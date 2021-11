Sisäministeri Krista Mikkonen on hämmästynyt siitä, että oppositio haluaa välikysymyksen kautta tuoda julkiseen keskusteluun kansallisen turvallisuuden kysymyksiä.

Uudeksi sisäministeriksi, Maria Ohisalon (vihr) seuraajaksi on nimitetty ympäristö- ja ilmastoministerinä toiminut Krista Mikkonen (vihr). Mikkosen tilalle uudeksi ympäristö- ja ilmastoministeriksi on nimitetty kansanedustaja Emma Kari (vihr).

Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo jää tänään perhevapaalle ja varapuheenjohtaja Iiris Suomela johtaa puoluetta sen aikaa. Ohisalo aikoo palata ympäristö- ja ilmastoministeriksi perhevapaansa jälkeen kesäkuussa 2022.

Uudelta sisäministeriltä Krista Mikkoselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miten hybridivaikuttaminen on hänen mielestään vaikuttanut jo Suomeen.

– Hybridivaikuttamisella on monenlaisia tavoitteita ja tuntuu, että osittain niitä on jo saavutettu sillä, että meidän kotimainen keskustelu on jo osittain lähtenyt sen tyyppisille urille, Mikkonen sanoi.

Hän nosti esimerkiksi opposition välikysymyksen, jossa tuoreen sisäministerin mukaan oppositiopuolueet vaativat hallitukselta tarkkoja selvityksiä siitä, miten Suomi varautuu hybridivaikuttamiseen ja millaisin keinoin.

– Siinähän mennään sellaisten sisäisen ja kansallisen turvallisuuden kysymysten äärelle, jotka eivät ole sen tyyppisiä, joita voidaan julkisesti levitellä. Tuntuu, että osittain hybridivaikuttamisella on jo saavutettu niitä tavoitteita, että aiheutetaan kotimaassa hämmennystä.

Mikkonen sanoi toivovansa kaikkien ymmärtävän, että silloin, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, ollaan vakavien asioiden äärellä.

– Silloin on tärkeää, että me kaikki luotamme siihen, että turvallisuusviranomaiset pystyvät ja kykenevät hoitamaan asiansa ja meillä on varauduttu, niin kuin meillä on, erilaisiin tilanteisiin. Meillä on myös lainsäädännöllä keinoja, mihin tarttua.

Mikkoselta kysyttiin, tarkoittaako hän, että Suomessa oppositio olisi jo toiminut Valko-Venäjän tai Venäjän pelikirjan mukaan.

– Täytyy sanoa, että kyllä minua hämmästyttää se, että välikysymyksen kautta halutaan julkiseen keskusteluun tuoda sellaisia kansallisen turvallisuuden kysymyksiä, jotka eivät kuulu julkiseen keskusteluun.

Mikkonen sanoi esittävänsä vastuuministerinä hallituksen vastauksen opposition välikysymykseen eduskunnassa ensi viikon keskiviikkona.

IS kysyi Mikkoselta, miten hän suhtautuu EU-lainsäädännön mahdollistamaan raja­menettelyyn, jota Suomi ei ole ottanut käyttöön ja ryhtyykö hän selvittämään sen käyttöönottoa.

– Tämä on asia, johon minun täytyy ensin perehtyä, ennen kuin otan sen enempää kantaa, Mikkonen vastasi.

Rajamenettely tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakijaa ei päästetä sisään maahan, vaan hakemus ratkaistaan rajalla.