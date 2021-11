Haavisto: Uhka lentoyhtiön boikotista saattoi pelästyttää Lukashenkan – Merkelin puhelut auttoivat

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan paine Puolan rajalla on voinut helpottaa, mutta ongelma ei ole ratkennut.

Aljaksandr Lukashenka on keskustellut Angela Merkelin kanssa. Tämä on voinut helpotta painetta Puolan rajalla, mutta voi olla myös voitto Valko-Venäjän yksinvaltiaalle.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan ongelma Valko-Venäjän ja Puolan rajalla ei ole ratkennut. Paine on kuitenkin saattanut helpottaa, kun Minskistä on lähtenyt Irakiin lentoja mukanaan EU:n alueelle turhaan pyrkineitä ihmisiä.

– Menneen viikon uusia asia olivat Angela Merkelin puhelut (Vladimir) Putinin ja (Aljaksandr) Lukashenkan kanssa. Mehän emme tiedä, mitä asioita siellä on käyty läpi. Paine on kohdistunut ennen kaikkea Puolan kautta Saksaan. Näyttää siltä, että keskusteluyhteyden syntyminen Lukashenkan ja Merkelin välillä helpottaa, Haavisto sanoo.

Pekka Haavisto osallistui lauantain vihreiden puoluevaltuuskunnan kokoukseen Helsingissä.

Valko-Venäjän yksinvaltiaan presidentin Aljaksandr Lukashenkan hallinto oli jo ennen nykyistä kriisiä EU:n pakotteiden kohteena. Pian vallan jättävä Saksan liittokansleri Merkel on yhä Euroopan arvostetuin poliitikko.

Onko Lukashenkalle voitto, että keskustelemalla hänen kanssaan Merkel joutuu tunnustamaan Lukashenkan yhä Valko-Venäjän tosiasialliseksi vallanpitäjäksi?

– Varmasti reaktio Baltian maissa ja Puolassa on vähän sellainen. On ollut erittäin suuri haluttomuus puhua Lukashenkan kanssa. Ehkä tässä tilanteessa on nähty, että Lukashenka on se, joka omassa maassaan vaikuttamaan siihen, että mitä hybridivaikuttamiselle tehdään, Haavisto sanoo.

– Tämä on varmaan realiteetti ja tulevalla viikolla nähdään, onko tässä yhteydenpidossa saavutettu toivottuja helpotuksia.

Voiko tämä tilanne tuoda Valko-Venäjälle helpotuksia suunnitelluista pakotteista?

– Se on erittäin vaikea sanoa. Viides pakotepaketti on ollut pitkään valmisteilla. Nythän siihen on lisätty matkatoimistoja ja lentoyhtiötä. Ja se alkaa sillä tavalla purra. Uhka Belavian sanktioon ja tämän tyyppisiin toimiin ovat suurempia.

Belavia on Valko-Venäjän lentoyhtiö, joka on tuonut maahan Puolaan ja Baltiaan pyrkiviä siirtolaisia Lähi-idästä. Tämä olisi välitön syy pakotteisiin sitä vastaan.

– Voi olla, että tämä on Valko-Venäjän kannalta syy, miksi he haluavat nyt keskustella. Lukashenka on antanut lausuntojakin kriisin lieventymisen suuntaan.

Lukashenka teki Eurooppaan pyrkivistä ihmisistä aseen EU:ta vastaan.

Haavisto pitää mahdollisena, että pakoteuhka on vaikuttanut. Hänen mukaansa on kuitenkin liian aikaista sanoa vaikuttaako se taas pakotteiden sisältöön.

Haaviston mielestä on selvä, että rajan tapahtumia ohjataan Valko-Venäjän puolella.

– Jonain päivinä on tuotu satoja ihmisiä heittämään kiviä ja sitten he ovat hävinneet yhtä nopeasti kuin ovat tulleetkin, Haavisto kertoo.

– Kyse ei ole spontaanista liikehdinnästä.

