Marin vakuutti kyselytunnilla, että itäraja pitää – ”Emme hyväksyisi sitä omilla rajoillamme”

Valko-Venäjän hybridioperaatio Puolan rajalla oli kyselytunnin pääaihe. Kansanedustajat halusivat tietää, pysäyttäisikö Suomi mahdollisen Venäjän operaation itärajalla.

Hallitus vakuutti, että Suomi estäisi turvapaikanhakijoiden tulon Suomeen, jos Venäjä aloittaisi hybridioperaation.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) oli vastauksissaan melko ympäripyöreä.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) muistutti, että Die Welt -lehden mukaan Valko-Venäjän rajalla Puolan kautta EU:hun pyrkivät turvapaikanhakijat ovat matkalla pääosin Suomeen ja Saksaan.

Puola on sulkenut rajansa, ja ei päästä pääosin Lähi-idästä olevia turvapaikanhakijoita rajan yli. Samoin toimi myös Liettua aiemmin syksyllä.

Purra kysyi hallitukselta, aikooko Suomi suojella kansalaisiaan hybridihyökkäykseltä.

– Kun valmiuslakia uudistetaan, sen yhteydessä täytyy katsoa, onko näissä hybriditilanteisiin riittävä varautuminen. Sen lisäksi normaaliaikojen lainsäädännössä pitää olla riittävät toimivaltuudet viranomaisilla, Ohisalo sanoi.

– Muun muassa tämän 2015/2016 jälkeen rajavartijoille on lisätty toimivaltuuksia, myös tällaiseen hybriditilanteeseen vaikuttamisessa, jotta he voivat toimia mahdollisimman nopeasti viranomaisyhteistyössä. Vaikka Suomi rakentaisi millaisen muurin rajoillemme, lopulta kyse on mitä tapahtuu ulkopolitiikan saralla, kuinka EU keskustelee kolmansien maiden kanssa ja pysäytetään ihmisten tänne tuonti, Ohisalo pyöritteli.

Loppuvuodesta 2015 ja alkuvuodesta 2016 Venäjän hybridioperaatiossa kahdelle pohjoisen raja-asemalle tuotiin turvapaikanhakijoita ja Suomi päästi tuolloin maahan kaikki noin 1 800 siirtolaista.

Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) halusi, että hallitus tekisi lain, joka mahdollistaisi pysäyttää turvapaikkahakemusten vastaanoton hybridioperaatiossa.

– Tätä työkalua ei tällä hetkellä ole, Orpo sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutteli, että Suomi pysäyttäisi hybridioperaation itärajallaan.

– Meidän on syytä katsoa, onko meidän lainsäädännössä korjaamisen tarpeita. Haluan myös vakuuttaa sen, että ilman muuta hallitus tällaisessa vastaavassa tilanteessa toimisi.

– Me emme tällaista toimintaa tuolla (Valko-Venäjän ja Puolan) rajalla hyväksy ja me emme hyväksyisi sitä omilla rajoillamme. Valko-Venäjä on ajanut pääosin Lähi-idästä olevia turvapaikanhakijoita Puolan rajalle. Aiemmin syksyllä turvapaikanhakijoita kuskattiin Liettuan rajalle.

Niin Puola kuin Liettua ovat pitäneet rajansa kiinni Valko-Venäjän hybridioperaation ajan ja EU on hyväksynyt käytännön.

EU:lla ei ollut moitittavaa myöskään Kreikalle talvella 2020, kun Turkin puoleiselle rajalle alkoi ilmestyä massoittain turvapaikanhakijoita ja Kreikka piti rajansa kiinni.

Etenkin perussuomalaiset halusivat tietää, mitä konkreettisia keinoja Suomella on estää turvapaikanhakijoiden tulo rajojen sisäpuolelle, ja mitä Suomi on EU:n rakenteilla olevilta yhteisiltä turvapaikkasäännöiltä toivonut.

– Olemme vaatineet toimenpiteitä siihen, että EU pystyisi yhdenmukaisemmin vastaamaan tällaisiin tilanteisiin. Että olisi eurooppalainen lainsäädäntökehikko, jolloin yksittäiset jäsenvaltiot eivät joudu ratkaisemaan näitä kysymyksiä joka kerta eri tavoin, Ohisalo sanoi.

Ohisalolta kysyttiin muutamaan kertaan, että pysäyttäisikö Suomi turvapaikkahakemusten vastaanoton hybriditilanteessa.

– Valmiuslain puolella pitää tehdä muutoksia, myös normaalilainsäädännön puolella. Tällä puolella on tehty muutoksia, kuten alussa viittasin, Rajavartiolaitos on saanut lisävaltuuksia. Se, mitä operatiivisella tasolla tapahtuu, kuinka viranomaiset varautuvat, se ei myöskään ole tämän salin keskustelu, Ohisalo muistutti.

– Kyllä. Ei se joukko Puolassa ja Liettuassa ole päässyt niihin maihin. Osa ihmistä on hakenut turvapaikkaa, osa ei ole päässyt. Yhtä lailla Suomessa tehtäisiin rajoilla toimia, Ohisalo totesi.

Ohisalon puoluetoveri, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli puheenjohtajansa selkeäsanaisempi.

– Suomi kaikissa oloissa puolustaa omia rajojaan. Myöskin tällaisia vaikutuksia vastaan. Ei kannata spekuloida sillä, etteikö Suomi lähtisi tällaista uhkaa torjumaan, Haavisto totesi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi, että hallitus on parlamentaarisesti valmistelemassa valmiuslain uudistusta.

– Se ei ole semmoinen, että tehdään valmistelu tänään ja saadaan laki ulos ensi viikolla tai ensi vuonna. Se ei ole semmoinen hanke. Valmiuslain kokonaisuudistus on iso asia, Henriksson totesi.

Puheenjohtaja Purra sanoi kyselytunnilla, että perussuomalaiset tekee jälleen kerran välikysymyksen hallituksen maahanmuuttopolitiikasta.