Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Sdp kanta on ollut koko ajan, että maakuntavero valmistellaan tällä vaalikaudella

Ainoastaan vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo ja vihreiden vt. puheenjohtaja Iiris Suomela nostivat kätensä, kun EVAn aluevaalitentissä kysyttiin, ketkä kannattavat maakuntaveroa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vakuuttaa, että kokoomus peruu maakuntaveron ensi vaalikaudella, jos hallitus siitä tällä vaalikaudella päättää.

– Maakuntaveroa ei pidä missään tapauksessa säätää. Se on ehdottomasti haitallinen, Orpo sanoi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn aluevaalitentissä.

Sen sijaan eduskunnan hyväksymää sote-uudistusta kokoomus ei aio lähteä kaatamaan.

– Me haluamme seuraavalla vaalikaudella lähteä muuttamaan ja korjaamaan sitä. Mutta maakuntaveroa me vastustamme neliraajajarrutuksessa loppuun asti, Orpo sanoi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan Jussi Saramon mielestä on "härskiä äänestäjien sumuttamista” antaa ymmärtää, että tammikuun aluevaaleissa olisi kyse maakuntaverosta.

– Uudet alueet eivät päätä siitä, otetaanko maakuntavero käyttöön, vaan se päätetään eduskunnassa. Ja tällä hetkellä itse asiassa näyttää siltä, että eduskunnan enemmistö valitettavasti ei ole maakuntaveroa tuomassa, Saramo sanoi.

Saramo huomautti, että ekonomistien enemmistö kannattaa maakuntaveroa EVAn ekonomistikoneen mukaan.

– Pidemmällä aikavälillä se pikemminkin laskee verotasoa kuin nostaa, kun päättäjän pitää miettiä menojen ja tulojen suhdetta. Jos raha tulee valtiolta suoraan, niin tilanne on eri. Sen takia itse toivon ja uskon, että maakuntaveroon tullaan palaamaan, vaikka nykyinen eduskunta ei siitä päättäisikään, Saramo sanoi.

Rkp:ta edusti aluevaalitentissä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, perussuomalaisia varapuheenjohtaja Leena Meri, vasemmistoliittoa varapuheenjohtaja Jussi Saramo, Sdp:tä varapuheenjohtaja Niina Malm, kokoomusta puheenjohtaja Petteri Orpo, vihreitä vt. puheenjohtaja Iiris Suomela ja keskustaa varapuheenjohtaja Markus Lohi.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi totesi, että parlamentaarisessa maakuntaverokomiteassa on tehty perusteellinen selvitys maakuntaverosta viime keväänä.

– Se on mahdoton tällä mallilla, jossa on vain hyvinvointialueet ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään. On aivan eri asia, jos mennään tämän tyyppiseen malliin, silloin vero on järkevä, Lohi sanoi viitaten EVAn tänään julkaisemaan raporttiin Suomen Yhdysvallat.

Raportissa ehdotetaan, että Suomesta tehtäisiin kymmenen osavaltion liittovaltio. Osavaltiot huolehtisivat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi joukkoliikenteestä, omasta infrastruktuuristaan, aluekehityksestä ja toisen asteen koulutuksesta.

Lohen mielestä kokoomus on vaalitaktisesti maalannut itse seinälle mörön maakuntaverosta, jonka se haluaa ampua alas.

– Se tietää varsin hyvin viime viikon vaalipaneelien perusteella, että ei maakuntaveroa ole tulossa ja se tiedetään varmuudella, että näissä vaaleissa ei ole kyse maakuntaverosta, Lohi sanoi.

Orpo huomautti, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut viime kesänä selkeästi, että hallitus on sopinut, että maakuntavero valmistellaan tällä kaudella.

– Nyt hallituspuolueet ovat alkaneet riitelemään. Minä koen, että erityisesti sosialidemokraatit ovat pakittaneet tässä äänestäjien pelossa, Orpo sanoi.

Sdp:n aluevaaliohjelmassa annetaan tuki maakuntaverolle, mutta viime viikolla Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman antoi ymmärtää, ettei maakuntaveroa tulekaan.

Sdp:n varapuheenjohtajalta Niina Malmilta kysyttiin, onko Sdp muuttanut kantaansa maakuntaveroon.

– Sdp:n kanta on ollut koko ajan, että tällä hallituskaudella se valmistellaan ja sitten kun meillä on paketti, jota me voimme ruveta katselemaan, että miltä se näyttää, niin sitten tehdään päätökset, Malm vastasi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri totesi, ettei hallituspuolueiden edustajien puheista saa selvää, valmistellaanko maakuntaveroa, onko se kuopattu vai tulossa.

Rkp:ta aluevaalitentissä edustanut pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoi, että hallituksen on syytä vielä valmistella ja selvittää, millaisia vaikutuksia verotusoikeudella olisi.

– Sitten on toinen asia, mihin lopputulokseen tullaan selvityksen ja valmistelun jälkeen, Blomqvist sanoi.

Puolueiden edustajilta kysyttiin, että onko idea siis, että maakuntaveroa valmistellaan, mutta siitä ei päätetä tällä vaalikaudella.

– Tällä hetkellä valmistellaan, mutta on täysin selvää keskustan näkökulmasta, että tällä vaalikaudella ei päätetä maakuntaveron tulosta Suomeen, Lohi sanoi.

Hän lisäsi, että jos hyvinvointialueille tulee muitakin tehtäviä kuin sosiaali- ja terveyspalvelut, vero voi olla järkevä.

Sdp:n Malm ei vahvistanut sitä, ettei maakuntaverosta päätetä tällä vaalikaudella.

– Katsotaan, milloin raportti tulee valmiiksi, todennäköisesti helmikuussa, Malm sanoi.

Panelisteilta kysyttiin vielä, kannattavatko he maakuntaveroa ja veron kannattajia pyydettiin nostamaan käsi ylös.

Ainoastaan vasemmistoliiton Saramo ja vihreiden Suomela nostivat kätensä.

– Sehän riippuu siitä, minkälainen siitä loppujen lopuksi tulee, Sdp:n Malm sanoi.