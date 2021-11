Ympäristöministerin mukaan vihreät jäi vähemmistöön hallituksessa, mutta tavoite voi silti toteutua.

Tuoreen ympäristöministeri Emma Karin mukaan ”hopeareunus” jäi vaikka vihreät kärsi hallituksen sisällä tappion taksonomiakiistassa.

– Hopeareunus on se, että taksonomia menee todennäköisesti silti läpi.

Karin mukaan taksonomia saa vetoapua Euroopasta.

Kari puhui vihreiden puoluevaltuuskunnalle Helsingissä lauantaina.

Taksonomiassa on kyse Euroopan unionin kestävän rahoituksen asetuksesta. Sillä määritellään jatkossa kestäväksi katsottuja rahoitus- ja investointikohteita. Suomessa asia hermostuttaa metsäteollisuutta ja metsänomistajia.

Vihreät ja vasemmistoliitto jäivät asiassa vähemmistöön hallituksessa, joka päätti, että Suomi äänestää Brysselissä asetusta vastaan. Sen uskotaan silti menevän siellä läpi.

Karin mukaan kyseessä on ”vapaaehtoinen luokittelu, jonka avulla ne ilmasto- ja ympäristöystävällisimmät hankkeet voidaan helpommin tunnistaa rahoitusmarkkinoille”.

Kari perustelee asian tärkeyttä näin:

– Ilmastokriisi on niin massiivinen kysymys, että sitä ei pelkästään verorahoilla ratkota. Siihen ei yksinkertaisesti verorahat riitä.

Vihreissä asiaa on verrattu luontomerkkiinkin.

Atte Harjanteen mukaan ihmisoikeuksista ei pidä tinkiä hybridihyökkäisen edessäkään.

Erityisesti keskustan ja vihreiden riidat ovat olleet näkyvissä koko hallituskauden ajan. Taksonomia-asiassa vihreät joutui vastakkain myös Sdp:n kanssa.

Ohisalon ollessa vanhempainlomalla Emma Kari ottaa hänen paikkansa hallitusviisikossa.

Hän ei pitänyt tilannetta toivottomana.

– Ei ole salaisuus, että hallituksessa on viisi erilaista puoluetta, mutta isoista asioista on saatu sovittua ja pidettyä kiinni, Kari sanoi toimittajille tilaisuuden yhteydessä.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne oli kokouksessa huolissaan siitä, että tuore turvallisuuskeskustelu Suomessa on keskittynyt vain turvapaikanhakemisen oikeuteen ja aitaan. Hänen mielestään se ei riitä vastaukseksi hybridivaikuttamisen uhkiin.

– Tärkein vastaus hybridivaikuttamiseen on rakentaa ja ylläpitää sellaista yhteiskuntaa, jossa todellisuudet eivät eriydy omiin kupliinsa ja joka noudattaa omia arvojaan ja periaatteitaan, Harjanne sanoi.

Hybridivaikuttamisesta on keskusteltu, koska Valko-Venäjä on ohjannut EU:n alueelle pyrkiviä siirtolaisia rajoilleen. Erityisesti Puolan rajalla tilanne on ollut hankala viikkoja ja ihmisiä on menehtynyt.

Suomessa tämä on rinnastettu turvapaikanhakijoiden tuloon Suomeen Venäjän kautta suuren pakolaiskriisin aikana. Aidasta on puhunut esimerkiksi kokoomuksen Kai Mykkänen.

Harjanteen mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen on perustuslaissa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja korostaa kansainvälistä oikeutta.

– Nämä eivät siis todellakaan ole kevyitä asioita, joista pitäisi luopua heti kun meitä koetellaan, Harjanne sanoi.

– Maailma, jossa sortoa tai hengenvaara kokevilla ei ole mahdollista paeta ja jossa sopimukset ovat vain paperia, on juuri se maailma, jossa autoritääriset diktatuurit voittavat ja demokratia häviää, Harjanne sanoi.