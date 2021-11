Kokoomusmeppi Sirpa Pietikäinen puolustaa kiisteltyä EU-taksonomiaa, jota oli itse neuvottelemassa. Puoluetoverit varoittavat sen johtavat EU-komission määräysvallan kasvuun Suomessa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (vas.) on EU:n metsäasetuksessa eri linjoilla kuin Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

Strasbourg

Hallitus onnistui ajautumaan jälleen uuteen riitaan päättäessään Suomen kannasta EU:n taksonomia-asetukseen kestävästä rahoituksesta. Viime viikolla EU-ministerivaliokunta päätyi historiallisesti epäyhtenäiseen ratkaisuun, kun vihreät ja vasemmistoliitto asettuivat vastustamaan hallituksen enemmistön päätöstä vastustaa myös Suomen metsäteollisuuteen vaikuttavaa asetusta.

Mutta hallituksen lisäksi suhtautuminen asetukseen jakaa myös oppositiopuolue kokoomusta. Puolueen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toimi toisena parlamentin pääneuvottelijana kaksi vuotta sitten ja puolustaa lopputulosta edelleen. Toiset kokoomusmepit kuitenkin arvostelevat asetusta rajusti, ja myös kotimaassa kokoomus on vaatinut tiukasti metsiin ja metsäteollisuuteen liittyvien päätösten pitämistä suomalaisten käsissä.

Aiheeseen liittyvät erimielisyydet nousivat esiin kokoomusmeppien pressiaamiaisella tiistaina. Tilaisuuteen Suomesta käsin osallistunut Pietikäinen puolusti asetusta myös etukäteen toimittajille jakamassaan kirjoituksessa, jossa hän toteaa että sekä Suomessa että muilla neuvottelujen eri osapuolilla on ollut riittävästi tietoa ja ymmärrystä asetuksen sisällöstä ja yksityiskohdista.

– Siitä huolimatta kun nyt taksonomiasta käytävää keskustelua seuraa, ei vaikuta siltä, että asetusta kuitenkaan tunnetaan riittävästi. Joskus suorastaan vaikuttaa siltä, että siihen ei ole ollenkaan perehdytty, Pietikäinen ihmettelee.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen oli neuvottelemassa kiisteltyä taksonomia-asetusta.

Taksonomiassa on kyse ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kriteereistä, joiden perusteella jatkossa voitaisiin määritellä kestäviä investointikohteita. Suomessa käydyssä keskustelussa mielikuvaksi on muodostunut, että EU pakottaisi suomalaiset metsäyhtiöt toimimaan määräämällään tavalla. Äänekkäimmin asetusta ovat vastustaneet maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK ja hallituspuolue keskusta.

Pietikäinen huomauttaa, että taksonomia ei väitteistä poiketen aseta pakkoa suomalaisyhtiöille. Hän vertaa asetusta luomuviljelyyn, jossa luomutuotteille on määritelty selkeät kriteerit mutta kukaan ei silti pakota tuottajia luomutuotantoon.

– Se ei velvoita sijoitusyhtiöitä luomaan vihreitä investointikohteita, eikä millään tavalla kiellä tai tee laittomaksi eri rakentamisen, metsänhoidon tai energiantuotannon muotoja, jotka eivät ole taksonomian vihreiden kriteerien mukaisia.

Toinen Suomessa pelätty asia on yhtiöitä kuormittavan byrokratian ja raportoinnin lisääntyminen. Pietikäisen mukaan asetus päinvastoin vähentää byrokratiaa.

– Minun on vaikea nähdä, miksi tässä on mitään muuta ongelmaa kuin rehellisesti sanottuna MTK:n ja keskustan näytöspolitiikka, Pietikäinen näpäyttää.

Suomessa närää ovat herättäneet asetuksen pohjalla olevat laskelmat, jotka kyseenalaistavat suomalaisen metsänhoidon kestävyyden. Valtaosa Suomen metsäluonnosta määritellään uhanalaiseksi, vaikka Suomessa elää käsitys kestävästä metsänhoidosta.

Asetus perustuu Pietikäisen mukaan alusta alkaen tiedeperusteisiin kriteereihin, joiden vastustamista hän pitää kyseenalaisena.

– Jos emme jo nyt aseta rimaa tarpeeksi korkealle, ilmastonmuutoksen edetessä joudumme vähän väliä tarkistamaan lainsäädäntöä ja kiristämään kriteerejä. Tämä aiheuttaa myös valtavia kustannuksia investoreille ja teollisuudelle. Hyvänä esimerkkinä tästä on aikaisemmin historiassa palmuöljyn määrittäminen alkujaan “vihreäksi”.

Suomessa metsäala on asettunut tiukasti EU-sääntelyä vastaan.

Pietikäisen kokoomuslaiset kollegat eivät jaa hänen näkemystään asiassa. Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kertoi aamun tapaamisessa suhtautuvansa erittäin kriittisesti EU-komission vallan kasvattamiseen, jonka hän näkee myös taksonomia-asetuksen taustalla.

Tämän vallankäytön väline ovat niin sanotut delegoidut säädökset, joiden käytöstä EU-maat ovat sopineet. Sarvamaa varoittelee, että EU-komissiolta on taksonomian jälkeen tulossa määräyksiä, joiden nieleminen tulee olemaan Suomessa vaikeaa.

Sarvamaa kyseenalaistaa EU:n kriteerien pohjana olevat laskelmat, joiden mukaan jopa 97 prosenttia Suomen metsäluonnosta olisi uhanalaista tai erittäin uhanalaista. Tämä voi vaikeuttaa suomalaisten metsäyhtiöiden mahdollisuuksia tulla määritellyksi kestäviksi toimijoiksi ja sitä kautta myös rahoituksen saamista.

– On kuultu että kaiken pitää olla tiedepohjaista. Mutta me kaikki tiedämme, että esimerkiksi Suomen metsien tilasta meillä on hyvin erimielisiä näkemyksiä, Sarvamaa huomauttaa.

– Kyllä kai jokainen tajuaa että tällaisissa asiantuntijaryhmien vaikutusarvioissa kyse ei ole lainsäädännöstä vaan komission yksipuolisesta vallankäytöstä, josta parlamentti ja neuvosto on jo pesty ulos, hän jyrähtää.

Sarvamaa näkee että Suomen pitäisi perustella paremmin metsäpolitiikkaansa EU-pöydissä.

– Kaikille on nyt vaikeaa nostaa sitä päätä, vetää selkärankaa suoraksi ja sanoa että otetaan ilmastotavoitteet tosissaan, mutta jos me halutaan, että meidän metsät kasvaa ja me sidotaan hiiltä Euroopassa niin annetaan meidän sitten kasvattaa niitä metsiä.

Myös tapaamiseen osallistunut kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen arvostelee taksonomia-asetusta.

– Ongelmaksi ovat muodostuneet delegoidut säädökset jotka menevät todella, todella pitkälle. Myös taksonomia-asetuksesta on tulossa paljon isompi asia, mitä alun perin ajateltu. Taksonomiasta ja sen kriteeristöstä on alkamassa muodostua pohja hirveän monelle muullekin lainsäädännölle.

Euroedustaja Petri Sarvamaan mielestä EU-komissio keskittää itselleen liikaa määräysvaltaa.

Virkkusen mukaan asetus vaikuttaisi Suomessa metsäteollisuuden suuryritysten lisäksi myös pienempiin toimijoihin joilta metsäteollisuus hankkii raaka-aineensa.

– Tässä on tulossa paljon erittäin paljon raportointivelvollisuuksia aika pienille metsänomistajille.

Sirpa Pietikäinen ihmettelee Suomessa vallalla olevaa käsitystä, että asiassa ei olisi kuunneltu riittävästi Suomea tai muita jäsenmaita.

– Aivan tasapuolisesti voin vakuuttaa niin hallituksen kuin opposition edustajille, että kyllä tässä hankkeessa on lobattu. Kauan ja paljon, valitettavasti vain tiedeperusteisuutta ja kunnianhimon tasoa vastaan, hän sanoo.

EU:n asiantuntijaryhmän arvion Suomen luontokadosta hän sanoo olevan samanlainen kuin Suomen Luonnonvarakeskuksella. Pietikäinen myös korostaa, että Suomessa useimmat metsäyhtiöt toimivat jo nyt lähes haluttujen ympäristöstandardien mukaan. Asetuksen vastustaminen siis puolustaa lähinnä ulkomaalaisia, vähemmän vastuullisesti toimivia yhtiöitä.

– Tämä on nyt ideologinen kysymys, että otetaanko nämä ilmasto- ja ympäristöasiat tosissaan. Nähdäänkö ne sellaisina, että ne voivat heiluttaa koko meidän taloudellista yhteiskuntajärjestystä alle kolmessakymmenessä vuodessa, jos ei tehdä riittäviä toimenpiteitä, vain nähdäänkö tämä ylimitoitettuina ratkaisuina ja tavoitteina, Pietikäinen pohtii.

Pietikäinen kommentoi myös kokoomuksen sisäistä erimielisyyttä asiaan suhtautumisessa. Hän kertoi käyneensä asiasta keskustelua puolueensa suuntaan.

– Kuten tästäkin kuulette niin kokoomuksessa on erilaisia näkemyksiä ja painotuksia. Ja hyvä niin, kokoomus on iso puolue, ja olisi pikemminkin yllättävää jos olisimme aina kaikista kysymyksistä yksimielisiä. Kyllä siellä keskeiset ihmiset ovat ihan riittävän hyvin asiaan perehtyneitä.