Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kiitteli eduskunnassa kansanedustajia siitä, että koronatilanne otetaan vakavasti. Hän sanoi, ettei haluaisi nähdä tilannetta, jossa edustajilla ei olisi tajua siitä, ”missä jamassa olemme”.

– Myös hallituksessa on hyvin vakavasti otettu tämä uusi tilanne, Kiuru sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Kiurun mukaan uuden omikronvariantin osalta tärkeä työkalu on toinen koronavirustesti, jota edellytetään rokottamattomilta Suomeen tulevilta matkailijoilta kolmen vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta.

– Jos me emme tarvitsisi kakkostestin olemassaoloa, niin me olisimme rajatestauksen osalta aika vaikeassa tilanteessa tässä omikrontilanteessa.

Keskeisin työkalu, että pandemia saadaan loppumaan, on Kiurun mukaan rokotekattavuuden nousu.

– Me emme voi ajatella tässä tautitilanteessa, jossa virus juoksee näin paljon nopeammin, että me ehtisimme yksistään rokotekattavuuden nousulla samoihin suorituksiin. Se ei tule toimimaan, koska meidän rokotekattavuus nousee hitaasti suhteessa viruksen leviämiseen ja uusiin riskeihin, jotka liittyvät muuntovirukseen.

Sen vuoksi Kiurun mukaan on tärkeää varmistaa, että rokotekattavuus nousee, mutta samaan aikaan rokotesuoja säilyy kaikilla.

– Rokotestrategian päivittäminen oli olennaista, jotta yhteiskunnallinen tahtotila tulee selville.

Eduskunta kävi tänään lähetekeskustelun väliaikaisen tartuntatautilain voimassaolon jatkamisesta, mutta koronapassin päivitykset eivät ehtineet mukaan lakiesitykseen.

– Itse ajattelen, että niitä tarvitaan aivan välttämättä, Kiuru sanoi.

Hän kertoi, että rokotepassin päivityksiä on valmisteltu noin kolme viikkoa muiden ministeriöiden kanssa.

– Olen rehellisesti todennut, että (koronatodistusta koskeva) § 58 i, joka eduskuntaan tuotiin, perustuu nimenomaan siihen, että sillä näitä nykyisiä rajoituksia voi välttää. Mutta me tarvitsemme myös rokotepassin rajoitustoimena. Me tarvitsemme kohdennettuja, rokottamattomiin suuntautuneita lähikontaktien vähentämistoimia, ja tässä on kaikkein oivallisin tapa sitä tehdä.

Kiurun mukaan koronapassin laajentamista koskeva esitys on ”erittäin kiireinen”.

– Itse toivon, että me voisimme esitellä sitä pohjaa, joka nyt on ollut valmistelussa, mahdollisimman pian. Kuinka monta päivää, en osaa sanoa, koska se on erittäin monen ministeriön hanskassa tällä hetkellä. Me painamme koko ajan kaasua.

Kiuru sanoi, että koronapassiin liittyy myös sen laajentaminen työpaikoille, mutta siitä on neuvoteltava kolmikantaisesti eli työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Tänään me esitämme hallitukselle, että kolmikanta otettaisiin mukaan valmisteluun, jotta me varmistamme, että passi todella saadaan myös työpaikoille käyttöön.

Kiuru sanoi kokevansa itse, että koronapassin laajentamisessa työpaikoille on pakko onnistua, vaikka siihen sisältyy vaikeita perusoikeudellisia ja perustuslaillisia kysymyksiä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyi, onko Kiuru valmis tuomaan eduskunnalle esityksen, jolla edellytetään rokotetta terveydenhuollon ammattilaisilta.

– (Tartuntatautilain) § 48 a on tulossa eduskuntaan. Itse toivoisin, että tämän viikon perjantaina saisimme sen jo eteenpäin, mutta viimeistään ensi viikon alusta, Kiuru vastasi.

Hänen mukaansa viimeinen kuuleminen terveydenhuollon ammattilaisilta edellytettävistä rokotteista on järjestetty tänään.