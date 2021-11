Uusi riita repesi hallituksessa

Keskustan Annika Saarikko pahoitteli pääministeri Sanna Marinin arvostelemista. Hallituskumppanit syyttävät keskustaa ”kesäteatterista” EU:n metsälinjauksia koskevassa päätöksessä.

Hallituksessa on revennyt jälleen uusi riita, jonka osapuolina ovat tällä kertaa keskusta ja toisella puolella vihreät ja vasemmistoliitto. Aiheena on Suomen suhtautuminen EU:n luokitusjärjestelmään eli taksonomiaan, jolla on tarkoitus määritellä ympäristön kannalta kestäviä taloustoimia.

Keskiviikkoaamuna EU-ministerivaliokunta päätti Suomen asettuvan asetusta vastaan EU-ministerien neuvostossa loppuvuonna hallituspuolue keskustan toiveiden mukaisesti. Ratkaisevaan asemaan nousi pääministeripuolue Sdp, joka päätyi asiassa keskustan kannalle. Vihreät ja vasemmistoliitto taas olisivat halunneet Suomen taksonomian taakse ja jättivät linjaan eriävän mielipiteensä.

Hallituksen rivien hajoaminen Suomen EU-päätöksentekoa koskevassa linjauksessa on ennenkuulumatonta. Kaiken lisäksi ministerit ryhtyivät haastamaan päätöstä julkisuudessa.

– On surullista, jos Suomi päätyy metsäteollisuuden lyhytnäköisten etujen vuoksi vastustamaan taksonomiaa. Suomi ei voi hannata tässä vastavirtaan ja jarruttaa EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, arvosteli sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko syytti syntyneestä tilanteesta tuoreeltaan pääministeri Sanna Marinia (sd), jolta olisi kaivannut enemmän johtajuutta.

– Pääministeri ei tässä kokonaisuudessa onnistunut vaan hallitus on nyt eripurainen. Oleellista on kuitenkin itse asia eli se, että Suomi äänestää vastaan, Saarikko totesi keskiviikkona Yle Uutisille.

Torstaina Saarikko peruutteli ja pahoitteli Marinia arvostellutta kommenttiaan.

– Vilpittömästi tätä pääministerille pahoittelin koska sanavalintani oli epäonnistunut. Se oli huono. Mutta tilanne kokonaisuudessaan hallitukselle taksonomiassa ei tietenkään ollut helppo, eikä lopputulos ole silloin koskaan hyvä jos emme saavuta yksimielisyyttä, Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hallituspuolueiden keskuudessa tilanne nähdään kiusallisena ja jälleen uutena eripurana hallituksen sisällä. Syksyn aikana julkisuuteen on päätynyt jo esimerkiksi keskustan ja Sdp:n välinen riita Veikkaus-varojen korvaamisesta kulttuurialalle, josta on arvioitu jääneen katkeruutta hallituksen sisään.

– Yleisesti huolestuttavaa, kun tällaiset yksittäiset asiat nousevat julkisiksi kiistoiksi. Kyllähän se aina vaikeuttaa myös tulevia keskusteluja, kommentoi IS:n haastattelema hallituslähde hallituksen toimintakykyä.

Osassa hallituspuolueista erityisesti keskustan toimintaa taksonomiapäätöksessä ihmetellään. Toiminnassa nähdään yhtymäkohtia aiempaan.

– Keskusta toi kantansa julkisuuteen niin varhain, että se löi lukkoon myös hallituksen neuvottelujen liikkumavaraa. Tämä on jo aiemmin nähty toimintatapa, jossa paalutetaan asioita julkisuudessa niin että neuvottelut vaikeutuvat. Käytännössä Marin joutui näin sitten keskustan linjalle, nimettömänä pysyvä hallituslähde analysoi.

EU:ssa taksonomiapäätöstä vastaan ovat todennäköisesti asettumassa ainoastaan Suomi ja Ruotsi. Päätös on tarkoitus lyödä lukkoon EU-ministereistä koostuvassa neuvostossa loppuvuonna.

– Kaikilla osapuolilla on koko ajan ollut tiedossa, että Suomen vastaan äänestäminen ei kaada taksonomiaa. Meille tämä näyttäytyy kepun kesäteatterina, jossa halutaan viestiä omalle kentälle missä seistään metsien suhteen, lähde syyttää.

Myös toinen neuvotteluista perillä oleva sisäpiiriläinen arvostelee keskustan toimintaa neuvotteluissa.

– Tästä asiasta on tullut kotimaan politiikan poseerausta nimenomaan keskustalle.

Useassa hallituspuolueessa kannetaan huolta siitä, kuinka päätös vaikuttaa Suomen uskottavuuteen ja asemaan EU-pöydissä. Suomi on ollut aktiivisesti vaikuttamassa jo pitkään valmistellun taksonomian sisältöön.

– Se näyttää hieman nololta Suomelle, että äänestämme vastaan kokonaisuutta, johon olemme olleet voimakkaasti vaikuttamassa. Myös hallituksessa säädöksen sisällöstä ollaan aika lailla yksimielisiä, hallituslähde huomauttaa.

Myös pääministeri Sanna Marin kommentoi Talouselämän mukaan taksonomia-asetuksen olevan ”isossa kuvassa hyvä” ja hallituksen olevan samaa mieltä sen perustavoitteesta. Erimielisyydet liittyvät erityisesti metsäteollisuuteen ja -talouteen.

– Ymmärrän hyvin myös sen, että hallituksen sisällä on asiasta erilaisia näkemyksiä, koska tähän liittyy sekä hyviä että huonoja ulottuvuuksia, Marin kommentoi Talouselämän mukaan torstaina.