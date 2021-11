Li Andersson ihmettelee Annika Saarikon kommenttia keskustan hallituksesta lähdöltä ”Tuntuu varjonyrkkeilyltä”

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri uhkasi lauantaina keskustan lähdöllä hallituksesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kummeksuu keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon eilisiä kommentteja menokehyksistä.

Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä, että sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta.

Saarikon mukaan keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa "keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa". Hänen mukaansa sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista.

Andersson ihmettelee, mihin Saarikko perustaa lausuntonsa. Hänen mukaansa vasemmistoliitto on pitänyt kiinni kaikesta yhdessä sovitusta.

– Ei tässä ole ollut mitään irtiottoa hallituksessa ainakaan vasemmistoliiton puolesta missään vaiheessa. Me lähdemme siitä, että ensi keväänä käydään ihan normaali JTS-neuvottelu, jossa eri ministeriöt ja eri puolueet tuovat prioriteettinsa ja omat esityksensä neuvotteluun ja hallitus yhdessä sopii kokonaisuudesta, Andersson sanoi toimittajille vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

– Aivan kuten pääministeri omalta osaltaan eilen totesi, se mitä me olemme oppineet tästä hallituskaudesta tähän asti on se, että jos on halu löytää ratkaisuja, niin niitä löydetään. Niin löydettiin viime kehysriihessä ja niin löydetään varmasti myös ensi keväänä. Jos sitä halukkuutta löytää ratkaisuja ei ole, niin sitten ollaan paljon suuremmissa vaikeuksissa ja ongelmissa, Andersson jatkoi.

”Varjonyrkkeilyyn on vaikea vastata”

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto, vihreät tai SDP eivät ole missään avanneet minkäänlaista keskustelua menokehyksistä.

– Hieman varjonyrkkeilyltä tuntuu tämä julkinen keskustelu, mikä tekee sen hankalaksi vastattavaksi muille hallituspuolueille, Andersson sanoi.

– Me lähdemme siitä, että ensi kevään kehysriihi on ihan normaali kehysriihineuvottelu niin kuin ne ovat olleet tähänkin asti.

Anderssonin mukaan on mahdotonta käydä neuvottelua menokehyksistä etukäteen julkisuuden kautta.

– On vaikea ottaa kantaa linjaukseen, kun en tiedä mihin se viittaa. Puhutaanko tässä enemmän omille kannattajille kuin muille hallituspuolueille, Andersson kysyi.