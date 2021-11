Lohen mukaan on relevantti kysymys, pitäisikö EU:n komissio haastaa oikeuteen.

Hallituksen metsäkiista nousi esille Suomen Yrittäjien aluevaalipaneelissa tiistaina.

– Tunnustan suoraan, että onhan se surkea tilanne, jos hallitus ei kykene muodostamaan näin tärkeässä kansallisessa edunvalvontatilanteessa yksimielistä kantaa, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi.

Hallitus päätti viime viikolla, että Suomi aikoo äänestää taksonomia-asetusta vastaan. EU valmistelee taksonomiaa eli kriteereitä, jotka määrittävät jatkossa kestäväksi katsottavat rahoitus- ja investointikohteet.

Suomen mielestä metsien käsittelyä koskevat tekniset kriteerit ovat tulkinnanvaraisia ja osin epäselviä ja tästä voi seurata, että suomalainen metsätalous jää taksonomian ulkopuolelle, jolloin sen saama edullinen rahoitus investoinneille heikkenisi.

Vihreät ja vasemmistoliitto jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

– Kyllä se hämmentää ja odotan mielenkiinnolla, mitä eduskunnassa tulee tapahtumaan tämän äänestyksen suhteen. Pitää myös kyseenalaistaa komission valta lähteä viemään delegoiduilla säännöksillä, josta tässä teknisesti on kysymys, näin merkittävää linjausta eteenpäin. On relevantti kysymys, pitäisikö komissio haastaa oikeuteen. Metsät kuuluu meille, autot teille ja velat niille, jotka ovat velat ne ottaneet. Lohi lohkaisi.

– Hyvä linja, onneksi olette hallituksessa! perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huikkasi.

Komission haastamista oikeuteen esitti maanantaina keskustan varapuheenjohtajistoon niin ikään kuuluva Petri Honkonen, jonka mukaan niin sanotun delegoidun säädöksen käyttäminen luo uuden, vaarallisen ja epädemokraattisen käytännön unioniin, jolla voidaan polkea pienten jäsenmaiden tavoitteita.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moitti hallitusta siitä, ettei se kyennyt löytämään riittävän ajoissa kantaa ”keskeisessä edunvalvonnallisessa asiassa”.

– Viimeiset kuukaudet ovat olleet kriittinen aika vaikuttaa komission esitykseen. Kyllä tämä on mennyt päin mäntyä, Orpo heitti.

Myös Purra kyseli edunvalvonnan perään ja sanoi, että päätöksen seuraukset metsänomistajille ja metsäteollisuudelle tulevat olemaan dramaattiset, mutta katsoi, että seuraava ”biodiversiteettiin ja metsien ylisuojeluun” liittyvä esitys tulee olemaan vielä huomattavasti vaikeampi Suomelle.

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen sanoi, että vihreillä on erilainen näkemys siitä, mikä on Suonen etu ja Suomen teollisuuden etu.

– Taksonomiassa on kyse siitä, että luodaan kriteerit sille, että sijoittajat pystyvät arvioimaan eri toimien vaikutuksia. Meidän teknologiaosaajamme ovat niin hyviä edelläkävijöitä, että he hyötyvät siitä, jos meillä on kestävät kriteerit.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) asettui avoimesti vastustamaan pääministeri Sanna Marinia (sd) viime torstain kyselytunnilla.

– Arvoisa pääministeri, uskotteko oikeasti, että suomalaisen metsäteollisuuden ympäristömainetta parantaa se, jos Suomi asettuu vastustamaan taksonomiapäätöstä? Hassi kysyi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi Suomen Yrittäjien tentissä, ettei taksonomiaesitystä vastaan äänestäminen ole Sdp:n mukaan ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.

– Tässä on kyse siitä, onko Suomella oikeus ja valta päättää metsäpolitiikastaan.

Mäkysen mukaan EU-valmistelussa uhkaa mennä tiede ja politiikka sekaisin, kun jopa kaasua ollaan määrittämässä kestäväksi ja ydinvoima ollaan jättämässä kestävyyskriteerien ulkopuolelle.

– Kriteerit ovat epäselviä, minkä vuoksi Suomi ei voi olla tässä mukana.

EU:n taksonomia-asetusta vastustaa Suomen lisäksi vain Ruotsi.