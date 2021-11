Olli-Pekka Parviaisen (vihr) mukaan Kasvi oli ”kokoava ja empaattinen toimija, eikä katsonut koskaan ketään vinoon”.

Vihreiden entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi kuoli tiistaina 57-vuotiaana.

Poliitikkokollegat muistavat Kasvin huumorintajuisena ja valoisana persoonana sekä tietoyhteiskunta-asioiden edelläkävijänä.

– Jyrki oli sellainen teekkarihuumorimies, se oli ensimmäinen asia, minkä Jyrkistä rekisteröi, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi mainitsee ja esittää lämpimän osanottonsa Kasvin omaisille.

Hassi muistaa, että Kasvilla oli ensimmäisellä eduskuntakaudellaan pikkutakin alla t-paitoja, jotka saattaisivat herättää nykypäivänä paheksuntaa eduskunnassa.

– Hän katsoi asioita teekkari- ja nörttihuumorin läpi. Se, missä hän antoi eniten todella ainutlaatuista osaamistaan, liittyi tietotekniikkaan, tietoverkkoihin, tietoturvaan ja yksilön tietosuojaan. Jyrki oli siitä erikoinen kansanedustaja, että häntä kutsuttiin asiantuntijana erilaisiin tilanteisiin ja ryhmiin irrallaan poliitikkoroolistaan, Hassi kertoo.

Jyrki Kasvin t-paitamuotia vuodelta 2008.

Kasvi nousi alun perin eduskuntaan vuonna 2003. Hassin mukaan asiaan vaikutti se, että Kasvi oli tietokonepelien harrastajien keskuudessa erittäin tunnettu henkilö.

– Vuosi 2003 oli Jyrkin kannalta tosi traaginen, ensin oli kaksi tosi upeaa juttua, hänet valittiin kansanedustajaksi ja heti perään hän väitteli tekniikan tohtoriksi. Samana keväänä tuli diagnoosi virtsarakon syövästä.

Hassin mukaan alkuvaiheessa uskottiin ja toivottiin, että syöpä saataisiin kokonaan pois, mutta ”sitten ilmeni, että sitä onkin jäljellä ja kokeiltiin monenlaisia hoitoja”.

– Tosi kauan Jyrki jaksoi sinnitellä, siitä on 18 vuotta, kun syöpä diagnosoitiin.

Viimeisen kerran Hassi näki Kasvin kolmisen viikkoa sitten Suomen syöpäyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Musiikkitalolla. Kasvi oli tilaisuudessa puhumassa.

– Tietty hirtehishuumori näkyi vielä 20 päivää sitten. Hän puhui aika suoraan siitä, että alkuperäisten ennusteiden mukaan hänen ei pitäisi olla enää elossa.

Vihreiden entinen kansanedustaja ja Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Pekka Parviainen tutustui Kasviin 2000-luvun alkuvuosina.

– Hakeuduin politiikkaan tietoyhteiskunta-teeman kautta, ja Jyrki oli inspiraatiolähde siinä. Hän on tukenut uraani eri vaiheissa, esimerkiksi kuntavaaleissa hän oli suosittelijani, kun olin parikymppisenä ehdolla. Hän tuki minua myös puolueen puheenjohtajaksi.

Parviainen uskoo, että Kasvi olisi nähnyt itsensä mielellään liikenne- ja viestintäministerinä. Kasvi toimi kansanedustajana vuosina 2003–2011 ja 2015–2019.

– Kun hän joutui dialyysiasiaan, hän vitsaili, että ehkä nyt sun pitää O-P hoitaa tätä puolta, että hän ei tiedä, miten voi tästä jatkaa.

Parviaisen mukaan Kasvista voi käyttää nörtti-sanaa.

– Hän oli esikuva tässä mielessä. Hän oli ensimmäisiä henkilöitä, jotka toivat tietokone-, roolipeli- ja videopelikulttuuria julkiseen tietoisuuteen.

Parviainen katsoo Kasvin tuoneen julkiseen keskusteluun ensimmäisten joukossa Suomessa sen kysymyksen, miten teknologiamurros vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja mitä se vaatii päätöksentekijöiltä.

– Viime vuosina sparrasimme paljon siitä, miten iso alustatalous, huomiotalous ja somejätteihin, identiteetteihin ja erilaisiin kupliin liittyvät kysymykset vaikuttavat yhteiskunnissa.

Parviainen muistaa, että he saattoivat päätyä keskustelemaan Linnan juhlissa vaikka scifi-elokuvista.

– Työkavereilleen hän jakoi itse kasvatettuja chilejä. Niitä sitten yhdessä arvioitiin. Eduskunnassa on monenlaisia sosiaalisia pelejä, hän ei ollut sellaisissa mukana, hän oli kokoava ja empaattinen toimija, eikä katsonut koskaan ketään vinoon.

Perussuomalaisten ja sinisten kansanedustajana toiminut Simon Elo oli perustamassa Kasvin, Parviaisen ja Sdp:n Joona Räsäsen kanssa eduskuntaan peliklubia. Elo kuvailee Kasvia pelialan pitkäaikaiseksi ”vaikuttajainfluensseriksi”.

– Mikä minua ja Jyrkiä yhdisti peleihin liittyen, on Civilization-sarja, strategiapelit ylipäätään. Luonteessa yhdisti tietyntyyppinen vinksahtanut huumorintaju, Simpsonit, Monty Python -alan huumori, nauroimme monesti samoille asioille politiikkaan tai yhteiskuntaelämään liittyen, Elo muistelee.

Kansanedustajat eduskunnan Pikkuparlamentissa laitteiden äärellä 2010. Kuvassa Anne-Mari VIrolainen, Minna Sirniö, Johanna Sumuvuori, Maarit Feldt-Ranta ja Jyrki Kasvi.

Syöpäjärjestöjen yhteiskuntasuhdepäällikkönä toimiva Elo oli Kasvin kanssa tekemisissä myös Kasvin sairauteen liittyvissä asioissa.

– Jyrki korosti sitä, että hän on etuoikeutetussa asemassa, että hän pystyy julkisuuden kautta näihin asioihin vaikuttamaan ja hänellä on laaja ystävä- ja tuttavapiiri, joka on tukenut häntä hänen sairauden aikana. Olen ymmärtänyt, että (Kasvin) tukiyhdistys haluaa toimia ja perustaa mahdollisesti jopa säätiön, jonka puitteissa he tekisivät vaikuttamistyötä, jotta syöpäpotilaat olisivat mahdollisimman tasavertaisia ja saisivat parasta mahdollista hoitoa.

Vihreiden entinen kansanedustaja Johanna Karimäki kertoo, että uudet lääkkeet antoivat Kasville toivoa.

– Tämä on järkyttävä uutinen, vaikka Jyrki sai lisäaikaa elämälle uusien lääkkeiden ansiosta. Ihailin sitä sitkeyttä ja sinnikkyyttä, joka hänellä oli loppuun asti. Jyrki jättää ison jäljen. Hän sai aikaan ison muutoksen siinä, miten tietoyhteiskunta-asiat on otettu mukaan poliittiseen keskusteluun ja lainsäädäntöön.