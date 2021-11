Sanna Marin puhuu New York Timesin haastattelussa ulkonäkönsä arvostelusta – ”Yritän olla välittämättä niistä”

Pääministeri Sanna Marin kertoo amerikkalaislehden haastattelussa presidentti Tarja Halosen ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin olevan hänen suuria esikuviaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo työstään ja kokemuksistaan naisjohtajana amerikkalaislehti New York Timesin haastattelussa. Marinin haastattelu on osa artikkelia, joka käsittelee omalla alallaan johtavaan asemaan nousseita naisia ja heidän urallaan kokemia ennakkoluuloja.

Kaikkiaan kahdentoista haastatellun joukossa ovat Marinin lisäksi muun muassa tanskalainen EU-komissaari Margrethe Vestager, iranilaisamerikkalainen avaruuslentäjä Anousheh Ansari ja tunnettu meribiologi Diva Amon. Haastateltuja naisia yhdistää sukupuoleen liittyvien vastoinkäymisten selättäminen, joka lehden mukaan tekee heistä esikuvia seuraaville naissukupolville.

Haastattelussa Marinilta kysytään, miksi Suomessa niin moni nainen on onnistunut nousemaan politiikassa niin korkeaan asemaan. Marin kiittää asiasta suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja esimerkiksi päivähoitojärjestelmää, joka mahdollistaa naisille samat mahdollisuudet edetä urallaan kuin miehille.

Marin myös kertoo, ettei ollut nuorena ollenkaan kiinnostunut politiikasta, kunnes sai 20-vuotiaana poliittisen herätyksen huomatessaan, etteivät aiemmat sukupolvet tehneet riittävästi ilmaston, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien hyväksi. Marin sanoo, ettei ajatellut nousevansa pääministeriksi, ja selittää päätyneensä tehtävään edeltäjänsä Antti Rinteen (sd) jouduttua eroamaan.

Haastattelussa Marinia verrataan presidentti Tarja Haloseen, jonka sanotaan joutuneen kuulemaan omalla urallaan ulkonäköönsä ja pukeutumiseensa liittyvää arvostelua. Marinin mukaan hän on kohdannut samaa.

– Tietysti on niitä jotka kommentoivat ulkonäköäni. Ja sukupuoltani. Ja ikääni. Yritän olla välittämättä niistä ja keskittyä työhöni ja asioihin, joilla on oikeasti merkitystä, Marin vastaa.

Marin myös kiittää Halosta ja muita naisia, jotka ovat toimineet tienraivaajina muille naisille. Saksan liittokanslerina 16 vuotta toiminutta Angela Merkeliä Marin kehuu vuolaasti.

– Hän on osoittanut että naisille on paitsi mahdollista päästä korkeaan tehtävään myös mahdollista pysyä siellä saavuttaakseen asioita. Hän on ikoni. Hän on minulle innostus.

Lue lisää: Saksalaislehti kysyi Sanna Marinilta neuvoa kiusalliseksi koettuun kysymykseen – pääministeriltä suora vastaus

Marin sanoo haluavansa toimia itsekin inspiraationa häntä itseään nuoremmalle sukupolvelle, jotta nämä ymmärtäisivät voivansa vaikuttaa ja muuttaa maailmaa.

Marin myös mainitsee 3-vuotiaan Emma-tyttärensä sanomalla toivovansa, että hänen tulevaisuutensa on kestävä. Marinin mukaan kaikkien maiden on tehtävä enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen.

– Jos emme selviä siitä, millään muulla ei ole väliä.

Myös saksalaislehti Stern julkaisi viime viikolla pitkän haastattelun Marinista. Pääministeriltä kysyttiin myös tuolloin muun muassa ulkonäköön sekä työn ja äitiyden yhdistämiseen liittyvistä asioista.

Marin kommentoi saksalaislehdelle lyhyesti myös lokakuun lopulla leimahtanutta boomer-kohua sekä totuttua rennompaa Instagram-sisältöään.

– Mielestäni on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että poliitikotkin ovat vain ihmisiä, eivät koneita. Meilläkin on yksityiselämä, perhe-elämä ja vapaa-aikaa, Marin sanoi saksalaislehdelle.

Lue lisää: Saksalaislehti kysyi Sanna Marinilta neuvoa kiusalliseksi koettuun kysymykseen – pääministeriltä suora vastaus

Korjaus klo 17.10: Sanna Marinin Emma-tytär on 3-vuotias, ei 1,5-vuotias.