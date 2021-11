Keskustan Saarikko kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oleskeluluvista: "Suhtaudumme tähän esitykseen kriittisesti”

Keskustan puheenjohtajan mukaan hallitus ottaa sisäministeriön selvityksiin kantaa niiden valmistumisen jälkeen.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan keskusta suhtautuu kriittisesti sisäministeriön kaavailuihin myöntää oleskelulupa tuhansille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille, jotka oleskelevat Suomessa tällä hetkellä laittomasti.

– Keskustan eduskuntaryhmän piiristä on jo julkisuuteenkin kerrottu, että suhtaudumme tähän esitykseen kriittisesti, Annika Saarikko sanoi Ilta-Sanomille eduskunnassa.

Saarikon mukaan tuore sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) on kertonut, että selvitykset ovat vasta valmistuneet ja hallitus ottaa niihin sitten kantaa.

– Ensinäkemyksemme asiaan on kriittinen, Saarikko totesi.

Mikkonen ei halunnut kommentoida IS:lle hänen johtamassaan ministeriössä käynnissä olevaa virkamiesselvitystä. Mikkonen paineli sanaakaan sanomatta vihreiden eduskuntaryhmän kokoukseen.

IS uutisoi eilen, että sisäministeriössä on käynnistetty perhevapaalle jääneen entisen sisäministerin Maria Ohisalon (vihr) aikana selvitys, jossa hahmotellaan oleskeluluvan myöntämistä vuosina 2015–16 ja sitä aiemmin Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja tehneet sen jälkeen uusintahakemuksen tai useita hakemuksia. Maahanmuuttoviraston syksyn arvion mukaan heitä on Suomessa yhä noin kolmetuhatta.

Lisäksi Suomessa on arviolta noin tuhat turvapaikanhakijaa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja maastapoistumispäätöksen, mutta heitä ei ole saatu poistettua maasta.

Hankkeen vastuuvalmistelijana toimiva lainsäädäntöneuvos Jutta Gras sisäministeriöstä sanoi IS:lle, että selvitys on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Laittomasti maassa olevien laillistamisesta ei ole hallituksen päätöstä eikä hallitusohjelman kirjausta, vaan kyse on sisäministeriön käynnistämästä selvityksestä.

Sdp:n ja keskustan edustajat eduskunnan hallintovaliokunnassa totesivat eilen kannanotossaan, että sisäministeriön kaavailut eivät ole hallituksen linja.

– Sisäministeriössä valmistelussa oleva selvitys, jossa laittomasti maassa oleva kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö voisi saada oleskeluluvan, on hallitusohjelman vastainen, Sdp:n ja keskustan kansanedustajat katsoivat.