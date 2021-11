Vihreiden europarlamentaarikko syyttää Suomen metsäalaa yliherkkyydestä.

Strasbourg

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ihmettelee kokoomusmeppien väitteitä, jonka mukaan EU-komissio olisi lisäämässä valtaansa jäsenmaiden asioihin kiistellyn taksonomia-asetuksen varjolla.

Europarlamentissa EPP-ryhmää edustavat Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen kertoivat tiistaina olevansa huolissaan siitä, että ympäristökriteerien määrittelyn yhteydessä sovitut delegoidut säädökset antaisivat komissiolle vallan määrätä jatkossa muustakin.

– Taksonomiasta ja sen kriteeristöstä on alkamassa muodostua pohja hirveän monelle muullekin lainsäädännölle, Virkkunen totesi.

Sarvamaa taas puhui ”komission yksipuolisesta vallankäytöstä, josta parlamentti ja neuvosto on jo pesty ulos”. Kolmesta kokoomusmepistä taksonomiaa puolustaa ainoastaan Sirpa Pietikäinen joka toimi asetuksen toisena pääneuvottelijana.

Niinistö tyrmää Sarvamaan ja Virkkusen näkemykset delegoiduista säädöksistä ja komission vallan ongelmallisesta lisääntymisestä.

– Minusta tuo on niin sanotusti pötypuhetta. Parlamentti ja jäsenmaat taksonomia-asetuksen hyväksyessään päättivät, että komissio tekee siihen tekniset arviointikriteerit, antoi siihen ehdot miten se tehdään, ja nyt komissio tekee juuri niin kuin jäsenmaat ovat pyytäneet, Niinistö kuittaa.

– Mutta kun se ei satu miellyttämään Suomen metsälobbareita.

Metsäalan tuottajajärjestö MTK on vastustanut taksonomia-asetusta aktiivisesti ja vaatinut alan kriteerien pitämistä suomalaisissa käsissä. Huolena on, että EU määrittelee alan toiminnan vähemmän vastuulliseksi, jonka seurauksena esimerkiksi rahoitusehtoja voitaisiin kiristää.

– Metsäalan yliherkkyys Suomessa on erikoista, koska taksonomia ei todellakaan määrittele mikä on laillista ja sallittua, vaan nostaa esiin kärkihankkeita joihin rahaa voi sitten ohjata tämän avulla, Niinistö toteaa.

Taksonomiaan liittyvää sääntelyä EU-parlamentin valiokunnissa tekemässä ollut Niinistö sanoo finanssimarkkinoiden toimijoiden, rahoituslaitosten ja monien suomalaisten teollisuusyritysten toivovan että EU määrittelee selkeästi ilmastolle ja ympäristölle hyvät hankkeet.

– Taksonomia nousi poliittiseksi kysymykseksi vasta siinä vaiheessa kun jostain syystä metsäala Suomessa päätti, että kaiken metsäalan toiminnan pitää automaattisesti olla erityisen ympäristöystävällistä ja että mikään muu ei käy. Eihän mikään muu ala, kemianteollisuus tai terästeollisuus, ole huutanut että heidän nykyisten tuotteidensa pitää automaattisesti olla ympäristöystävällisiä, kun he tietävät että näin ei ole.

Niinistön mielestä korkeammat ympäristökriteerit ovat tärkeitä myös siksi että Suomen metsäalan yritykset voivat säilyttää edelläkävijän asemansa maailmassa.

– Jos taksonomian kriteerit vedetään liian alas, niin se on signaali että kenenkään ei tarvitse tehdä mitään kun kaikki on jo vihreää. Näin edelläkävijäyrityksiltä poistuu se kannustin, että meidän ratkaisuilla on markkinoita. Lopulta Suomikin häviää siinä.