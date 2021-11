Aluehallintovirastojen mukaan nykylainsäädäntö ei mahdollista koronapassin käytön tiukempaa valvontaa eikä rajoitusten käyttöönottoa aiemmin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ei vielä valmistele uusia koronarajoituksia Etelä-Suomen alueelle.

– Tilannetta seurataan tiiviisti ja niiden tarvetta harkitaan ja arvioidaan parhaillaan, Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Oona Mölsä kertoo IS:lle.

Mölsän mukaan aluehallintovirasto käy keskustelua alueellisten koronayhteistyöryhmien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueellisen koronayhteistyöryhmän kokous on tänään torstaina iltapäivällä.

– Sen jälkeen tiedetään varmasti enemmän HUS-alueen tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista rajoitustoimista.

Mölsä ei suostu tässä vaiheessa spekuloimaan, mihin rajoituksia voitaisiin kohdentaa, jos niitä lähdetään valmistelemaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vaati keskiviikkona Ylen A-studiossa alueita ottamaan käyttöön toimia, joilla tartuntaryppäät saadaan sammutettua. Koronaepidemia on tällä hetkellä leviämisvaiheessa eli kolmiportaisen asteikon pahimmassa vaiheessa 11 sairaanhoitopiirin alueella.

– Suomi on nyt maannut tässä tilanteessa, että on odotettu luotsia, joka saattaisi myrskyssä laivan satamaan ja sellaista ei kannata jäädä odottamaan, vaan tarttua tähän haasteeseen ja nyt navigoidaan perille, Kiuru patisti.

Ministeri kehotti aveja tekemään päätöksiä rajoitustoimista, joilla vältetään isojen joukkojen kontakteja, ja kohdistamaan toimet rokottamattomiin ihmisiin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen kertoo, että Varsinais-Suomeen valmistellaan parhaillaan uusia rajoituksia. Päätös on tulossa aikaisintaan huomenna perjantaina ja voimaan rajoitukset tulisivat ensi viikon maanantaina.

– Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia, Räsänen kertoo IS:lle.

Rajoitukset voidaan kuitenkin kiertää, jos tilaisuuden järjestäjä tai toimija ottaa koronapassin käyttöön.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä vaati tällä viikolla tiukennuksia ravintolarajoituksiin. Sen mielestä ravintoloiden aukioloa tulisi rajata nykyistä enemmän ja anniskelu lopettaa nykyistä aiemmin. Lisäksi ruokaravintoloiden asiakaspaikkojen suurinta sallittua määrää pitäisi vähentää ja aukioloaikoja kaventaa.

– Me emme pysty niihin vaikuttamaan. Ne ovat valtioneuvoston toimivallassa, Etelä-Suomen avin Mölsä sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus päätti eilen, että nykyisiä ravintolarajoituksia jatketaan, mutta niitä ei kiristetä.

– Me emme tässä kohtaa kiristä rajoitustoimia. Me pidämme nämä nykyiset voimassa sen vuoksi, että tilanne on huolestuttava. Jos tarve vaatii, me olemme valmiita toimimaan, Marin kertoi.

Tämän hetkisten rajoitusten mukaan anniskelu täytyy lopettaa kello 24, mutta koronapassilla anniskelua saa jatkaa niin kauan kuin ravintola olisi auki normaalioloissakin. Osa ravintoloista kysyy koronapassia heti henkilön tullessa ravintolaan, osa vasta puolen yön aikaan. Kiurun mielestä asiassa on ”lepsuiltu”.

Lounais-Suomen avin Räsäsen mukaan lainsäädännössä ei ole määritelty tarkasti hetkeä, jolloin koronapassi pitää tarkistaa.

– Se jättää ravintoloille mahdollisuuden tulkita (lakia) eri tavoilla.

Räsäsen mukaan lainsäädännön pitäisi olla tältä osin yksiselitteisempi, jotta avi voisi tiukentaa kontrollia.

Etelä-Suomen Mölsän mukaan avi ei voi valvoa, että koronapassia vaadittaisiin kokoaikaisesti, koska lain mukaan koronapassi on mahdollista ottaa käyttöön vasta tiettyyn aikaan vuorokaudesta.

– Toimijat eivät toimi lainvastaisesti, jos he näin toimivat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että koronapassia käytettäisiin kokoaikaisesti. Mölsän mukaan toimijoilla on silti oikeus ottaa se käyttöön vasta tiettyyn aikaan vuorokaudesta, vaikka hänenkin mielestä olisi tärkeää, että koronapassia käytettäisiin mahdollisimman terveysturvallisesti.

Kiurun kritiikistä Lounais-Suomen avin Räsänen toteaa, että avit toimivat siten kuin lainsäädäntö on kirjoitettu.

– Matkan varrella on tullut uutta lainsäädäntöä aina sen hetkiseen tilanteeseen. Kun tilanteet vaihtuvat, lainsäädäntö ei enää tuekaan uudessa tilanteessa toimimista. Voimassaoleva oleva lainsäädäntöhän on kirjoitettu siinä vaiheessa, kun oltiin menossa hyvään tilanteeseen epidemian osalta ja näkökulma oli se, että ruvetaan purkamaan rajoituksia.

Räsäsen mukaan lakiin on kirjoitettu hyvin tiukat kriteerit, milloin rajoituksia saa tehdä ja nyt kun tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan, lainsäädäntö ei ole mahdollistanut rajoitusten käyttöönottoa ennen kuin hyvin korkealle nostetut kriteerit täyttyvät.

– Nyt vasta on pohja tehdä päätöksiä, Räsänen sanoo.

Etelä-Suomen avin Mölsän mukaan arviointia rajoitusten välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta on tehty aluehallintovirastoissa koko ajan kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella.

– Toistaiseksi ei ole voitu katsoa rajoituspäätöksiä välttämättömiksi ja siksi niitä ei myöskään ole voitu tehdä, Mölsä sanoo.

Hänen mukaansa arviointiin vaikuttaa keskeisesti sairaalahoidon kuormitus.

– Mikäli se on uhattuna, rajoituksia täytyy jo vakavasti harkita.

Mölsä kertoo, että avin saamien asiantuntija-arvioiden mukaan ravintolarajoituksilla on kaikista isoin merkitys.

– Sen vuoksi niiden jatkaminen on välttämätöntä ja tiukentaminen on erityisen tärkeää. Niihin me emme pysty vaikuttamaan.

Näin Mölsä heittää pallon takaisin hallitukselle, jonka pitäisi siis tiukentaa ravintolarajoituksia.