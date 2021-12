– Jos pakkorokottamista halutaan, silloin ehkä jokin muu väline on parempi kuin koronapassi, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Palkansaajia edustavan SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta suhtautuu epäilevästi koronapassiin, jonka perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) haluaa laajentaa työpaikoille.

Hallitus päätti eilen, että kolmikanta eli työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan valmisteluun, jotta koronapassi saadaan käyttöön työpaikoille. Työelämän koronapassin valmistelu siirrettiin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) vastuulle.

SAK:n Elorannan mielestä on hyvä, että hanke on kolmikantainen, koska on kyse työelämän asioista. Hän arvelee kuitenkin, ettei ole helppoa löytää oikeudellisesti tasapainoista ratkaisua.

– Voi olla hankala löytää sellaista ratkaisua, joka toimisi koko työelämässä, Eloranta sanoo Ilta-Sanomille.

Hän toteaa, että rajoitustoimien on oltava oikeasuhtaisia ja tarkasti määriteltyjä.

– Jos passi vaaditaan kaikilta, niin kaikissa töissä ei välttämättä ole sellaisia tartuntariskejä kuin vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Miten tämä raja vedetään, ei tule olemaan kovin helppoa.

Eloranta nostaa esimerkiksi alhaisen tartuntariskin töistä ulkotyöt, joissa ei olla kovin lähellä työkavereita eikä asiakkaita.

SAK:lle on Elorannan mukaan tärkeää, että ihmisten toimeentulo ja oikeus työhön otetaan painavasti huomioon, kun työelämän koronapassia valmistellaan.

– Käytännössähän koronapassi työpaikoilla olisi tietyntyyppinen pakkorokottaminen palkansaajille. Jos pakkorokottamista halutaan, silloin ehkä jokin muu väline on parempi kuin koronapassi, Eloranta näkee.

Sinänsä rokotekattavuutta pitäisi hänen mielestään pyrkiä nostamaan kaikin keinoin.

– Mielestäni siinäkään ei ole kaikkia keinoja käytetty. Esimerkiksi työterveyshuolto on tästä edelleen ulkona ja rokotukset työpaikoilla. Näitä pehmeitäkin keinoja olisi vielä todella paljon käytettävissä.

Hänen mielestään työpaikkojen terveysturvallisuutta voitaisiin varmistaa myös testaamalla työntekijöitä.

Elorannan mielestä työelämän koronapassi on rinnastettavissa pakkorokottamiseen, jos sen vaihtoehtona on toimeentulon menettäminen. Hän huomauttaa kuitenkin, että vielä ei ole tiedossa, mitä tapahtuu niille henkilöille, jotka eivät passia syystä tai toisesta saa tai rokotuksia ota.

– Voidaanko lomauttaa, maksetaanko palkka kotiin vai mitä tehdään. Nämähän ovat kaikki auki.

Auki on myös se, kuinka pitkän aikaa passi olisi käytössä ja milloin se tulisi voimaan.

– Tässä on todella paljon avonaisia kysymyksiä, jotka pitää valmisteluaikana ratkoa. Kysymys on hyvin monimutkainen ja varmaan oikeudellisestikin vaativa.

EK:n johtaja Ilkka Oksala on vaatinut koronapassia käyttöön työpaikoille.

Työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vaatinut työpaikoille koronapassia ja mahdollisuutta lomauttaa rokottamaton työntekijä, jos töiden uudelleenjärjestely ei ole mahdollista.

– Se ei ainakaan tällä hetkellä ole lainsäädännön mukaan mahdollista. Työntekijästä johtuvat perusteet eivät ole lomautusperusteita, Eloranta toteaa.

SAK:n kanta on, että lomauttamisen ei pitäisi olla mahdollista, vaan kaikki muut keinot, kuten muiden töiden järjestäminen, täytyy ottaa huomioon.

Eloranta huomauttaa, että on aloja, joilla on paljon rokottamattomia. Esimerkiksi neljäsosalla rakennusalalla työskentelevistä ei ole koronarokotetta.

– Myös se on yksi näkökohta, jota joudutaan miettimään. Miten väkeä riittää pyörittämään tiettyjä toimintoja, jos on paljon rokottamattomia, tai jos yritys alkaa sakata sen takia. Silloin kyse ei ole pelkästään työntekijöiden toimeentulosta, vaan yritysten pystyssä pysymisestä.