Uuden sisäministerin mielestä oppositio lankesi välikysymyksessään hybridivaikuttamisen ansaan.

Sisäministeri Krista Mikkosen mielestä välikysymyksessä oppositio on saattanut itse haukata hybridivaikuttamisen syötin, perussuomalaiset pitivät sisäministerin aloitusta ja kommenttia huonona.

Perussuomalaiset näkivät punaista sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) ensimmäisestä tiedotustilaisuudesta.

Ympäristöministerin salkun sisäministerin salkkuun vaihtanut Mikkonen vihjasi, että oppositio lankesi itse välikysymyksessään hybridivaikuttamisen ansaan.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) kirjoitti kolmiosaisen twiitin ja piti sisäministeri Mikkosen aloitusta heikkona.

– Ei kovin vahva alku uudelta sisäministeriltä, Purra kirjoitti Twitterissä.

Purra on myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja hän viittasi twiitissään valiokunnan eiliseen mietintöön.

– Jopa itse esityksessä sanotaan, että valmistelua ei tehty laajamittaisen maahantulon kokonaisuudesta eikä sitä ole käsitelty laajemmin sisäisen turvallisuuden, rajaturvallisuuden tai valtiollisen hybridivaikuttamisen näkökulmasta, Purra twiittasi.

Purran puoluetovereista muun muassa kansanedustajat Olli Immonen (ps) ja Jani Mäkelä (ps) lukivat myös Mikkoselle madonluvut.

– Surkea alku uudelta sisäministeriltä, Immonen kirjoitti Twitterissä.

– Tätä vihreiden aivopiereskelyä on mahdoton käsittää, Mäkelä twiittasi.

Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin mielestä vihreät itse pelaavat Valko-Venäjän ja Venäjän pelikirjalla.

– Jos joku pelaa Valko-Venäjän ja Venäjän pelikirjan mukaan, niin vihreät, jotka vaikuttavat kuin vieraan vallan hyödyllisiltä hölmöiltä. Vihreillä ministereillä olisi ollut mahdollisuus osoittaa ryhtiä ja sanoa selkeästi, että kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna raja suljetaan myös turvapaikanhaulta, ja lait pistetään kiireesti hyvän sään aikana kuntoon.

--Mutta nämä ideologiansa sokaisemat eivät tähän näytä kykenevän. Ajatteleeko joku tosissaan, ettei rajan takana tunnettaisi Suomen valmiuslain sekä raja- ja turvapaikkalainsäädännön aukkoja, Vestman kyseli.

Tänään nimitetty sisäministeri Mikkonen sanoi, että opposition välikysymyksessä vaaditaan tarkkoja selvityksiä Suomen varautumisesta hybridivaikuttamiseen ja piti tätä ansaan lankeamisena.

– Siinähän mennään sellaisten sisäisen ja kansallisen turvallisuuden kysymysten äärelle, jotka eivät ole sen tyyppisiä, joita voidaan julkisesti levitellä. Tuntuu, että osittain hybridivaikuttamisella on jo saavutettu niitä tavoitteita, että aiheutetaan kotimaassa hämmennystä, Mikkonen sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Oppositio jätti tiistaina välikysymyksen siitä, miten Suomi varautuu mahdolliseen hybridivaikuttamiseen pakolaiskriisissä maan rajoilla. Perusuomalaisten aloitteeseen yhtyivät myös kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Välikysymyksessä esitetään lakiin heti pykälää, jonka mukaan turvapaikkahakemusten vastaanotto voidaan keskeyttää laajamittaisen maahanmuuton tilanteessa.

Suomi päästi loppuvuodesta 2015 ja alkuvuodesta 2016 kahden pohjoisen raja-aseman kautta Venäjältä Suomeen noin 1 800 turvapaikanhakijaa. Hybridioperaatio loppui, kun Suomi ja Venäjä pääsivät asiassa sopuun.

Viime viikkoina tilanne on kärjistynyt Valko-Venäjän ja Puolan rajalla, kun Valko-Venäjä on ajanut lähinnä Lähi-idästä kotoisin olevia siirtolaisia Puolan rajalle ja Puola on pitänyt rajansa kiinni.

Aiemmin syksyllä Valko-Venäjä toi turvapaikanhakijoita Liettuan ja Latvia rajoille, ja myös Liettua ja Latvia eivät laskeneet turvapaikanhakijoita rajan yli.

EU on tukenut rajojen sulkemista.

Mikkonen siirtyi tänään ympäristöministerin paikalta sisäministeriksi, kun puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) jäi äitiyslomalle.

Ympäristöministerinä aloitti Emma Kari (vihr), joka toimii tehtävässä Ohisalon vanhempainvapaan ajan, ja ensi syksynä Ohisalo aloittaa ympäristöministerinä.