Sosiaali- ja terveysministerinä toimineen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen mukaan idea materiaalisen varautumisen sälyttämisestä Huoltovarmuuskeskukselle tuli työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Huoltovarmuuskeskuksen tapausta koskevasta esitutkintamateriaalista kävi ilmi, että todistajana kuullun sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtajan Pasi Pohjolan mukaan sairaanhoitopiirien varautumistaso todettiin riittämättömäksi jo tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

Siitä huolimatta silloinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi eduskunnassa vielä 12. maaliskuuta 2020 tilanteen jo vyöryessä päälle, että Suomessa on varauduttu tilanteeseen sikainfluenssan jäljiltä ”äärimmäisen hyvin”.

Johdettiinko kansalaisia tahallaan harhaan?

– Itse puhuin silloin sen tiedon varassa, joka minulla oli käytettävissäni. Silloin tilanne oli tietenkin hyvin haastava, mutta en katso, että olisin ketään harhaanjohtanut. Tiedettiin, että meillä Huoltovarmuuskeskuksessa maskeja on ja sieltä niitä oli sitten käytettävissä. Minulla ei ollut tietoa sairaanhoitopiirien todellisesta tilanteesta, joka oli huonompi kuin oletimme, Pekonen sanoo Ilta-Sanomille.

Kansallinen varautuminen oli sosiaali- ja terveysministerinä Pekosen vastuulla, kun taas sairaanhoitopiirien varautuminen oli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) vastuulla.

Mihin käsityksesi perustui, jos STM:ssä oli jo tammi-helmikuussa todettu, että varautumistaso on huono?

– Minun käsitykseni perustui siihen tietoon, mikä minulla oli siinä vaiheessa eikä tietenkään siinä vaiheessa ollut realiteetti selvä, miten massiivista maskien tarve on. Edelleen ajattelen, että meillä oli niitä maskeja toisin kuin monessa muussa maassa. Niitä oli siellä Huoltovarmuuskeskuksen varastossa.

Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston entinen johtaja Jyrki Hakola kertoi esitutkinnassa ministeri Pekosen vaatineen tiedot siitä, milloin ensimmäinen suojainlasti on Suomessa, koska Pekosen piti saada asiasta twiittaus ulos.

– En itse tunnista lainkaan tällaista twiittaamisen tarvetta. Olen asiasta twiitannut aikanaan silloin, ja se on mielestäni ihan normaalia, että ministerit myöskin omilla sosiaalisen median kanavilla tiedottavat asioista, Pekonen sanoo.

Huoltovarmuuskeskuksen silloinen toimitusjohtaja Tomi Lounema kirjoitti sähköpostiviestissään HVK:n joutuneen pakkorakoon, koska STM:n hallinnonalan toimijat eivät olleet tehneet hallinnonalansa mukaisen ohjeistuksen mukaisia varautumistoimia.

Tehtiinkö HVK:sta syntipukki väärin perustein?

– Me olemme valtioneuvoston tasolla päättäneet silloin keskittää hankinnat Huoltovarmuuskeskukselle. Siitä on valtioneuvostossa tehty periaatepäätös. Sosiaali- ja terveysministeriö teki ainoastaan hankintapyyntöjä HVK:lle, että saadaan hankintoja tehtyä. Huoltovarmuuskeskuksen osaamista ja hankintaa avustamaan irrotettiin henkilöitä (julkishallinnon yhteishankintayksikkö) Hanselista, Pekonen sanoo.

Mistä idea materiaalisen varautumisen sälyttämisestä HVK:lle tuli?

– Siinä vaiheessa tietysti pohdittiin, mikä on se oikea, toimiva kanava ja kyllähän Huoltovarmuuskeskuksella oli osaamista ja he itse myös sen toivat meille ilmi, että he voivat toimia tässä hankkijaosapuolena. Siinä vaiheessa nähtiin, että se oli hyvä ratkaisu.

Pohdittiinko sitä ministereiden kesken vai mistä se idea tuli?

– Se tuli tietojeni mukaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

IS on kertonut aiemmin, että työministeri Tuula Haataisen (sd) erityisavustaja Timo Nevaranta ehdotti ministerin työhuoneessa pidetyssä palaverissa, että vastuu materiaalisen varautumisen epäonnistumisesta vieritettäisiin Huoltovarmuuskeskukselle.

Työministeri Tuula Haatainen ei halua kommentoida, tiesikö hän erityisavustajansa Timo Nevarannan ehdotuksesta langettaa vastuu materiaalisen varautumisen epäonnistumisesta Huoltovarmuuskeskukselle.

Haatainen sanoi itse kuulevansa silloisen erityisavustajansa ehdotuksesta ensimmäistä kertaa, kun IS kysyi häneltä asiasta toissa päivänä.

Iltalehdelle Haatainen tarkensi tarkoittaneensa, ettei hän muista keskustelun sisältöä, koska keskustelusta on jo niin pitkä aika.

Mediaa vältellyt Haatainen ei suostunut selventämään ristiriitaisia puheitaan IS:lle tänään eduskunnassa.

– Minulla ei ole tarvetta kommentoida tätä enempää, Haatainen vastasi kaikkiin kysymyksiin.