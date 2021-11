Ohisalo puoltaa valmiuslain avaamista Valko-Venäjän kaltaisen siirtolaistilanteen varalta: ”Pitää olla mahdollisuus sanoa ei”

Sisäministeri Maria Ohisalo kertoo turhautuneensa kokoomuksen viime päivien väitteisiin siitä, ettei Suomi ole varautunut laajamittaiseen maahantuloon: ”Kokoomus ei voi olla niin naiivi".

Sisäministerin, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan Suomen valmiuslaki olisi tarpeen avata ja muuttaa sen hybridivaikuttamista koskevia kohtia Valko-Venäjän ja Puolan rajaa vastaavien tilanteiden varalta.

– Kannatan sitä, että valmiuslakia tarkastellaan tältä osin uusiksi. Meillä on uudenlaisia uhkatilanteita, riskejä ja hybridivaikuttamista, joka on Valko-Venäjän tapauksessa valtiojohtoista ihmissalakuljetusta.

Ohisalo kuitenkin huomauttaa, että valmistelussa on huomioitava Suomea sitovat kansainväliset sopimukset sekä varmistuttava perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

– Pitää olla mahdollisuus sanoa ei. Että meidän maahan ei ihmisiä tällä tavalla voi väkisin tuoda, Ohisalo sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomissa valmiuslain avaamista ja vihamielistä hybridivaikuttamista koskevien kohtien muuttamista.

Tuhannet pääasiassa Lähi-idästä lähteneet ihmiset ovat parhaillaan jumissa Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Siirtolaisia on lennätetty Lähi-idästä Valko-Venäjälle, ja maa on järjestänyt heille kuljetuksia rajalle.

Puola on vastannut tilanteeseen sulkemalla rajansa.

Saksalaislehti Die Weltin siteeraaman EU-asiakirjan mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla parhaillaan olevien siirtolaisten pääkohdemaita olisivat Saksa ja Suomi. Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta kommentoitiin Die Weltin uutista sanomalla, että heidän raporttiensa mukaan Suomi on yksi siirtolaisten kohdemaista – ei pääkohdemaa.

– Se on härskiä ja tuomittavaa toimintaa, joka pitää saada loppumaan, Ohisalo sanoo.

Eli olisiko Suomi valmis Puolan tilanteessa vetämään rajat kiinni?

– Tällä hetkellä meillä ei ole keinoa siihen. Meillä ei ole lainsäädännössä tunnistettu aikaisemmin tällaista hybridivaikuttamisen tapaa. Sen takia siihen pitää löytää paikka, oli se sitten valmiuslaissa, tai eurooppalaisessa sääntelykehikossa.

Yksittäisiä rajanylityspaikkoja voidaan Ohisalon mukaan aina sulkea, ja sitä on tehty myös koronan yhteydessä.

Kokoomus ehdotti tällä viikolla Suomeen myös lainsäädäntöä, jolla turvapaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti hybridivaikuttamistilanteessa.

– He tietävät sen itsekin, että nykylainsäädännössä se ei ole mahdollista, Ohisalo sanoo.

– Kansainvälisen oikeuden mukaan jostain turvapaikkaa pitäisi pystyä hakemaan. Jos ihmiset ovat oikeasti turvapaikan tarpeessa, niin heille pitää mahdollisuus turvata. EU:n rajoille nyt tulleet ihmiset eivät kaikki ole hakeneet turvapaikkaa ja Suomellakin on tietysti mahdollisuus käännyttää laittomasti maahan pyrkivät tulijat.

Hän muistuttaa, että myös Puola, Latvia ja Liettua ovat ottaneet vastaan osan rajalle saapuneista turvapaikanhakijoina.

Ohisalo kertoo turhautuneensa kokoomuksen viime päivien väitteisiin siitä, ettei Suomi ole varautunut laajamittaiseen maahantuloon. Hänen mukaansa Suomessa varaudutaan tähän koko ajan ja monella eri tavalla.

Tämä varautuminen koskee muun muassa sitä, millainen valmius Suomella on käsitellä hakemuksia nopeutetussa tahdissa. Mutta myös sitä, miten turvata ihmisten palauttaminen lähtömaihin, mikäli heillä ei ole aidosti tarvetta turvapaikalle.

Kokoomuksen kritiikki on kohdistunut etenkin hallituksen yksittäiseen lakiesitykseen koskien laajamittaiseen maahantuloon varautumista.

Ohisalon mukaan kokoomus tuntuukin sekoittavan laajamittaiseen maahantuloon ja hybridivaikuttamiseen varautumisen.

– Se on yksi lakiesitys. Kokoomus ei voi olla niin naiivi, että ajattelisi, että tämä on kaikki mitä tehdään. He kyllä tietävät, että tässä talossa tehdään montaa eri asiaa, heillä on ollut sisäministerejä tässä talossa monta.

– Viranomaiset varautuvat koko ajan operatiivisen toimintansa tasolla. Viranomaiset harjoittelevat, parantavat tiedonvaihtoa. Kaikki tämä ei vain ole julkista tietoa.

Olennainen ongelma on Ohisalon mukaan kuitenkin se, että EU:lta puuttuu unionintasoinen lainsäädäntökehikko hybridivaikuttamiseen reagoimiseen.

– Me olemme lähestyneet komissiota ja pyytäneet siihen työkaluja, jotta jäsenvaltioiden ei tarvitsisi itse keksiä keinoja kriisitilanteissa.

Nopein keino reagoida tilanteeseen olisi Ohisalon mukaan tällä hetkellä se, että ihmisten kuljettaminen kolmansista maista Valko-Venäjälle saataisiin loppumaan.

– Tärkeintä on, että komissio nyt käy keskusteluja vaikka Irakin kanssa ja ihmisiä Euroopan rajoille tuovien lentoyhtiöiden toimintaa rajoitetaan ja vaikka sanktioidaan. Ja tietysti asetetaan entistä enemmän pakotteita Valko-Venäjälle.

Tarkennus 13.11. kelo 10.23: Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta kommentoitiin Die Weltin uutista sanomalla, että heidän raporttiensa mukaan Suomi on yksi siirtolaisten kohdemaista – ei pääkohdemaa.