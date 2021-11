Henrikssonin mukaan tammikuun vaalit siirretään, jos omikronin takia koko maailma taas suljetaan.

Suomessa pidetään historian ensimmäiset aluevaalit tammikuun 23. päivä.

Vaalien siirtämisestä alettiin kysellä tällä viikolla, kun koronaviruksesta löydettiin uusi eteläafrikkalainen muunnos, omikron.

Hallitus siirsi koronatilanteen takia keväällä huhtikuun kuntavaaleja kahdella kuukaudella kesäkuuhun.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan aluevaalit pidetään ajallaan tammikuussa.

– Ei ole tarkoitus siirtää vaaleja. Vaalit on tarkoitus pitää 23. tammikuuta. Vaalien siirrosta ei ole keskusteltu, Henriksson sanoi IS:lle.

Henrikssonin mukaan tammikuun vaalit siirretään, jos omikronmuunnoksen takia maailma menee taas kiinni.

– Jos tässä jouduttaisiin tilanteeseen, että koko yhteiskunta olisi lockdown-tilanteessa ja koko maailma pysähtyisi – ainoastaan todella ärhäkkä virus, johon rokotteet eivät pure ja muita keinoja ei ole – se on ainoa, joka voisi siirtää näitä vaaleja eteenpäin.

– Kukaan ei maailmassa vielä tiedä, mikä tämä uusi virusmuunnos on ja kuinka vakavasti siihen sairastuu, ja purevatko siihen rokotteet. Tässä tarvitaan lisää tietoa. THL on tässä keskeisessä roolissa. Minä tulen kuuntelemaan heitä hyvin herkällä korvalla, Henriksson kertoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson odottaa lisätietoa omikronmuunnoksesta ennen kuin aluevaalien siirtoa edes aletaan harkita.

Lähtökohta siis on, että aluevaalit pidetään ajallaan tammikuussa.

Huhtikuun kuntavaaleja jouduttiin siirtämään koronatilanteen takia. Henrikssonin mukaan tilanne on nyt toinen.

– Rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden osalta on yli 80, ja tilanne on aivan eri kuin viime keväänä. Sen perusteella ei ole syytä siirtää vaaleja, Henriksson muistutti.

Kokemukset kesäkuun kuntavaalien koronajärjestelyistä ovat hyvät, ja yhtään tartuntaketjua ei tiettävästi äänestyspaikoilta levinnyt.

– Se tieto, mikä minulla on: olen ymmärtänyt THL:ltä, että ei ole havaittu yhtään tartuntaketjua, joka olisi lähtenyt liikkeelle äänestämistilaisuudesta,

– Äänestämisprosessi on toimituksena aika lyhyt, ja esimerkiksi kaupassa viivytään pitempään ostoksilla kuin äänestämispaikalla. Kesän kuntavaaleissa oli käytössä drive in -äänestyksiä, oli mahdollista äänestää ulkona ja niin edelleen. Varmasti myös nyt kunnan ja vaaliviranomaiset hakevat erilaisia ratkaisuja, Henriksson sanoi.

Kesäkuun kuntavaaleissa oli mahdollista äänestää myös ulkona. Kuva Kankaanpäästä toukokuun lopulta ennakkoäänestyksestä.

Ennakkoäänestyksen pidentäminen ei ole nyt suunnitelmissa. Loppiainen on tammikuun 6. päivä ja ennakkoäänestys alkaa tammikuun 12. päivä.

– Ei ole tarkoitus tehdä muutoksia ennakkoäänestykseen. Kesän kuntavaaleissa osoittautui, että ihmiset äänestävät aktiivisimmin viimeisinä ennakkoäänestyspäivinä. Se lisäarvo, mitä ylimääräisellä ennakkoäänestysviikolla saatiin, se oli verraten pieni.

– Ja kunnilta on tullut sellaista palautetta, että se aiheutti enemmän ylimääräistä työtä kuin saatiin hyötyä. Kampanja-aika tulee tässä olemaan muutenkin hyvin lyhyt. Jos ennakkoäänestys olisi lisäksi pitempi, kampanja-aika olisi todella lyhyt. Tuskin ehtii joulupuurot syödä ja kinkut sulatella, niin pitäisi mennä äänestämään. On myös kohtuullista, että siinä on vähän aikaa kampanjoida, Henriksson totesi.

Jos aluevaalit jouduttaisiin siirtämään, todennäköisesti soteuudistuksen alku siirtyisi myöhemmäksi.

Aluevaltuustojen on määrä aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022, ja alueilla on kymmenen kuukautta aikaa organisoida ja rakentaa valmiiksi oma sotensa.

Henriksson ei ottanut kantaa, mitä vaalien siirtäminen merkitsisi soten toteutumiselle.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa soteuudistuksesta. Heille on tärkeää, että vaalit pidettäisiin tammikuussa. Se olisi välttämätöntä, jotta uudistus saataisiin käytäntöön 1.1.2023.

--- Lähden siitä, että vaaleja ei siirretä. On todella, todella korkea kynnys lähteä keskustelemaan siitä. Yksinkertainen viesti on, että vaalit pidetään tammikuun 23. päivä. STM ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) saavat sitten vastata, mitä vaalien siirtäminen merkitsisi uusille hyvinvointialueille, Henriksson sanoi.