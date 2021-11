Presidentti Niinistö keskustelee Körber-säätiön tilaisuudessa Saksassa – seuraa suorana kello 18.15

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee työvierailun Saksaan 21.–23. marraskuuta.

Presidentti Sauli Niinistö tapaa Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin Berliinissä maanantaina.

Presidentit käyvät viralliset keskustelut Bellevuen linnassa. Kahdenvälisen tapaamisen ja työlounaan jälkeen presidentit jatkavat keskustelua Helsingin hengestä yhdessä suomalaisten ja saksalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Iltapäivällä presidentti Niinistö on pääpuhujana Körber-säätiön järjestämässä tilaisuudessa, johon osallistuvat myös liittopresidentti Steinmeier ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pääsihteeri Helga Schmid. Tilaisuuden aiheena on Helsingin henki suurvaltakilpailun aikakaudella (International Dialogue Revisited: The Spirit of Helsinki in an Age of Great-Power Competition).

Körber-säätiön pyöreän pöydän keskustelu on nähtävissä suorana ISTV:stä kello 18.15 –19.45. Voit seurata lähetystä artikkelin ylle avautuvasta ikkunasta.