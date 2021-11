Vasemmistoliiton puheenjohtaja huomauttaa, että hallitus ei ole sopinut, ettei maakuntaveroa tulisikaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ei hyväksy maakuntaverosta pakittamista.

– Niin kuin pääministeri on sanonut, että ne asiat, mistä on sovittu, niistä pidetään kiinni. Se on meidän lähestymistapa tähän, Li Andersson sanoi Ilta-Sanomille.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eilen, että maakuntaveroa ei voi tukea niin kauan kuin maakuntaverosta ei ole löytynyt toteuttamiskelpoista mallia.

Vielä viime kesänä pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Sdp:n kannattavan maakuntaveroa. Marin totesi, että hallituspuolueiden kesken on sovittu, että maakuntaverotus tulee osana sote-uudistuksen kokonaisuutta. Nyt Sdp näyttää muuttaneen kantaansa maakuntaveroon.

Andersson totesi, että valtiovarainministeriön vastuulla on tuottaa erilaisia malleja, miten maakuntavero voitaisiin toteuttaa.

– Me lähdemme siitä, että se, mistä on sovittu, niin siitä pidetään kiinni, ellei toisin sovita, ja näin ei olla hallituksessa tehty.

Andersson huomautti, että maakuntaverosta päättäminen ei ole aluevaalien asia, vaan verosta päättää eduskunta.