Perussuomalaisilla ei Honkosen mukaan ole muuta aihetta kuin maahanmuutto millä politiikassa ratsastaa.

Kansanedustaja, varapuheenjohtaja Petri Honkonen (kesk) purkaa pettymystään perussuomalaisiin.

– Perussuomalaiset pelaa vaarallista uhkapeliä, Honkonen otsikoi kannanottonsa tämänpäiväisestä välikysymyskeskustelusta.

Koko oppositio yhtyi perussuomalaisten välikysymykseen siitä, miten Suomi on varautunut hybridivaikuttamiseen. Välikysymyksessä vaadittiin muun muassa hätätilalakia, jolla voisi keskeyttää turvapaikkahakemusten käsittelyn tilapäisesti.

Honkosen mielestä opposition huoli rajojen pitävyydestä hybridioperaatiossa romuttui perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa, jonka piti kansanedustaja Leena Meri (ps).

– Meri käytti tilaisuuden hyväksi luetellakseen ummet ja lammet turvapaikanhakijoiden rikollisuudesta, työllistymisestä ja kustannuksista. Ikään kuin tilanteessa Valko-Venäjän ja Puolan rajalla olisi kyse tavallisesta maahanmuutosta.

– Samalla Meri tuli kuitenkin paljastaneeksi perussuomalaisten huonon käden: kun maahanmuutosta ei muuten pääse puhumaan, tehdään politiikkaa lyhytnäköisesti ja laskelmoivasti – vaikka sitten vakavilla kansallisen turvallisuuden asioilla, Honkonen totesi.

Honkonen sanoo, että perussuomaisilla on politiikassa vain yksi hevonen, maahanmuutto, ja ratsu ei kulje, koska turvapaikanhakijoita on todella vähän.

– Perussuomalaiset ratsastaa yhdellä hevosella, jonka nimi on maahanmuuton haitalliset vaikutukset. Sillä Purra toivoo ratsastavansa hallitusvaltaan asti. Se ongelma hänellä on, että ratsu ei tunnu kulkevan kovin lujaa. Turvapaikanhakijoiden määrä on olematon, ja perussuomalaiset raapivat päätään, miten saisi seuraavaksi nostettua metelin, Honkonen heitti.

Hallituspuolue keskustan varapuheenjohtaja Honkonen kyseli, miten perussuomalaiset toimisivat hallitusvastuussa.

– Hallitukseen päästessään Perussuomalaiset saattaisi huomata, että siellä joutuu kantamaan vastuuta tämän yhden kysymyksen lisäksi monista muistakin: esimerkiksi kansallisesta turvallisuudesta, lähipalveluista, koulutuksen saavutettavuudesta ja alueiden elinvoimasta.

– Yksi asia on jo tullut selväksi: Perussuomalaisilla ei ole ehdotuksia, ratkaisuja tai suunnitelmaa. Politiikan pelivälineeksi näyttää kelpaavan mikä tahansa tekosyy, myös kansallinen turvallisuus tai Puolan rajalla hytisevät naiset ja lapset, Honkonen sanoi.

Honkonen valittiin keskustan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa syyskuussa 2020. Varapuheenjohtajaäänestyksessä ääniä annettiin 2 095 ja Honkonen sai 1 785 ääntä.

Honkonen oli ehdolla myös keskustan puheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa. Honkonen jäi kisassa kolmanneksi Annika Saarikon ja Katri Kulmunin jälkeen.