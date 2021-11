STM:n Varhila: Omikron-muunnoksen tuloa liki mahdoton estää – ”Vaatisi koko Suomen sulkemisen”

STM on lähettänyt viranomaisille ohjauskirjeen, jolla yritetään estää koronaviruksen uuden variantin rantautuminen Suomeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on eilisestä ohjeistanut Rajavartiolaitosta ja alueviranomaisia siitä, miten Etelä-Afrikasta löydetty koronavirusmuunnos saataisiin torjuttua Suomen rajoilla. Kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan muunnoksen pääsyä Suomeen on liki mahdoton estää.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila myöntää, että Etelä-Afrikasta löydetyn koronaviruksen omikron-muunnoksen pääsyä Suomeen on liki mahdoton estää.

– Vaatisi koko Suomen sulkemisen, että voisimme olla varmoja, että uusi muunnos ei meille tule – tai ei täällä jo mahdollisesti ole, Varhila totesi IS:lle.

Koronan hoitamisesta vastaava STM lähetti eilen ohjauskirjeen viranomaisille, miten omikronin pääsy Suomeen aiotaan estää.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) twiittasi eilen, että rajojen terveysturvallisuus on nyt äärimmäisen tärkeää, ja että viranomaiset ohjaavat eteläisestä Afrikasta Suomeen saapuneet heti karanteeniin ja kahteen koronavirustestiin.

STM:n kansliapäällikkö Varhila uskoo, että omikronin torjunta rajoilla on viranomaisten hallussa.

Etelä-Afrikasta ei ole tällä hetkellä suoria lentoja Helsinkiin, mutta eteläisestä Afrikasta pääsee jatkolentojen kautta Suomeen ja Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Varhila kertoi IS:lle, että STM sopi jo eilen viranomaisten kanssa toimenpiteistä koronavirusmuunnoksen torjumiseksi.

Rajavartioston tehtävänä on profiloida mahdollisilta jatkolennoilta tulijat.

STM antoi eilen kello 17 suulliset ohjeet myös aluehallintovirastoille, ja Varhila oli illalla yhteydessä erikseen vielä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Merja Ekqvistin kanssa tilanteen varmistamiseksi.

Tänä aamuna STM on lähettänyt aluehallintoviranomaisille ohjauskirjeen.

Miten varmistetaan, että raja ei vuoda, kuten aiemmin on nähty?

– Siten, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät kaikki toimivaltuutensa mitkä heillä on. Ja että matkustajat ovat vastuullisia alueelta (eteläisestä Afrikasta) tullessaan ja pysyvät karanteenissa toiseen testiin saakka – vaikka oireita ei olisi, rokotteet otettuna tai tauti aiemmin sairastettuna. Tämä on erittäin tärkeää, Varhila vastasi.

Varhila siis muistutti, että sataprosenttista varmuutta ei saa kuin rajat sulkemalla ja voi olla mahdollista, että omikron jo Suomessa on.

Miten rajalla karanteeniin ja testeihin ohjaaminen onnistuu? Onko viranomaisilla myös riittävät resurssit testaamiseen?

– Testiin ohjaamisessa on jo rutiinia, ja raja pystyy profiloimaan tulijoita. Karanteeniin määrääminen on kuntien vastuulla, ja tästäkin on jo paljon kokemusta. Avi ohjaa tätä osaltaan, Varhila totesi.