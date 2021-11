Saksalaislehti kysyi Sanna Marinilta neuvoa kiusalliseksi koettuun kysymykseen – pääministeriltä suora vastaus

Miljoonalevikkinen aikakauslehti Stern julkaisi tällä viikolla laajan haastattelun pääministeri Sanna Marinista.

Pääministeri Sanna Marin saa jälleen näkyvyyttä maailmalla. Saksalaislehti Stern julkaisi tällä viikolla verkkosivuillaan laajan haastattelun, jossa pääministeri kommentoi muun muassa hiljattain puhjennutta somekohua ja kertoi mielipiteensä niin ydinvoimasta kuin äitiyden ja huippu-uran yhdistämisestäkin.

Marin antoi haastattelun aikakauslehdelle, kun hän osallistui lokakuun lopulla Berliinissä Maailman terveyshuippukokoukseen ja tapasi hallitusneuvottelut aloittaneen Olaf Scholzin sekä väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin.

Lue lisää: Marin piti ydinvoimaa esillä jäähyväis­keskustelussa Merkelin kanssa – väistyvä liitto­kansleri sai lahjan Suomelta

Stern aloittaa juttunsa kertomalla Marinin olevan maailman nuorin pääministeri, joka tunnetaan politiikkansa ohella myös “bikinikuvista ja vauvamahasta”, sillä Marin on julkaissut Instagram-tilillään myös rennompia kuvia itsestään.

Tästä päästään boomer-kohuun, joka alkoi lokakuussa juuri ennen Marinin Saksan matkaa. Ensin uutisoitiin jatkobileistä, jotka Marin järjesti artistien ja heidän ystäviensä kanssa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Seurasi kritiikkiä, johon Marin vastasi julkaisemalla Instagramin Tarinat-osiossa säkeen Benjamin Peltosen kappaleesta Boomeri.

– Mielestäni on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että poliitikotkin ovat vain ihmisiä, eivät koneita. Meilläkin on yksityiselämä, perhe-elämä ja vapaa-aikaa, Marin kommentoi kohua saksalaislehdelle.

Lue lisää: Marin puolusteli Ylellä boomer-päivitystään – ”Toivon, että voin hieman ravisutella pääministeri-instituutiota”

Sternin toimittajan pyynnöstä Marin jakoi neuvoja myös Saksan vihreiden johtajalle Annalena Baerbockille, joka joutui vaalikiertueellaan vastaamaan puolueensa mielestä kiusalliseen kysymykseen.

Bild-lehden toimittaja kysyi Baerbockilta, vastaisiko tämä liittokanslerina omien lastensa puheluun kesken neuvotteluiden ja että hyväksyvätkö hänen lapsensa äidin pyrkimykset liittokansleriksi.

Vihreiden ja vasemmiston mielestä toimittajan kysymykset olivat asiattomia ja paljastivat Baerbockiin kohdistuvan “seksistisen syynäyksen”.

– Todennäköisesti ei, Marin naurahtaa, kun toimittaja kysyy, olisiko vastaava kysymys mahdollinen Suomessa.

Pääministeri muistutti, että hänellä itsellään on 3-vuotias Emma-tytär ja myös muilla hallituspuolueiden johtajilla on Suomessa pieniä lapsia tai he ovat saamassa lapsia.

Baerbockille Marin antoi haastattelussa neuvon olla oma itsensä ja muistutti, että nuoren naisen ei tarvitse asettua mihinkään muottiin tai elää kenenkään muun odotusten mukaan.

Lue lisää: Sanna Marin avaa tunne-elämäänsä Maria Veitolalle – avioitui vain käytännön syistä: "En ole kovin romanttinen"

Saksalaislehti esitti kuitenkin myös Marinille kysymyksen, joka kirvoitti tältä napakan vastauksen.

Miten omalla kohdallanne toimii vanhemmuuden ja korkean viran yhdistäminen?

– Samalla tavalla kuin se sujuisi mieheltä! pääministeri vastasi.

Stern on tehnyt aiemminkin juttuja Marinista, ja myös onnitteli pääministeriä avioitumisen johdosta viime vuonna – suomeksi:

– Onnittelut! Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin hat geheiratet, lehti otsikoi tuolloin.

Lähteet: Stern, Presseportal.de