty ajanjakso koronapassin käyttöön on liian pitkä ja passi on edelleen täynnä valuvikoja, epäloogisuuksia ja kansaa jakavaa jaottelua. Niikko myös huomautti, että myös rokotetut voivat sairastua ja että tartuntamäärät ovat nyt korkeampia kuin koskaan vaikka yli 80 prosenttia kansasta on rokotettu.

Lue lisää: Näissä paikoissa korona­passia tarvitsee jatkossa – laajenemassa merkittävästi

Tämän jälkeen Niikko esitti puheessaan lisää koronarokotusten hyötyihin liittyviä epäilyksiä. Niikon mukaan Gibraltar, jossa koko väestö on saanut kaksi rokotetta, on osoitus siitä ettei mikään rokotekattavuus ole tarpeeksi korkea. Niikon mukaan Gibraltarilla koronan ilmaantuvuus on 768 sataatuhatta asukasta kohden, kun Suomessa luku on 240.

– Rokote ei siis ratkaise tätä pandemiaa. Silti Suomessa painostetaan kaikin keinoin loppuja rokottamattomia ottamaan rokotteet, koska rokotekattavuuden nousua pidetään tärkeimpänä tavoitteena. Painostus ja pakko lisäävät ainoastaan vastarintaa ja levottomuutta.

Lue lisää: Krista Kiuru haluaa korona­passin työ­paikoille: ”Me painamme koko ajan kaasua”

Niikko lisäsi olevansa huolissaan hallituksen suunnitelmista ulottaa rokotukset 5–11-vuotiaisiin lapsiin. Hän myös kertoi 27-vuotiaasta terveydenhoitajasta, joka oli saanut koronarokotteesta sivuoireita, ja joka pelkäsi lasten saavan saavan niitä rokotteen jälkeen.

– Ei hän ehkä täysin väärässä voi olla, koska rokotehaittailmoitukset ovat lisääntyneet erittäin merkittävästi, Niikko esitti.

Ensimmäisenä Niikon puheeseen vastasi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk), joka sanoi jättävänsä rokottamiseen liittyvät kysymykset mieluummin asiantuntijoiden päätettäväksi.

– Itse voin sanoa, että aika pidättyväisesti suhtaudun siihen, että me aletaan yksityiskohtaisesti täällä määrittelemään poliittisesti, mikä on kansallisen rokoteohjelman sisältö ja järjestys, ketä rokotetaan.

Sdp:n Aki Linden kertoi omassa vastauksessaan kaivaneensa älypuhelimellaan esiin tilastot Gibraltarin koronatilanteesta. Lindenin mukaan ne osoittavat, että 15. helmikuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana Gibraltarilla kuoli 94 henkilöä koronainfektion seurauksena, ja sen jälkeen marraskuun loppuun mennessä vain neljä henkilöä.

– Miten voi kukaan väittää, ettei rokotuksilla ole merkitystä ja hyötyä tässä? Linden kyseli.

Sdp:n Aki Linden lateli puheessaan faktoja rokotusten vaikutuksesta Gibraltarin koronakuolleisuuteen.

Lindenin puheenvuoron jälkeen Niikko vastasi, ettei kiistä etteikö rokote suojaa ihmistä vakavilta sairauksilta tai jopa kuolemalta. Tässä vaiheessa salista kuultiin useita välihuutoja.

Kokoomuksen Pia Kauma sanoi puolueensa kannattaneen koronapassin laajentamista myös esimerkiksi työpaikoille.

– En kyllä oikein ymmärrä tuota edustaja Niikon purkausta näistä rokotusten haittavaikutuksista. Pitäisi kuitenkin olla suhteellisuudentaju tässä koko epidemian laajuudessa. Keskeinen väline siihen, miten me saadaan tämä pandemia loppumaan, on se, että meillä on riittävän laaja rokotuskattavuus, Kauma totesi.

Perussuomalaisten Kaisa Juuso komppasi Niikkoa ja kertoi omassa vastauksessaan Euroopan lääkeviraston luvuista, joiden perusteella koronarokotteet olisivat aiheuttaneet runsaasti haittavaikutuksia ja jopa kuolemia.

Lue lisää: THL: Korona­tartunnoissa päivä­kohtainen ennätys – teho­hoidossa yhä 51 henkilöä

Keskustan Petri Honkonen sanoi olevansa surullinen Niikon ja muiden perussuomalaisten koronaan liittyvistä puheista. Honkonen esitti että perussuomalaiset pelkäävät puolueen edustajien lähtevän ryhmästä eronneen Ano Turtiaisen kelkkaan, jonka vuoksi heidän on ”pakko flirttailla näiden rokotekriittisten ynnä muiden kulkutautimyönteisten voimien kanssa”.

– Täytyy sanoa, että kyllä minä ihmettelen tätä perussuomalaisten toimintaa tässä kysymyksessä. Kannatatteko te oikeasti tätä ihmisten rokottautumista? Honkonen kysyi.

Keskustan Petri Honkonen piti perussuomalaisten puheita surullisina.

Kokoomuksen Pauli Kiuru tarttui puheenvuorossaan siihen, että Niikko piti salissa oman vastauspuheenvuoronsa ilman maskia. Eduskunnassa on 24. marraskuuta lähtien ollut voimassa maskisuositus. Puhujakorokkeelta puhuessa maskia ei tarvita, mutta omalla paikalla sen käyttöä suositellaan.

– Edustaja Niikko, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, oli täällä ensimmäisenä koronaviruksen alkaessa kaupittelemassa maskeja, jakamassa niitä täällä, pelottelemassa kansanedustajia. Tällä hetkellä meillä on täällä puhemiesneuvoston suositus: puhemiesneuvosto, jossa Niikko on itse jäsen, suosittaa maskin käyttöä salissa. Ja mitä tekee edustaja Niikko? Nousee pystyyn ilman maskia, Kiuru ihmetteli.

Lue lisää: SAK:n Jarkko Eloranta rinnastaa työ­paikoille laajennettavan korona­passin pakko­rokotuksiin

Kiurun sanoi että hänen mielestään koronatoimissa on kyse maanpuolustuksesta, kokonaisturvallisuudesta ja siitä, miten käy työpaikkojen, ihmisten mielenterveyden ja kestävyyden.

– Ja samaan aikaan täällä edustaja Niikko kylvää epäluuloa, kylvää väärää tietoa, esittelee ihmeellisiä prosenttilukuja, jotka täällä todistetaan vääräksi.

Niikko kutsui Kiurun puheenvuoroa provokatiiviseksi.

– Edustaja Kiuru, minulla on yksilönä oikeus valita omaan terveyteeni liittyvät ratkaisut. Eikö olekin näin?

Kiuru vastasi Niikolle välihuudolla, jossa hän viittasi Niikon esiintymiseen ilman maskia.

– Te sairastutatte muita! Kiuru syytti eduskunnan pöytäkirja mukaan.

– Miten minä voin sairastuttaa, terve ihminen, henkilön, joka on rokotettu kaksi kertaa? Tämä on niin absurdia tämä keskustelu, Niikko jatkoi.

Puheenvuoronsa päätteeksi Niikko toisti koronarokotukseen liittyviä epäilyjä ja haittavaikutuksista esitettyjä väitteitään, kunnes puhemies keskeytti hänet puheajan ylityttyä.