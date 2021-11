Vihreiden kansan­edustaja puolustaa oleskelu­luvan myöntämistä laittomasti maassa oleville – ”Kyse ihmisistä, jotka järjestelmä on pettänyt”

Viime vaalikaudella Suomen turvapaikkajärjestelmää romutettiin oikein urakalla, vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö katsoo.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö kummastelee Sdp:n ja keskustan kansanedustajien voimakkaita reaktioita sisäministeriöön selvitykseen, jossa kartoitetaan ratkaisuja pitkään maassa ilman oleskelulupaa oleskelleiden henkilöiden tilanteeseen.

Selvitys pohjautuu hallituksen hyväksymään laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan.

– Kukaan ei halua olla paperiton. Yhteiskunnan reunalla eläminen on sietämättömän vaikeaa, raskasta ja turvatonta. Sairaudet, puutteellinen terveydenhuolto, kehnot asuinolosuhteet ja köyhyys ovat monen arkea. Tällaiseen tilanteeseen päätyy, kun muut vaihtoehdot ovat vielä kamalampia. Paperittomuus ei ole myöskään yhteiskunnan kannalta toivottava ilmiö, Hyrkkö toteaa.

IS uutisoi selvityksestä viime viikolla. Sisäministeriössä kaavaillaan oleskeluluvan myöntämistä vuosina 2015–16 ja sitä aiemmin Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja tehneet sen jälkeen uusintahakemuksen tai useita hakemuksia. Maahanmuuttoviraston syksyn arvion mukaan heitä on Suomessa yhä noin kolme tuhatta. Lisäksi Suomessa on arviolta noin tuhat turvapaikanhakijaa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja maastapoistumispäätöksen, mutta heitä ei ole saatu poistettua maasta.

Sdp:n ja keskustan kansanedustajat eduskunnan hallintovaliokunnassa julistivat, että sisäministeriön kaavailut eivät ole hallituksen linja.

– Sisäministeriössä valmistelussa oleva selvitys, jossa laittomasti maassa oleva kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö voisi saada oleskeluluvan, on hallitusohjelman vastainen, Sdp:n ja keskustan kansanedustajat ilmoittivat.

Myös keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi puolueen suhtautuvan esitykseen kriittisesti.

Paperittomien määrän kasvun taustalla ovat Hyrkön mukaan muun muassa viime vaalikaudella tehdyt heikennykset Suomen turvapaikkajärjestelmään ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan. Hänen mukaansa yhtenä sen seurauksena Suomessa on yhä joukko vuosina 2015– 2016 tulleita turvapaikanhakijoita, joiden asiat ovat kesken tai jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen, mutta eivät ole voineet palata kotimaahansa.

– Viime vaalikaudella Suomen turvapaikkajärjestelmää romutettiin oikein urakalla. Lakimuutokset vietiin läpi hätiköiden ja asiantuntijoiden kritiikki sivuutettiin. Näin murennettiin ihmisten oikeusturvaa ja koko järjestelmän uskottavuutta. Tämän ovat aiheesta tehdyt tutkimukset vahvistaneet. Näitä virheitä olemme sittemmin korjanneet, Hyrkkö sanoo.

Sisäministeriössä on selvitetty kertaluonteista päätöstä, jolla myönnettäisiin Hyrkön mukaan ”jumissa oleville ihmisille laillinen oleskelulupa”. Sdp:n ja keskustan edustajien mielestä lainsäädännön muuttaminen sisäministeriön kaavailemalla tavalla romuttaisi koko maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädännön olemassaolon.

– On helppoa sanoa, että ”näiden ihmisten pitää vain poistua maasta", mutta se ei välttämättä ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Mielekästä voisi olla keskustella esimerkiksi siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä nämä jumissa olevat ihmiset voisivat päästä jatkamaan elämäänsä, Hyrkkö pohtii.

Vihreiden kansanedustajan Saara Hyrkön mukaan yhteiskunnan reunalle elämään päätyy, kun muut vaihtoehdot ovat vielä kamalampia.

Hänen mukaansa palautukset kuuluvat turvapaikkajärjestelmään.

– Nyt on kuitenkin kyse ihmisistä, jotka tuo järjestelmä on pettänyt. Yhteiskuntana emme ole onnistuneet takaamaan asianmukaista turvapaikkaprosessia, inhimillisiä käsittelyaikoja tai luotettavaa oikeusturvaa. Venyneiden prosessien aikana moni on ehtinyt juurtua Suomeen, oppinut kielen, tehnyt työtä ja perustanut perheen. Kannattaako meidän hankkiutua eroon ihmisistä, jotka voisivat osaltaan olla ratkaisemassa talouden kasvua jarruttavaa työvoimapulaa, Hyrkkö kysyy.