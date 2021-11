Oliko HVK:n toimitusjohtajan Tomi Louneman lähtö laiton? Oikeusoppinut: Päätös ei saa olla syntynyt painostuksen perusteella

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ei yhdy näkemykseen Tomi Louneman lähdön laittomuudesta.

Mitä oikein tapahtui, kun Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi virastaan kevättalvella 2020 keskellä maskikriisiä.

Pakotettiinko Lounema eroamaan?

Jos pakotettiin, voiko kyseessä olla laiton irtisanominen?

Sitä mieltä on julkisoikeuden yliopistonlehtori ja dosentti Matti Muukkonen, joka twiittasi näkemyksensä julki myöhään lauantaina:

– Oikeuskäytännön valossa näyttää siltä, että asiassa on suoritettu laiton irtisanominen, Muukkonen kirjoitti Twitterissä.

Louneman ero ajankohtaistui, kun oikeus päätti äskettäin olla syyttämättä HVK:n entisiä johtajia niin sanotusta maskijupakasta.

Lauantaina Lounema kertoi oman näkemyksensä eronsa taustoista. Hänen mukaan jatkaminen olisi ollut mahdotonta, koska pääministeri Sanna Marin oli julkisesti kertonut, ettei HVK:n toimitusjohtaja enää nauti pääministerin luottamusta.

– Lisäksi (työ- ja elinkeinoministeriön) kansliapäällikkö Jari Gustafsson soitti minulle, ja sanoi, että tässä käy näin. Kun kysyin, onko tässä muuta vaihtoehtoa, hän sanoi, että jos en itse lähde, niin seuraavassa valtioneuvoston istunnossa vaihdetaan, Lounema kertoi lauantaina Ilta-Sanomille.

Tämän jälkeen Lounema pyysi itse eroa.

Julkisoikeuden yliopistonlehtori ja dosentti Matti Muukkonen twiittasi näkemyksensä Tomi Louneman tapaukseen lauantaina: ”Oikeuskäytännön valossa näyttää siltä, että asiassa on suoritettu laiton irtisanominen.”

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on perehtynyt myös virkamiesoikeuteen ja kirjoittanut yhdessä Heikki Kullan kanssa alan perusteoksen Virkamiesoikeuden perusteet. Koskiselle osui työnjaossa muun muassa luku virkasuhteen päättämisestä.

Hän ei yhdy Muukkosen näkemykseen Louneman irtisanomisen laittomuudesta.

– Lähtökohta on tietysti se, että hän on itse irtisanoutunut, Koskinen aloittaa.

Mutta:

– Kaikkiin oikeustoimiin soveltuu se sääntö, että ne eivät saa olla syntyneitä painostuksen perusteella, Koskinen jatkaa.

Silloin nousee pohdintaan kansliapäällikkö Gustafssonin ja Louneman välinen keskustelu.

– Jos ikään kuin havaittaisiin sellaista painostusta, joka ei hallinto-oikeudellisesti arvioiden, virkamiesoikeudellisesti arvioiden tai oikeustoimilain nojalla arvioiden olekaan kiellettyä, niin se ei tee pätemättömäksi irtisanoutumista.

Koskinen huomauttaa, että ilman nauhoitusta on aina hyvin vaikea arvioida, miten painostavassa sävyssä asioita on esitetty.

– Kansliapäällikön lausuma voidaan aivan hyvin ymmärtää myös täysin neutraalina tilanteen toteamisena.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ei yhdy Matti Muukkosen näkemykseen Louneman irtisanomisen laittomuudesta.

Koskinen muistuttaa, että pääministeri oli jo tehnyt Lounemaan kohdistuneen luottamuspulan julkiseksi.

– Gustafsson toi tavallaan Lounemalle esille ne perusteet, mihin oli tultu tai oltaisiin tultu, jos olisi menty eteenpäin.

– Ja Lounema oli sellaisessa asemassa (toimitusjohtaja), että voidaan huoleti ajatella hänen osaavan itsekin arvioida tilannetta.

Koskisen mukaan se, että syytettä maskikaupoista ei sittemmin nostettu, ei muuta olennaisesti asetelmaa.

– Jos syyte olisi nostettu, juttu olisi selvempi, mutta vaikka sitä ei nostettukaan, se ei muuta sitä, että luottamuspula saattoi aivan perustellusti olla olemassa.

Koskinen palauttaa mieliin tilanteen, jossa päätöksiä puolin ja toisin tehtiin.

– Yleinen ilmapiirihän oli ottanut jo sellaisia laukkoja, että luottamuspulan syntyminen oli aivan ymmärrettävää.

Koskinen nostaa esille toteutumattoman vaihtoehdon.

– Jos hänet olisi irtisanottu, oikeudellinen arviointi olisi aivan toisen tyyppistä. Silloin käytäisiin läpi, oliko irtisanomiseen riittävät perustelut ja oliko toinen rikkonut jotain.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi virastaan kevättalvella 2020 keskellä maskikriisiä.

Sen sijaan, jos henkilö irtisanoutuu itse, voidaan vain kysyä, liittyikö tekoon ”kiellettyä painostamista”.

– Julkisten tietojen perusteella nyt ei näyttäisi olleen, Koskinen arvioi.

Painostaminen on veteen piirretty viiva.

– Samat asiat voidaan keskustelussa ilmoittaa niin, että syntyy vaikutelma, että on todella pakko tehdä tai ne voidaan ilmoittaa neutraaleina faktoina.

– Vaikka sanottaisiin ihan samat sanat, se voi tilanteesta riippuen olla painostamista tai faktojen esittämistä.

Koskinen mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa tunnelma keskustelussa ei koko ajan pysy rauhallisena, ”mikä on sinällään usein ymmärrettävää”.

– Silloin mukaan voi tulla sellaista, jonka toinen kokee painostamisena. Tuolloin kiinnitetään huomiota siihen, mikä asema tällä henkilöllä on.

Korkeassa asemassa olevan toimitusjohtajan on Koskisen mukaan kestettävä enemmän kuin vähäisemmän virkamiehen.

– Toimitusjohtajatason henkilöä on yleensä vaikea uhkailla sillä tavalla, että hän olisi suojelun tarpeessa. Alemman tason virkamiehen tapauksessa uhkailu voitaisiin konstruoida vaikuttavaksi tekijäksi, mutta (HVK:n) toimitusjohtaja ei tällaista suojaa tarvitse.

– Yksityisellä sektorillahan se on lähtö heti, ilman perustelujakin, jos luottamus menee, Koskinen vertaa.

– Julkisella puolella se ei ole toimitusjohtajienkaan kohdalla näin yksinkertaista, vaan luottamuspulalle pitää olla objektiivisesti arvioiden hyväksyttävät perustelut.

Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tarkoitettuja suojavarusteita kuljettava rahtikone Helsinki-Vantaan lentokentällä huhtikuussa 2020.

Koskinen arvioi, että kevään 2020 tilanteessa perustelut olivat Louneman kohdalla olemassa. HVK oli menettänyt yleisön silmissä uskottavuutensa.

– Sehän oli mennyt jo pilkanteoksi. Julkisuus oli todella kriittistä ja kun kyse on Huoltovarmuuskeskuksesta ja yleinen keskustelu oli, mitä se silloin oli, niin viraston omaltakin kannalta ajatellen oli tarve saada aikaan muutos.

Koskinen ottaa esimerkin ”tavallisesta työelämästä”, jossa joudutaan pohtimaan, onko oikeustoimi (irtisanoutuminen) syntynyt pakottamisen seurauksena.

– Työntekijä voi irtisanoutua itse, jos taustalla on joku epärehellisyystapaus. Jos sitten myöhemmin tuleekin ilmi, ettei sellaista ollutkaan, voidaan käydä oikeutta, oliko kyse pakottamista. Jos on ”normaali työntekijä”, helpommin katsotaan, että pakottaminen on ollut olemassa.

Louneman tapausta laittomana irtisanomisena pitävä Matti Muukkonen tunnetaan vauhdikkaasta urahistoriasta.

Syyskuussa 2010 hän ilmoitti kesken valtuuston kokouksen jättävänsä Kyyjärven kunnanjohtajan tehtävät, kun valtuuston hylkäsi kuntaliitoksen Kannonkosken, Kivijärven, Saarijärven ja Viitasaaren kanssa.

Muukkosella on taustaa Kokoomuksen Nuorten Liitossa.