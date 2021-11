Poliitikot onnittelevat isiä Twitterissä – Jussi Halla-aho harvinaisessa kuvassa lapsensa kanssa

Isänpäivää vietetään tänään sunnuntaina. Myös poliitikot ovat intoutuneet lähettämään onnentoivotuksia isille.

Kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) toivottaa Twitterissä hyvää isänpäivää ”isille katsantokantoihin katsomatta, samoin heidän lapsilleen ja näiden äideille!”. Kuvassa Halla-aho on yhdessä poikansa kanssa. Sekä isä että poika näyttävät harvinaisessa yhteiskuvassa peukkua kameralle.

Myös valtioneuvosto toivottaa isille onnea virallisella Twitter-tilillään.

Vuosina 1987–2019 keskustan kansanedustajana toiminut Seppo Kääriäinen kertoo koskettavasti niistä isistä, jotka ovat jo poissa ja kirjoitti tehneensä haikean matkan hautausmaalle kynttilän kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) nostaa isänpäivän onnentoivotuksissa esille myös uuden perhevapaamallin, josta hän kertoi sunnuntaina laajasti myös Ilta-Sanomien haastattelussa.

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen toteaa, että hänellä on ”maailman paras iskä”, jolla on aina pilke silmäkulmassa ja joka on aina valmiina auttamaan.

Espoon kaupunginvaltuutettu (kok) ja entinen kansanedustaja Simon Elo kertoo puolestaan oppineensa pojiltaan.

Kansanedustaja ja Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela jakoi kuvan vauvastaan tämän isän käsivarsilla. Hän toivotti twiitissään myös voimia niille, joille isänpäivä on syystä tai toisesta vaikea.