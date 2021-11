Saarikko uhosi hallituksesta lähdöllä: ”Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puhui keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden on aika lopettaa haaveilu budjettikehysten rikkomisesta.

Aluevaaleihin valmistautuva keskusta laittoi kovat piippuun.

Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) tunnusti keskustaväelle, että keskustalla ei ole mennyt hallituksessa niin kuin Strömsössä.

– Uskoimmeko ja luotimmeko hallituskumppaneiden sanaan ja arvoihin kenties liikaa? Uskoimmeko liikaa siihen, että politiikassa sovitut asiat pitävät?

– Tunnistan, että hallituksesta syntyy nyt riitelevä kuva. En pidä siitä itsekään. Puolustan silti oikeuttani pitää keskustan ydinarvoista kiinni. Olemmeko kadottamassa hyvän kierteen hallituksessa? Me ja muut, Saarikko kyseli.

Valtiovarainministeri Saarikko on huolestunut hallituksen talouspolitiikan yhtenäisyydestä.

– Olen erittäin huolestunut siitä, että useammassa hallituspuolueessa on halua uhmata suomalaisen politiikan talousryhdin pitkäaikaista perinnettä, Saarikko totesi.

Hallituksella on keväällä edessään muun muassa 110 miljoonan euron työllisyyspäätökset ja 370 miljoonan euron leikkauspäätökset.

Saarikko vaati, että hallitus pysyy korona-ajan jälkeen budjetin niin sanotuissa kehyksissä, eikä niitä ylitä.

– Ovatko hallituskumppanimme sitoutuneita kehyksiin? Voimmeko luottaa, että sovittu pitää?

– Kaikki syyt kehysten avaamiselle koronan jälkeen ovat tekosyitä. Keskusta edellyttää, että sovittuun sitoudutaan. Sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista.

– Sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta. Keskustalle sopii vain se, että sovitusta pidetään kiinni, Saarikko vakuutteli.

Keskustan puheenjohtajan mukaan nyt olisi aika tehdä uudistuksia muun muassa työmarkkinoilla.

– Toisena kysymyksenä nostan esille rohkeuden uudistua. Ajattelen, että kestävä, pitkän ajan kasvu on paras lääke velkaantumiselle. Työpaikat, ahkeruus ja yritteliäisyys, uudet ideat, uudet investoinnit.

– Keskusta haluaa uudistaa työmarkkinoita. Keskusta haluaa nostaa osaamistasoa laajentamalla korkeakoulutusta ja kannustamalla verotuksella yrityksiä luomaan uutta. Keskusta haluaa turvata osaavan työvoiman saatavuuden uudistamalla etuuksia työnteon kannusteiden parantamiseksi, Saarikko sanoi.

Saarikko paalutti, että keskusta lähtee hallituksesta, jos talouspolitiikkaan ei tule ryhtiä.

– Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa. Toivon tähän asiaan hallituskumppaneilta selkeäsanaisia vastauksia, Saarikko linjasi.

– Valtiovarainministerinä vastuullani on ensi vuoden talousratkaisujen valmistelu. Se työ ensi kevään kehysriihtä varten on nyt aluillaan. Aion käydä tämän periaatteellisen keskustelun kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua. En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä, Saarikko jatkoi.

Keskustan kenttäväki on ollut suhteellisen tyytymätön puolueen saavutuksiin hallituksessa.

Ex-pääministeripuolue keskustan suosio kannatuskyselyissä on ollut noin 12 prosenttia.