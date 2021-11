Hallitus sai huutia oppositiolta: ”Vaikuttaminen EU:n taksonomiassa on ollut luokatonta – te sekoilette!”

Suomen oman metsäpolitiikan mahdollisuudet EU:n taksonomia-asetuksessa huolestutti oppositiota kyselytunnilla.

EU:n metsäpolitiikan linjaus ja hallituksen oma päätöksenteko sai tupenrapinat oppositiolta kyselytunnilla.

Niin perussuomalaiset kuin kokoomus penäsivät, miten hallitus aikoo pitää kotimaisen metsäteollisuuden ja metsänomistajien puolta EU:n taksonomia-asetuksessa.

– Metsävarallisuutemme on vuodesta toiseen kasvanut, puihin sitoutunut hiili on torjunut myös ilmastonmuutosta. Suomi on aina läksynsä tehnyt, mutta silti luokalle jääminen nyt uhkaa, kansanedustaja Janne Sankelo (kok) totesi.

– Hallituksen vaikuttaminen EU:n taksonomiassa on ollut luokatonta - te sekoilette! Te ette ole kyenneet muodostamaan ajoissa asiaan kantaa ja vaikuttamaan EU-pöydässä, kun siihen olisi ollut mahdollisuus. Miten Suomen EU-vaikuttaminen voi olla näin rempallaan, Sankelo kysyi.

Kansanedustaja Janne Sankelo esitti kokoomuksen ensimmäisen kysymyksen hallitukselle.

Hallitus teki vasta eilen erimielisen päätöksen EU:n metsälinjauksesta. Suomi äänestää EU:n taksonomia-asetusta vastaan Brysselissä kolmen viikon kuluttua.

Viidestä hallituspuolueesta kaksi, vihreät ja vasemmistoliitto, oli eri mieltä, ja vihreät ja vasemmistoliitto tukevat EU:n taksonomia-asetusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutteli, että Suomi on vaikuttanut EU:n metsälinjaukseen, mutta kriteerit eivät ole hyväksyttäviä.

– Suomi on vaikuttanut tähän taksonomiaan, näihin kriteereihin. Olemme monessa kohtaa tuoneet esiin kansallisia näkökulmiamme. Kyllä tuo taksonomiaesitys on muuttunut.

– Olemme todenneet, että esimerkiksi metsiin liittyvien kriteereiden osalta tuo esitys ei ole riittävän hyvä. Ruotsin kanssa tätä vaikuttamistyötä olemme tehneet, ja myös Suomessa hallitus on muodostanut kannan, että tulemme äänestämään tätä taksonomiaesitystä vastaan. Isolta osalta se on hyvä, mutta näiden metsäkriteerien osalta se ei ole riittävän hyvä. Sen takia tulemme äänestämään sitä vastaan, Marin sanoi.

Kansanedustaja Ritva Elomaa (ps) tivasi, aikooko hallitus turvata metsäteollisuuden elinolot vai ei.

– Voitteko luvata, että teette kaiken voitavan, jotta suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytykset ja työpaikan turvataan, kansanedustaja Elomaa (ps) kysyi.

Kansanedustaja Ritva Elomaa sai esittää kyselytunnilla ensimmäisen kysymyksen.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoi, että taksonomia-esitys on kriteeristö rahoittajille. Mikkosen mukaan taksonomia on vapaaehtoinen sijoittajille, ja metsäpolitiikkaa pysyy edelleen kotimaisessa päätösvallassa.

– Se on kriteeristö, jolla halutaan osoittaa, mitkä ovat sellaisia hankkeita, jotka tukevat vihreää siirtymää. Kenenkään ei ole pakko hyödyntää taksonomiaa, se on aivan vapaa-ehtoinen keino investoijille, minkälaiset hankkeet ovat sen tyyppisiä, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja ne eivät saa aiheuttaa taksonomian muille osa-alueille merkittävää haittaa, Mikkonen.

– Kysymys on siitä, minkälainen toiminta katsotaan kriteerien täyttäväksi. Tämä on se keskustelu, jota käydään. Varsinaisesti ei ole keskustelua metsäpolitiikasta. Metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen toimivaltaan, Mikkonen jatkoi.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen vakuutteli, että metsäpolitiikka pysyy kotimaisessa päätöksenteossa.

Pääministeri Marin ei pitänyt ongelmallisena sitä, että hallituksessa vihreät ja vasemmistoliitto ovat eri mieltä Suomen linjasta EU:n taksonomiassa.

– Tässä kysymyksessä me emme kyenneet muodostamaan yhteneväistä näkemystä, mutta hallituksella on kuitenkin kanta. Kanta on se, että tässä taksonomiaesityksessä me tulemme äänestämään esitystä vastaan. Se on Suomen kanta, Marin sanoi.

Taksonomiassa määritellään kriteerit, joilla ilmastonmuutosta hillitsevät hankkeet saisivat rahoitusta.

Suomi otti kielteisen kannan EU:n taksonomiaan, koska metsien käsittelyn teknisiä kriteerejä pidetään tulkinnanvaraisina.

EU:n taksonomia-asetusta vastustaa Suomen lisäksi vain Ruotsi.